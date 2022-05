Luky a šípy venku nestačily. Nymburk smázl Opavu a je krok od zlata

Nymburský veterán Petr Benda po pádu do reklamního panelu • ČTK / Vostárek Josef

Na třetí finále do Nymburka dorazila i početná skupinka opavských fanoušků • ČTK / Vostárek Josef

Zatímco v neděli předvedli v domácí hale heroický výkon, tentokrát basketbalisté Opavy vzdorovat nedokázali. Nymburk na domácí palubovce zvítězil 110:65 a k zisku osmnáctého titulu mu chybí jediná výhra. „Soupeř je favorit. Nymburk je tým, který má pistole. My máme luky a šípy. Ale uděláme vše pro to, ať jsme tady v neděli zas,“ nevzdával se myšlenek na ligové zlato kouč Slezanů Petr Czudek.

Po srdnatém výkonu chyběly oslabené Opavě ve třetím finálovém utkání síly. Nymburský tým dokonale napravil předchozí porážku (76:78) a ujal se v sérii na tři vítězství vedení 2:1.

Tým trenéra Aleksandra Sekuliče od prvních minut budoval náskok, který se vyhoupl až na úctyhodných 48 bodů. „Opava laboruje se soupiskou. V domácím prostředí používá určité zbraně, které u nás nemá. Zápas jsme zvládli přesně, jak jsme potřebovali,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Českou televizi křídelník Lukáš Palyza.

Domácí tým hrál na obranné polovině hřiště agresivně, eliminoval opavského rozehrávače Jakuba Šiřinu. Stejně jako v úvodním zápase mohl spoléhat na rychlé protiútoky. Opavě navíc nevycházela střelba z pole (8/34). Poločas zakončil Gorjok Gak, který stanovil drtivé skóre 58:28.

Vyhlášená třetí nymburská čtvrtina pak znamenala navýšení náskoku na 40 bodů. A domácí mohli poslat na hřiště mladíky.

„Byli jsme v okleštěné sestavě a to dalo ráz utkání. Měli jsme hodně špatných rozhodnutí. Nymburk hrál v plné sestavě a šlapal do nás,“ konstatoval kouč Opavy Petr Czudek.

Stobodovou hranici pokořil nymburský mladík František Rylich přesnou trojkou už šest minut před koncem. K nejlepšímu střelci Jerricku Hardingovi (17 bodů) se připojil Palyza (16 bodů). „V minulém zápase domácí neuvěřitelně tlačili fanoušci. Tentokrát jsme cítili energii díky famóznímu publiku my. Jsem rád, že o finále je takový zájem,“ pochvaloval si Palyza atmosféru.

Ve čtvrtek může Nymburk sérii završit, pokud dokáže na druhý pokus ustát zkoušku v opavském pekle. „Musíme se soustředit, aby se nám v Opavě nestalo znovu, co v prvním zápase,“ nabádal Palyza.

Opavský stratég Czudek ani po debaklu nevzdává. „Každý zápas finálové série je jiný. Bojujeme. Nedáme to Nymburku zadarmo. Nebude to finálová série, na kterou jsou zvyklí,“ slíbil.

I když netuší, kolik jeho svěřenců na marodce se stihne do dalšího zápasu uzdravit, spolehnout se může na fanoušky. „Sám jsem vždy překvapený, kdo se uzdraví a kdo se neuzdraví. Každopádně budeme hrát v Opavě v šesti, takže tam je přesilová situace,“ narážel Czudek podporu tribun. „Přijeďte se podívat do Opavy a uvidíte, co znamená pořádná turecká atmosféra.“

Finále play off basketbalové ligy mužů - 3. zápas:

Nymburk - Opava 110:65 (30:21, 58:28, 86:46)

Nejvíce bodů: Harding 17, Palyza 16, Kříž 13 - Zbránek 14, Slavík 10, Mička 9. Fauly: 24:24. Trestné hody: 20/15 - 19/16. Trojky: 13:9. Doskoky: 52:32.