USK si doma podal Benátky, rozdrtil je na doskocích. Poskočil na druhé místo

„Byla to důležitá výhra. Kdybychom jí nedosáhly, zase bychom spadly do pásma, kde by nás mohla čekat bitva o čtvrté postupové místo. Takto se to začíná krystalizovat. Benátky potřebovaly kvůli play off u nás vyhrát, ale na můj vkus byl jejich výkon slabý,“ řekla novinářům trenérka Natália Hejková.

USK vyhrál především díky doskokům, v nichž soupeře porazil jasně 53:29. S pětadvaceti doskoky v útoku překonal pražský tým dosavadní rekord Fenerbahce Istanbul, jehož hráčky nasbíraly proti Gironě o šest méně.

„Na doskocích jsme je rozdrtily. Abychom měly za poločas osmnáct doskočených míčů v útoku, to jsem ještě nezažila. Hráčkám jsem to o přestávce raději ani neříkala. Je pravda, že některé doskoky byly po vlastních střelách, jako by si to děvčata nahazovaly,“ žertovala slovenská trenérka.

České mistryně se v úvodu dostaly po šesti bodech Jonesové do vedení 9:2. Díky důrazu pod oběma koši si vypracovaly osmibodové vedení a jen na doskocích soupeřky přeskákaly v první čtvrtině 18:7. Jedenáct doskočených míčů přitom bylo pod košem Benátek.

„Není to náhoda. Hráčky po nich šly a je důležité, že máme tyhle typy basketbalistek. Ať už je to Stankovičová, Jonesová nebo Thomasová, všechny tam otravují a z toho jsou ty doskoky,“ uvedla Hejková.

Ve druhé části se sice hostující hráčky přiblížily na rozdíl dvou bodů, USK však pokračoval v dominanci pod koši a díky rychlým brejkům vedl v poločase 43:31. Hlavní hvězdou byla Jonesová, jež už v první půli měla se 17 body a 10 doskoky double double. Vidět byla i desetibodová María Condeová. Benátky držela ve hře Andersonová se 14 body.

„Brionna má výborný rok. Ve WNBA byla vyhlášena za hráčku, která udělala největší pokrok a pokračuje v tom dál. Věří si a její spolupráce s Thomasovou je velmi dobrá,“ hodnotila Hejková.

Její svěřenkyně po pauze vývoj zlomily a díky dalším trefám Condeové a Jonesové zvyšovaly náskok. V průběhu třetí čtvrtiny překonaly jubilejním dvacátým útočným doskokem dosavadní maximum Fenerbahce a před závěrečnou čtvrtinou vedly o 22 bodů. Italský celek už v závěru Pražanky neohrozil. Přestože Hejková dala prostor i hráčkám z lavičky, po další šňůře vyhrály o 35 bodů.

„Ve druhém poločase soupeř odpadl. Nevěděl si rady s naším útokem a hlavně obranou. Jsem za tuto výhru velmi ráda,“ uvedla Hejková.

České mistryně uspěly proti Benátkám i ve třetím vzájemném zápase a znovu rozdílem přesahujícím 26 bodů. V dalším kole USK přivítá příští týden Montpellier a bude mu chtít vrátit úvodní porážku v sezoně 74:75. „Musíme být dál pokorní. Doufám, že se zkoncentrujeme i na tento zápas a náš výkon bude podobný,“ dodala pětinásobná šampionka Euroligy.

Skupina A

USK Praha - Benátky 88:53 (25:19, 43:31, 65:43)

Nejvíce bodů: Jonesová 27, Condeová 16, Vyoralová 10 - Andersonová 15, Ndourová 14, Atturaová 12. Fauly: 18:24. Trestné hody: 28/17 - 18/17. Trojky: 3:2. Doskoky: 53:29.

Jekatěrinburg - Salamanca 110:102, Szekszárd - Riga 65:68,

20:00 Montpellier - MBA Moskva.

1. Jekatěrinburg 7 7 0 589:503 14 2. USK Praha 7 5 2 580:420 12 3. Salamanca 7 5 2 554:472 12 4. Riga 7 3 4 406:490 10 5. Benátky 7 2 5 455:485 9 6. Montpellier 6 3 3 409:452 9 7. MBA Moskva 6 2 4 367:420 8 8. Szekszárd 7 0 7 428:546 7

Skupina B

Fenerbahce Istanbul - Dynamo Kursk 83:58, Girona - Gdyně 80:70 (za domácí Reisingerová 12 bodů, 6 doskoků, 2 asistence),

19:30 Schio - Galatasaray Istanbul.