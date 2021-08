Sehnal o olympiádě i přestupu do Německa: Plním si jeden ze snů

Odchovanec pražského klubu Ondřej Sehnal debutoval v domácí nejvyšší soutěži v sedmnácti letech a v NBL má za sebou šest sezon. Po posledním vydařeném ročníku se dočkal premiérové zahraniční štace. „Plním si jeden ze svých snů,“ přiznal rozehrávač, který míří za reprezentačním parťákem Martinem Peterkou.

Nastal správný čas k prvnímu zahraničnímu angažmá?

„Ano, už po předminulé sezoně jsem se cítil připraven odejít z USK, ale přece jen to nebyla ideální doba kvůli koroně. To mému přestupu vůbec nepomohlo. Proto jsem se domluvil, že budu pokračovat. Po minulé sezoně, která se mi celkem povedla, nastal ten správný čas.“

Co vás přesvědčilo kývnout klubu z Braunschweigu? Měl jste i další nabídky?

„Bylo to asi jako pro každého hráče, který odchází. Byla toho spousta. Ale rozhodli jsme se pro německou ligu a pro Braunschweig hlavně kvůli tomu, že bych chtěl mít dobrou roli v týmu. Německá liga patří mezi top 3 nebo top 4 v Evropě, takže myslím, že je to první správný krok z USK Praha.“

ONDŘEJ SEHNAL Narozen: 10. října 1997 (23) Výška/váha: 192 cm/94 kg Pozice: rozehrávač Klub: Basketball Löwen Braunschweig

Je basketbalová bundesliga soutěží, kterou jste si vždycky chtěl zahrát?

„Stejně jako španělská nebo italská liga patří mezi soutěže, o kterých jsem vždycky snil. Plním si tak jeden ze svých snů.“

Máte za sebou výbornou sezonu. Cítíte, že jste v USK udělal maximální možný progres?

„Doufám, že jako hráč ještě porostu a maximum to nebylo. Cítím vzadu v hlavě, že jsme sezonu měli dokončit líp jak týmově, tak individuálně. Na semifinále, které bychom hráli proti Nymburku, jsme měli, ale bohužel se to nevydařilo. Po osobní stránce to mohlo být taky lepší, ale předvedl jsem maximum, co v tu chvíli ve mně bylo.“

Odcházíte po třinácti letech z Folimanky s těžkým srdcem?

„Zrovna ve středu jsem se loučil, takže to bylo smutné. V USK jsem vyrostl, odehrál jsem tam doposud celou svoji kariéru. K lidem mám samozřejmě velké citové vazby. Bylo to smutné, ale nejdu na druhý konec světa a s těmi lidmi určitě zůstanu dál v kontaktu. První krok je vždycky nejtěžší.“

A tím určitě nechcete končit. Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

„Odmala je mým velkým snem Euroliga a pořád doufám, že se mi splní. Tohle je první mezikrok. Chci mít podařenou sezonu a uvidíme, co bude po dvou letech, která jsem v Braunschweigu podepsal.“

Říká se o vás, že máte instinkt zabijáka, odvahu vzít na sebe těžké střely. Tohle si od vás slibují i v Německu?

„Cíl je, že bych tam měl být jeden z lídrů nebo hlavní lídr týmu. Těžké střely tam určitě mít taky budu, ale jdu tam především jako rozehrávač. (usmívá se) Takže budu zodpovědný za to, aby hra nějak vypadala.“

Co vám o Braunschweigu prozradil spoluhráč z reprezentace Martin Peterka?

„Když to začalo vypadat vážněji, že nabídka přijde, tak jsem s Martinem mluvil a on říkal, že německá liga je výborná a klub je velmi profesionální. To mi taky napovědělo, že je to správný krok.“

Když už jsme u reprezentace, basketbaloví fanoušci na letošní léto asi hned tak nezapomenou. Jak jste na tom vy?

„Docela stejně. Kdo ví, olympiáda může být jednou za život. (usmívá se) Snad ne, ale postup na ni byl pro mě něco neskutečného. Stejně jako samotné Hry v Tokiu. Určitě na to budu vzpomínat jenom v dobrém.“

Co se vám vybaví nejdřív z posledních dvou měsíců?

„První, co mi naskočí, je postup na olympiádu, protože cesta byla trnitá, ale přišla pro nás sladká tečka. Potom určitě oslavy medailí na olympiádě, hlavně Lukáše Krpálka. A jistě budu rád vzpomínat i na zápas proti Američanům.“

Mimochodem, Tomáš Satoranský v těchto dnech taky mění klub. Nechtěl jste zůstat pozadu?

„Taky mění klub, trošku v jiné lize… (směje se) Tomášovi přeji hodně štěstí, není to pro něj vůbec špatný trip a na dálku jej budu sledovat.“

Jak moc vám dalo být s takovými hráči na palubovce?

„Každý trénink s klukama, jako jsou Tomáš Satoranský, Honza Veselý, Ondra Balvín, je pro mladé hráče, jako jsem pořád ještě já, velmi cenný. Jsem rád, že jsem se s nimi i osobně mohl lépe poznat. Strávili jsme spolu celé léto, takže jsme se i doufám sblížili. Nejen na hřišti, ale i mimo něj mi předali spoustu zkušeností.“

S reprezentací jste se utkali s evropskými velikány jako Turecko, Řecko a Francie a taky s Kanadou a USA. Jak moc cenné to pro vás byly zápasy?

„Každý zápas byl speciální. Koneckonců každé utkání za národní tým jak na evropské, tak na světové scéně pro každého hráče takové je. Zápasy proti Kanadě, Francii, Americe se jen tak nezapomínají. Jsem rád, že jsem si proti basketbalistům z NBA a Euroligy mohl zahrát.“

Statistiky v NBL Průměr bodů na zápas: 11,3 V minulé sezoně: 16,7 Asistencí na zápas: 5,1 V minulé sezoně: 8

V zápase proti pozdějším olympijským vítězům z USA jste se v závěru blýskl parádní trojkou. Zahřálo vás to?

„V tu chvíli jsem o tom moc nepřemýšlel, protože zápas byl o nějakých 35 bodů. Ale jsem rád, že jsem se do něj mohl zapsat. A jak říká můj táta: Nějak zakončit tu olympiádu.“ (usmívá se)

Předhazovali vám ten moment ostatní?

„Hlavně doma mi říkali, že jsem ukončil olympiádu. Nevím, jestli v dobrém, nebo ve zlém. Ale s klukama jsme to určitě neřešili.“

Stihl jste si vůbec po návratu z Tokia trochu odpočinout?

„Odlet byl narychlo, byl jsem doma týden a volna moc nebylo. Ale tak to ve sportovní kariéře bývá, že když jsou akce jako kvalifikace na Hry a olympiáda, tak volna moc není. A jsem jen rád, že jsem měl basketbalové léto. Jak už jsem říkal, olympiáda může být jen jednou za život.“

Jaké budou vaše další týdny a měsíce?

„Po zdravotních testech bych se měl připravovat s týmem. Už 26. září nám začíná sezona, takže času na přípravu moc není. Aklimatizace bude muset být rychlá. Doufám, že v listopadu mě čeká další nároďák, kde bych snad měl být v kvalifikačních zápasech o mistrovství světa.“