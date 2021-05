Nymburk hraje o největší úspěch historie. Turky porazíme, věří Benda

Basketbalisté Nymburka slaví postup do Final 8 Champions League • ERA Basketbal Nymburk/David Šváb

Doma jsou hegemony, už 18 let za sebou sbírají mistrovské tituly. Dobývání evropských výšin, to je jiný příběh. Dvakrát se tým prodral do čtvrtfi ále EuroCupu (2012, 2014), podruhé za sebou nyní figuruje mezi nejlepší osmičkou Champions League. A touží konečně udělat alespoň o krok navíc. Cílem týmu je zahrát si v Rusku tři zápasy, tedy postoupit ze čtvrtfinále, jelikož pak už se hraje i o umístění na třetím místě.

Devětatřicetiletý veterán Petr Benda patří k nejoptimističtějším borcům týmu. „Doufám, že jsme dobře připraveni a Karsiyaku porazíme. A věřím, že jen u té jedné výhry nezůstaneme. Máme tým na to, abychom Ligu mistrů tento rok i vyhráli. Naše síla je obrovská a musíme si dávat velké cíle,“ burcuje nymburská legenda.

Proti českým mistrům však stojí velmi ambiciózní tým z tureckého Izmiru, jenž má ve svém středu hvězdné cizince. A který v domácí lize šlape na paty euroligovým gigantům z Istanbulu - Fenerbahce a Anadolu Efes. Americký pivot Raymar Morgan je kandidátem na cenu MVP sezony v Champions League, průměrně střílí 18,3 bodu na utkání.

Oporami jsou i další dva Američané D. J. Kennedy s Tonym Taylorem, druhým nejproduktivnějším hráčem týmu je pak francouzské křídlo Amath Baye (15,6 bodu na zápas). Všem těmto klíčovým borcům je však přes třicet let, pravidelně točí během zápasů vysoké minuty. A v tom cítí Nymburští svou šanci.

Jejich tým je nesmírně široký, v Champions League mají šest dvouciferných střelců. Kouč Oren Amiel rotuje během zápasů klidně i deset hráčů, ždíme z týmu plný výkon v každé minutě. Nymburk hraje v tempu, rychle dopředu, má nejlepší ofenzivu Champions League s fantastickým průměrem 90 bodů na zápas.

„Jsme tým, který v útoku nehraje zdlouhavé postupné systémy. Snažíme se hrát co nejvíc rychlých protiútoků. Když je někdo v páté vteřině útoku volný, má zelenou. A střelců máme požehnaně, podstatně víc než jiné týmy. Takže hrajeme velmi rychle, máme velice slušné procento střelby. Ale to je také tím, jaké mají kluci nasazení v obraně. Bez něj nejde hrát rychle dopředu. A druhá naše velice silná stránka v sezoně je útočný doskok. Získáme spoustu míčů a máme třeba za zápas deset až patnáct střel navíc,“ popisuje sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.

V dravost týmu věří i nymburský kapitán Vojtěch Hruban. „Mohlo by nám vyhovovat, že nemají tak širokou rotaci a může na ně platit naše rychlá hra. Ale to se teprve uvidí. Tento formát zápasů, kdy se hraje o všechno, rozdíly smazává a může se stát cokoli,“ soudí.

Je otazníkem, v jaké formě bude Karsiyaka. V posledních týdnech se Turci museli vypořádat s koronavirem, kvůli kterému šli do karantény a od 10. dubna sehráli jediné utkání.

V případě úspěchu narazí Nymburk v pátečním semifinále na vítěze duelu mezi domácím Nižným Novgorodem a Zaragozou, se kterou se střetl už v osmifinálové skupině.