Nymburk je ve finále a vyhlíží Opavu: Máme jí co vracet! Jsme lepší tým

Ústecká Sluneta si postupem do semifinále play off zajistila největší úspěch v klubové historii. Proti Nymburku ovládla úvodní čtvrtinu prvního zápasu, jenže v dalším průběhu série už byla prakticky bez šance.

Sedmnáctinásobný český mistr vyhrál přesvědčivě také i poslední bitvu. Po pěti minutách vedl již 14:0. Severočeši náskok favorita ve druhém dějství snížili, ale po poločase už opět jasně dominoval Nymburk.

„Důležitý byl začátek. V závěru druhé čtvrtiny jsme měli špatné tři minuty, kdy jsme ztratili koncentraci a trochu jsme polevili v nasazení. S tím bojujeme celou sezonu. Ale ve druhém poločase jsme to napravili,“ hodnotil trenér Aleksander Sekulič.

„Skončilo to, jak jsme chtěli a můžeme se připravovat na finále,“ řekl Vojtěch Hruban. Nejlepší střelec (22 bodů) očekává znovu po roce stejného finálového soupeře. „Vypadá, že to bude Opava, má to dobře rozehrané,“ konstatoval. „Už nás letos dvakrát porazili, hrají spolu dlouho, ale my víme, že jsme lepší tým a máme jim co vracet. Oni nás porazili ve finále poháru, ale porazit nás v sérii na tři výhry bude daleko těžší,“ prohlásil kapitán.

V podobném duchu mluvil i slovinský kouč. „Pokud ve finále budeme hrát jako nyní na začátku a ve druhé půli, jsme na něj připraveni. Když jsme koncentrovaní, jsme dobří v útoku i v obraně. Musíme si trochu odpočinout a pak se co nejlépe připravit, abychom potvrdili roli favorita,“ plánoval Sekulič.

„Vypadá to, že budeme hrát s Opavou a bude to zajímavá série. Pro nás to bude výzva hrát proti celku, který nás už porazil. A oni se budou snažit potvrdit svou kvalitu,“ upozornil.

Ústí nad Labem - Nymburk 64:102 (11:27, 37:49, 50:76)

Nejvíce bodů: Autrey, Joseph a Spencer po 11 - Hruban 22, Routt 16, Harding 15. Konečný stav série: 0:4.