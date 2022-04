Prokletý Istanbul. Vyčerpané a zklamané, USK na Final Four bez medaile

Byl to souboj zklamaných. A v případě basketbalistek týmu USK Praha taky zraněných a vyčerpaných. Zápas o bronz v euroligovém Final Four skončil 71:59 ve prospěch španělské Salamanky. K úspěchu svěřenkám Natálie Hejkové nepomohl ani double double Američanky Brionny Jonesové. V dresu soupeře totiž zářila Katie Lou Samuelsonová. Premiérový triumf slaví Šoproň, která překvapivě porazila ve finále domácí Fenerbahce 60:55.

Oproti bouřlivému semifinále, ve kterém hráčky USK srdnatě bojovaly proti Fenerbahce Istanbul, si v neděli po poledni musely zvyknout na komorní atmosféru Ülker Areny. Ještě větším problémem byl pro tým trenérky Natálie Hejkové úzký kádr.

Z pátečního zápasu si María Coneová odnesla vykloubené rameno a španělská opora se nestihla dát do pořádku. Zdravotní problémy měla během bitvy se Salamankou také Slovinka Teja Oblaková, která po jednom ze soubojů dostala loktem do obličeje a musela zamířit na ošetření.

„Není to obraz celé sezony, ale jen tohoto turnaje. Nás zastihl v nejkritičtějším okamžiku. I když jsme se na to celkem slušně připravily, tak jsme už v prvním zápase přišly o další hráčku Condeovou. Teď do zraněného nosu z minulého zápasu dostala Oblaková a už ho má definitivně zlomený. Bylo složité, co se sestavou. Jak to namíchat,“ přiznala Hejková v rozhovoru pro Český rozhlas.

Zápas měl z pohledu jejího celku vlastně pohodný průběh jako v pátek. I díky skvěle střílející Brionně Jonesové si dokázaly hráčky USK vypracovat až devítibodový náskok. Ve druhé čtvrtině se vrátila na palubovku Oblaková a její tým držel mírné vedení.

„Musím Teje poděkovat, že vůbec ještě nastoupila do hry, protože ne každá hráčka by to zvládla. Určitě je to hodně bolestivé, ale v podstatě odehrála celý druhý poločas a pomohla týmu,“ ocenila trenérka slovinskou basketbalistku. Postupně však soupeř začínal víc a víc těžit ze širší rotace hráček.

Za USK totiž kromě Jonesové a Oblakové nastoupily jen Alyssa Thomasová, Veronika Voráčková, Tereza Vyoralová a Dragana Stankovičová, která se teprve vrací po zranění do ideální herní pohody. Do hry kromě Condeové nemohly ani Barbora Bálintová a Simona Sklenářová. Alena Hanušová do Istanbulu dokonce ani neodletěla.

Zápas se postupně začal otáčet na španělskou stranu. V polovině třetí čtvrtiny rozjela střeleckou kanonádu zpoza trojkového oblouku Američanka v dresu Salamanky Katie Lou Samuelsonová. Díky jejím trefám si mírný outsider zápasu vypracoval náskok 52:40. Třetí část hry nakonec ovládl jasně 22:9. „V té rotaci, co Salamanca má, protože na nás hrála s jedenácti hráčkami, se vždycky najde nějaká jedna, která dává. O Samuelsonové víme, že je to trojkařka. Teď jí to padlo,“ uznala Hejková.

Hráčky USK ještě zmobilizovaly síly, tým povzbudila trojka na začátku čtvrté desetiminutovky z rukou Veroniky Voráčkové. Jenže pražský tým se na menší než pětibodové manko přiblížit nedokázal. Salamanca se naopak dokázala vrátit do dvouciferného vedení a zajistila si bronz. „Už tam nebyla ta setrvačnost z prvního poločasu. A únava se znásobí. Tím, že si holky chvíli posedí, se znovu musí rozbíhat jako na začátku prvního poločasu. V prvním poločase jsme rytmus chytily, ve druhém už jsme ho nechytily,“ srovnávala Hejková.

Z Istanbulu se basketbalistky USK vracejí se dvěma porážkami a bez medaile. Přesto je trenérka na svůj tým hrdá. „Hráčky odvedly kus obrovské práce, zanechaly tu dobrý dojem a patří jim dík. Už po prvním zápase byl basketbal, který jsme hrály, líbivý. Většinou na to byly vynikající ohlasy, činovníci FIBA oceňovali, že nasazení týmu bylo super,“ uzavřela Hejková.

Turnaj nakonec skončil obrovským zklamáním pro domácí Fenerbahce. Ve finále totiž padlo s Šoproní 55:60 a na první euroligový titul bude muset čekat dál. Naopak maďarský tým se mohl radovat z premiérové trofeje.

Final Four Evropské ligy basketbalistek v Istanbulu:

O 3. místo:

USK Praha - Salamanca 59:71 (19:12, 37:32, 46:54)

Nejvíce bodů: Jonesová 26, Voráčková 14, Oblaková a Thomasová po 7 - Katie Lou Samuelsonová 25, Hofová 10, Domínguezová 8. Fauly: 16:21. Trestné hody: 19/10 - 13/10. Trojky: 3:7. Doskoky: 51:30.

Finále:

Šoproň - Fenerbahce Istanbul 60:55 (16:6, 29:19, 45:38)

Nejvíce bodů: Williamsová 16, Fegyvernekyová 12, Januaryová 11 - Jagupovová 13, Zahuiová 12, Cakirová 11.