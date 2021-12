Kapitán Hruban se vrátil. Nymburk touží v Bosně uhrát postup v Lize mistrů

Jde do tuhého. Basketbalisté Nymburku potřebují odčinit minulé zaváhání v Lize mistrů a zvládnout úterní souboj na půdě bosenského klubu KK Igokea. Výhra by jim stačila k jistotě postupu do baráže o osmifinále a zároveň zachovala naději na první příčku ve skupině E. V dresu českého šampiona se představí i uzdravený Vojtěch Hruban.

Nymburský kapitán musel začátkem listopadu i se spoluhráči skousnout domácí porážku s PAOK Soluň (71:75). Čas na nápravu přichází nyní, kdy se tým představí v Laktaši. „Je to zápas o všechno. Před minulým duelem s PAOKem jsme měli trumfy ve svých rukou, ale prohrou jsme si to zbytečně pokazili a zkomplikovali si situaci. Na druhou stranu, když teď porazíme Igokeu, postupujeme,“ zhodnotil Hruban. „Pro výhru bychom sem ale jeli za každých okolností, na tom se nic nemění.“

Poslední duel v evropském poháru měl pro něj dvojnásob hořkou příchuť. Nejen že jeho tým ztratil slibný patnáctibodový náskok, ale vinou zranění ramena následně vypadl ze sestavy a přišel i o reprezentační dvojzápas. „Už je čas, abych se vrátil. Pauza byla až zbytečně dlouhá,“ prohlásil Hruban, který naskočil už do sobotní vítězné generálky proti Pardubicím. V ligovém duelu pomohl Nymburku k vítězství 99:78 jedenácti body. „Moc rád jsem zpátky. Mít uprostřed sezony tři týdny volno? Připomínalo mi to lockdown.“

Úterního soupeře Nymburk na domácí půdě zdolal poměrně těsně 86:82 a měl problém v soubojích pod košem. „Igokea má vysoký, silný tým. Nemůžeme čekat, že je budeme porážet na doskoku. Náš hlavní cíl bude, abychom se jim v tom co nejvíc vyrovnali, dokázali se co nejvíc přiblížit jejich převaze na doskoku. V tu chvíli nebudeme mít problém, protože technicky a basketbalově jsme na tom líp,“ byl si jistý Hruban. „Nesmíme ale propadnout v bojovnosti,“ varoval.

Hlavním tahounem celku soupeře je americký podkošový hráč De'Shawn Stephens, který dal Nymburku v prvním duelu 19 bodů. Dalšími oporami jsou rozehrávači Antabia Waller s průměrem 13,3 bodu nebo Markel Starks (12,8).

Igokea v domácím prostředí zvládla šest z posledních osmi utkání Ligy mistrů, Nymburk však přijel do haly, kde si na jaře vychutnal slavný obrat v duelu proti Bambergu. „Máme na to dobré vzpomínky. Zvlášť někteří z nás, že Paly?“ mrknul Hruban na Lukáše Palyzu.

Reprezentační křídelník předvedl v jarním zápase Ligy mistrů střelecké galapředstavení. Nasázel 26 bodů a většinu z nich v závěrečných dvanácti minutách klíčového zápasu o postup do Final Eight. „Ten zápas se mi vybavil, hned jak jsme přišli do haly. Byla to tehdy strašně důležitá výhra a doufám, že jsme formu přivezli i teď,“ prohlásil Palyza.

Případný neúspěch by Nymburku dost zkomplikoval situaci před závěrečným domácím zápasem s lídrem tabulky. Český tým potřebuje neprohrát o více než tři body, aby si udržel lepší vzájemnou bilanci. Poté by mu k postupu stačilo uhrát v posledním kole s Galatasaray Istanbul stejný výsledek jako Igokea proti PAOK. Pokud by však svěřenci kouče Aleksandra Sekuliče v úterý prohráli rozdílem čtyř a více bodů, museli by doma nad tureckým celkem nutně vyhrát.

Liga mistrů - skupina E

Úterý (18:30): KK Igokea-ERA Nymburk (PP Nova Sport 1).

Středa (18:00): Galatasaray Istanbul-PAOK Soluň.

Tabulka:

1. Galatasaray Istanbul 4 3 1 346:325 7 2. PAOK Soluň 4 2 2 303:297 6 3. Nymburk 4 2 2 326:341 6 4. KK Igokea 4 1 3 309:321 5

Pozn.: vítěz postupuje do přímo do osmifinálové fáze, druhý a třetí tým projde do baráže

