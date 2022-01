Senzace v poháru! Mezi elitou jsou poprvé basketbalistky z nižší soutěže

Brandýský basketbal je na vzestupu. Tým žen se probojoval už do čtvrtfinále Českého poháru • BK Brandýs

Český pohár basketbalistek má za sebou senzační premiéru. Poprvé v jeho 26leté historii se do jeho čtvrtfinále probojoval tým, který nehraje nejvyšší Ženskou basketbalovou ligu. O velké překvapení se postaraly ženy Brandýsa nad Labem. Mezi elitní osmičku se dostaly na úkor favoritek z BK Loko Turnov po vítězství 76:64.

Basketbalistky Brandýsa nad Labem dál jedou na vlně velkého výkonnostního vzestupu. Tým, který v poslední ukončené sezoně 2019/20 skončil na dně druhé ligy, nyní bojuje na špici té první. A k tomu zatím suverénně vítězí i v Českém poháru.

Bojovnou partu vedenou trenérem Danem Kuruczem nezastavily v úterý ani soupeřky z elitní ŽBL. Nad basketbalistkami Trutnova vedl Brandýs na vlastní palubovce od první do poslední minuty. A kromě kratšího výpadku ve II. čtvrtině, kdy se hosté dostaly na dostřel čtyř bodů, si udržovaly po celý zápas jednoznačný náskok.

„Zatím stále letíme kupředu, ještě jsme nedosáhli hranice našich schopností a dovedností. Budeme ještě lepší,“ tvrdil trenér Dan Kurucz v prosinci na adresu svých svěřenkyň.

První zápas v roce 2022 mu pak tedy dal plně za pravdu. Jeho tým dokázal to, co za 26 let existence Českého poháru žen žádný jiný před ním.

Největší devizou vítězek byl kompaktní týmový výkon. A to nejen základní pětky, ale i střídajících hráček. V klíčových momentech zápasu Brandýs zkušeně držela brilantní izraelská rozehrávačka Ofir Lavy. Nejvytíženější hráčka domácích si připsala za 28 minut 15 bodů a 8 asistencí, některé její přihrávky „naslepo“ přitom roztleskaly celou halu.

Double-double získala za 13 bodů a stejný počet doskoků Američanka Leeza Burdgess, skvěle si vedla především v první polovině zápasu i další pivotka a brandýská odchovankyně Jana Maršíková (9 bodů, 5 doskoků). Za zmínku stojí také srdnatý výkon nejlepší střelkyně vítězek Andrey Ondrouškové (17 bodů, 7 asistencí). I její přímočarost, rychlost a přesná střelba rozkládala ambice favoritek po celý zápas.

Turnov držela ve hře především důrazná Anna Rolichová (18 bodů, 7 doskoků), jenže domácí tým měl připravené trumfy i na lavičce. Především Veronika Pondělíčková (9 bodů, 5 doskoků) a Lucie Ceralová (8 bodů, 7 doskoků) na soupeřky nejen v klíčové třetí čtvrtině platily, v obraně odvedla velkou porci černé práce mimo jiné Klára Votrubová.

Ve čtvrtfinále Českého poháru pak na Brandýs zcela jistě čeká další celek, který půjde do zápasu v pozici velkých favoritek. Ať už to budou Žabiny Brno (čerstvé osmifinalistky FIBA Eurocupu), stříbrné basketbalistky posledního ročníku ŽBL z Hradce Králové, Levhartice Chomutov (bronzový tým Českého poháru 2021) nebo basketbalistky Slavie či Slovanky.

Dočkáme se přesto dalšího překvapení v podání srdnatého týmu z Polabí?