Ve stopách Satoranského a Krejčího? Další mladý Čech míří do Španělska!

Mladý basketbalista Ondřej Husták dostal už i pozvánku do české reprezentace

Ještě v „dorosteneckém“ věku zkusit štěstí ve španělské ACB lize a upoutat tak pozornost skautů NBA: Tomáši Satoranskému a Vítu Krejčímu to vyšlo na jedničku. O něco podobného se teď zřejmě pokusí další nadějný český basketbalista. Podle informací deníku Sport je blízko podpisu smlouvy s týmem Baxi Manresa mladý pivot Ondřej Husták (18), jehož současným zaměstnavatelem je Basket Brno.

Španělská nejvyšší soutěž ACB je všeobecně považována za druhou nejlepší basketbalovou ligu na světě hned po NBA. Po letním odchodu Ondřeje Balvína do Japonska ji nyní hraje jediný Čech: šikovný střelec David Jelínek, který od roku 2016 obléká dres Andorry.

Doplnit by ho teď mohl čerstvě osmnáctiletý a 214 cm vysoký pivot Ondřej Husták, o něhož projevil zájem klub Baxi Manresa – v současnosti 11. tým ACB. Zdroje z basketbalového prostředí hovoří o tom, že k podpisu smlouvy by mohlo dojít v nejbližších hodinách.

Pokud by k přestupu došlo, Husták (který je o sedm minut mladší než bratr Adam, druhé z basketbalových dvojčat) by dostal šanci navázat na kariéry Tomáše Satoranského a Víta Krejčího, kteří před odchodem do NBA sbírali cenné zkušenosti s dospělým basketbalem právě ve Španělsku.

V Baxi Manresa působil před odchodem do NBA také například Serge Ibaka, vítěz slavné ligy v dresu Toronto Raptors z roku 2019.

Bratři Hustákové byli ve Španělsku už na dvouleté „zkušené“ v Baskonii, odkud se přesunuli zpět do Česka. Ondřej má v dresu Basket Brno v této sezoně za zhruba 12 minut na palubovce průměry 6,8 bodu a 3,8 doskoku na zápas.

Nedávno se také poprvé objevil v nominaci mužské reprezentace pro zápasy kvalifikace mistrovství světa.