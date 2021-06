Obr Balvín mění Bilbao za Japonsko. Chce dominovat, ptal se i Audy

Osmadvacetiletý Balvín má za sebou aktuálně dvě sezony v Bilbau, v té poslední dosahoval životních čísel - 11,5 bodu a 8,6 doskoku na utkání. Z nejlepší evropské soutěže však odchází i kvůli tomu, že postcovidový trh nebyl tak atraktivní.

„Covid hodně změnil situaci ve sportovních klubech v Evropě i po celém světě. Řeší se teď uzavření čínského trhu, zkrácení doby na přestupy do japonského trhu i v zásadě kolaps některých trhů v Evropě. S Ondrou jsme dlouho zvažovali možnost odchodu do Japonska, jelikož v posledních dvou třech letech je to trend a do Japonska odcházejí zkušení hráči ze španělské ACB ligy,“ popsal situaci hráčův agent Phillip Parun. „Z Japonska přišla skvělá nabídka, skvěle se s nimi jednalo, byli rychlí, měli zájem. Z obou stran bylo jasné, že chceme být spolu,“ doplnil Balvín.

Českému basketbalu udělal v Japonsku v poslední sezoně dobré jméno Patrik Auda, jenž se v premiérovém ročníku v Jokohamě uchytil a prodloužil tam smlouvu. „S Patrikem jsem se bavil, říkal mi, že je z jejich ligy nadšený, chovají se tam k němu skvěle. Samozřejmě to byl i pro něj asi lehký kulturní šok. Ale lidi tam jsou prý strašně vstřícní, chtějí vždycky pomoct. Těším se a bude zajímavé, až si proti němu zahraju,“ prohlásil Balvín, jenž je momentálně s Audou v kanadské Victorii, kde se národní tým připravuje na olympijskou kvalifikaci.

Zatímco Audovo působiště je v největším japonském přístavu v Jokohamě, Balvínovým novým domovem se stává třistatisícové Maebaši, hlavní město prefektury Gunma. Český dlouhán bere japonské dobrodružství jako novou výzvu. „Bude to nejen změna země, ale taky kultury a kontinentu. Je to něco, na co jsem fakt zvědavý. A je to i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít ze Španělska. Bude to úplně nová zkušenost, po deseti letech budu začínat úplně od nuly, což je nový impuls,“ tvrdí Balvín, jenž si nedává malé cíle.

„Rád bych se vypracoval v jednoho z nejlepších hráčů japonské ligy. Myslím, že k tomu mám dispozice. Můžu jenom dokázat, že můžu být v té lize dominantním hráčem, usadit se tam třeba na víc let a být tam spokojený,“ přemítal před novým angažmá, které bude fyzicky náročné. V japonské lize působí dvacet klubů a týmy sehrají až šedesát utkání za sezonu. Hraje se ve dvojičkách o víkendech, často je vkládané i středeční kolo.

Japonská liga, v níž mohou na klub působit jen tři cizinci, není logicky tak kvalitní jako španělská ACB, svoji úroveň však má, jak popsal Auda. „Cizinci jsou většinou podkošoví hráči, z velké většiny Američané. Týmy se snaží cizince využívat co nejvíc, hodně útoků je postavených na tom, že se využívají vysocí hráči. Pivoti často vytváří útok pro všechny ostatní. A jsou to hodně dobří hráči, i pár z Euroligy jich bylo. Většinou jsem hrál pod košem právě proti takovým borcům, takže souboje byly pořád těžké.“