Bálintová po přestupu do USK: Pravda se ukáže v Eurolize. Trápil ji covid

V polské Gdyni se během tří let vypracovala na úroveň elitní evropské rozehrávačky. Basketbalistka Barbora Bálintová se po sezoně ozdobené ziskem tří trofejí stala posilou ZVVZ USK Praha, kde ji pod vedením Natálie Hejkové ve středu čeká úvodní zápas nové euroligové sezony. „Pro mě jako pro Slovenku je to velká čest. Paní trenérka je u nás, ale i ve světě, velkou legendou,“ vypráví rodačka z Košic.

Minulá sezona jí sedla. S Gdyní se radovala z ligového titulu, domácího poháru i Superpoháru. Parádní čísla 10,6 bodu, 3,5 doskoku a 6,9 asistence na zápas hovoří za vše. Barbora Bálintová, nejlepší slovenská basketbalistka za rok 2020, však rovněž bojovala těžkým průběhem covidu, kvůli kterému přišla o Eurobasket. „Měsíc a půl jsem byla v bolestech a nikdo mi s tím neuměl pomoct,“ vrací se k těžkému období. Ve středu od 20.00 na půdě francouzského Montpellieru ji i celý tým čeká první velká prověrka této sezony.

Můžete se ohlédnout za minulou sezonou v Gdyni? Vyšla vám na maximum?

„Byla úspěšná. Vyhrály jsme tři tituly. Sezona se mi vydařila, po ní jsem se dostala do Prahy, takže ji můžu hodnotit pozitivně.“

Jak náročné bylo kromě polských soutěží bojovat v Eurolize, kde se hrálo formátem turnajových bublin?

„Obtížné to bylo hlavně fyzicky. Po první bublině jsme dostaly covid a bylo dost těžké se z toho dostat. Vlastně až do současné chvíle se dávám do kupy. Stále zdravotně nejsem tam, kde bych chtěla být. Doufám, že se to co nejrychleji změní.“

Kvůli covidu jste přišla o Eurobasket. Neměla jste na vybranou?

„Byla jsem z toho velmi zklamaná, ale zdraví je prvořadé. Pauza mi pomohla. Kdybych šla hodně přes sílu, bojovala proti těm bolestem a jela na Eurobasket, možná bych teď v Praze nehrála a nebyla schopná začít sezonu. Musela jsem si určit priority – těmi bylo, abych byla zdravá a nemusela trpět. Měsíc a půl jsem byla v bolestech a nikdo mi s tím dlouho neuměl pomoct. Až fyzioterapeut z Gdyně Norbet Wrzesinški a individuální trenér Dejan Koronosovac.“

Projevilo se to i v letní přípravě? Byla pro vás netypická?

„Ano, protože asi nikdy se mi nestalo, že bych měla tak dlouhou pauzu. Nikdy jsem nebyla bez basketu měsíc a půl. Neměla jsem během té doby žádnou aktivitu a začínala jsem od nuly. S trenérem a fyzioterapeutem jsem musela začít velmi pomalu a velmi opatrně. Abychom nic nepřesílili a abych byla zdravá.“

Teď už je vše na dobré cestě?

„Každým tréninkem a každým zápasem se cítím lépe a lépe. Věřím, že to bude mít stoupající tendenci.“

Jak velkou motivací je v USK pracovat pod vedením trenérky Natálie Hejkové? Co naznačily úvodní zápasy v domácí lize?

„V domácí soutěži jsme jednoznačně dominantní, takže pravda se ukáže až v Eurolize. Velmi se těším na tuto spolupráci. Pro mě jako pro Slovenku je to velká čest. Paní trenérka je u nás, ale i ve světě, velkou legendou. Zatím si myslím, že nám to vychází.“

USK v sezoně útočí na 11. ligový titul v řadě. Bude to pro vás v české soutěži trochu změna oproti bitvám z Polska?

„Určitě to bude jiné, protože liga i zápasy tam byly náročnější. Minulé sezony jsme byly taky v podstatě dominantní, měly jsme sérii nějakých 56 vítězství. Ale tohle je úplně jiné, USK je naprosto dominantní. Takže se vrátím trochu do časů, kdy jsme hrávala v Košicích. Ty byly v lize podobně suverénní. Jen se tedy vrátím po čtyřech letech do stejného systému.“ (usmívá se)

V Košicích jste nastupovala s nově zvolenou kapitánkou USK Tejou Oblakovou. Jste ráda, že jste se znovu sešly?

„Ano, protože s Tejou jsme velmi dobré kamarádky. Rozumíme si na hřišti i mimo něj. Jsem ráda, že můžeme být v jednom týmu. Když odcházela z Košic, tak jsme si řekly, že se snad zase jednou potkáme v jednom týmu. A teď se nám to povedlo, tak jsme šťastné.“

Přesun do Prahy ze severu Polska vám po osobní stránce vyhovuje?

„Není tady moře, ale je tady hodně jiných věcí. (směje se) Praha je větší město a na to si budu muset zvyknout, ale asi to půjde rychle.“

Ve středu startuje nový ročník Euroligy. Vítáte návrat tradičního systému a konec bublin?

„Velmi se těším na začátek Euroligy. Jsem ráda, že se bude hrát zase normálním systémem, že budeme moct hrát každý týden a cestovat na zápasy. Bude to přece jen jiné než v těch bublinách. USK má ty nejvyšší ambice. Věřím, že se nám to povede dotáhnout do Final Four.“

Jak se vám jeví síla soupeřů ve skupině A?

„Jekatěrinburg jako úřadující šampion patří znovu mezi favority. Salamanca hraje v poslední době velmi dobře a tento rok bude mít určitě taky dobrý tým. Tyto dva kluby jsou asi nejsilnější konkurenti, ale všechny celky, které se dostaly do Euroligy, mají svoji kvalitu. Budou to náročné zápasy a budeme muset dát ze sebe vše, abychom vyhrávaly.“

BARBORA BÁLINTOVÁ