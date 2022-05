Nymburk už další šok nedopustil a má 18. titul! Opava vzdorovala marně

Domácí soutěži vládne Nymburk nepřetržitě od roku 2004. Zlato nezískal jen předloni, kdy se soutěž kvůli pandemii koronaviru nedohrála. Už čtrnáctý ligový titul si připsal čtyřicetiletý nymburský pivot Petr Benda.

Před třemi tisícovkami diváků se ve čtvrtek 27 body blýskl nymburský kapitán Vojtěch Hruban, který si připsal navíc osm doskoků. Byl také vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série.

Výhru hostů podpořil 23 body americký rozehrávač Jerrick Harding. Double double si za vítěze připsal Colbey Ross s 16 body a 12 asistencemi a za domácí Mattias Markusson s 16 body a 12 doskoky.

Opava skvěle začala stejně jako v prvním domácím utkání, kdy předvedla v úvodu šňůru 14:0 a nakonec výhrou 78:76 ukončila soupeřovu neporazitelnost v play off po 42 zápasech a pěti letech.

Nymburk tentokrát zaznamenal první body až v čase 3:11 díky Hrubanovi za stavu 0:9. Zaplněnou halu poprvé rozjásal po 17 sekundách Martin Gniadek, potom přidal trojku kapitán Jakub Šiřina a po dvou proměněných trestných hodech Jakuba Slavíka se trefil znovu Gniadek.

Opavě pak vrátil devítibodový náskok smečí Markusson, ale pak už se Nymburk rozjel a devítibodovou šňůrou zakončenu třemi trestnými hody Rosse vyrovnal. Slezané favorita v první čtvrtině do vedení nepustili a naopak dvakrát unikli na rozdíl čtyř bodů.

Ve druhé čtvrtině nejdříve Opava na úspěšné akce Středočechů odpověděla třemi trojkami. O dvě se postaral Šiřina, o jednu Markusson a bylo to 28:20. Na to zareagovali Petr Benda, trojkou Ross, z úniku Harding a nakonec Hruban posunul v čase 15:20 Nymburk poprvé do vedení 29:28. Markussonova rychlá odpověď znamenala poslední náskok Opavy v utkání. Navíc Hrubanův pokus z dálky s klaksonem do pauzy zvýšil vedení Nymburka na 42:36.

Po poločase nepomohlo Opavě k návratu do hry ani rychlých pět bodů Miroslava Kvapila, protože mezi ně vmísil trojku také Ross. Po koši Martina Kříže potvrdil zlepšenou střelbu hostů z dálky Hruban, který o chvíli později proměnil dva trestné hody a Nymburk vedl už o 11 bodů. Domácí snaha o snížení narážela na úspěšnou odpověď favorita, který 74 sekund před koncem třetí desetiminutovky vedl už 62:48.

Závěrečnou čtvrtinu začal Nymburk sérií 11:0, na které se podílel devíti body Harding. Nymburk vedl o 23 bodů a hrálo se už jen o to, jakým rozdílem zápas skončí. Hruban s Hardingem si mohli rozdat interní boj o nejlepšího střelce posledního zápasu sezony a potom už se Středočeši pustil do tradičních oslav. Opavští si ale také užívali ovace fanoušků za vydařenou sezonu, v které Nymburk porazili v březnu ve finále Českého poháru.

Opava - Nymburk 65:87 (19:16, 36:42, 50:62)

Nejvíce bodů: Markusson 16, Šiřina a Slavík 11 - Hruban 27, Harding 23, Ross 16. Fauly: 19:22. Trestné hody: 18/16 - 12/7. Trojky: 9:8. Doskoky: 33:39. Konečný stav série: 1:3.

Konečné pořadí:

1. Nymburk, 2. Opava, 3. Brno, 4. Ústí nad Labem, 5. Kolín, 6. Pardubice, 7. USK Praha, 8. Děčín, 9. Hradec Králové, 10. Ostrava, 11. Olomoucko, 12. Jindřichův Hradec (sestup).

Přehled vítězů ligy basketbalistů (od roku 1993):

1993 - USK Praha,

1993/94 - Bioveta Brno,

1994/95 - Bioveta Brno,

1995/96 - Stavex Brno,

1996/97 - ICEC Opava,

1997/98 - ICEC Opava,

1998/99 - Mlékárna Kunín,

1999/00 - USK Praha,

2000/01 - USK Praha,

2001/02 - BK Opava,

2002/03 - BK Opava,

2003/04 - BK ECM Nymburk,

2004/05 - ČEZ Basketball Nymburk,

2005/06 - ČEZ Basketball Nymburk,

2006/07 - ČEZ Basketball Nymburk,

2007/08 - ČEZ Basketball Nymburk,

2008/09 - ČEZ Basketball Nymburk,

2009/10 - ČEZ Basketball Nymburk,

2010/11 - ČEZ Basketball Nymburk,

2011/12 - ČEZ Basketball Nymburk,

2012/13 - ČEZ Basketball Nymburk,

2013/14 - ČEZ Basketball Nymburk,

2014/15 - ČEZ Basketball Nymburk,

2015/16 - ČEZ Basketball Nymburk,

2016/17 - ČEZ Basketball Nymburk,

2017/18 - ČEZ Basketball Nymburk,

2018/19 - ČEZ Basketball Nymburk,

2019/20 - neuděleno kvůli pandemii koronaviru,

2020/21 - ERA Basketball Nymburk,

2021/22 - ERA Basketball Nymburk.