Benda (40) má 14. titul: Máme na to vítězit. I Opava měla pistole!

„Pokaždé je to krásné!“ radoval se jihlavský rodák. „Každý sportovec chce končit sezonu a mít v ruce nějaký pohár nebo medaili. Nám se to daří dlouhodobě, můžeme z toho být šťastní. A je jedno, jestli je to první nebo osmnáctý titul. Každý je v něčem pěkný. Tentokrát jsme si museli hodně hrábnout na dno, Opava tento rok předváděla výborný basketbal, vyhrála Český pohár. My dokázali, že stále máme na to vítězit a být první.“

Byl to nejtěžší titul?

(přemýšlí) „Pamatuju ještě jedno finále s Prostějovem (2011), to bylo taky docela vyrovnané, taky nás myslím jednou porazili. Taky to nebylo úplně jednoduché. Ale když o něco jde, dokážeme zabrat a teď jsme to zase dokázali.“

Máte čtrnácté ligové zlato, na jaké číslo až se chcete dostat?

(usměje se) „Uvidíme, uvidíme. Vždycky to nechávám po sezoně. Zlatý konec mě vždycky nabudí. Když držíte medaili v ruce, nechce se vám končit. Motivaci si vždycky najdu, uvidíme, co příští rok.“

Vojtěch Hruban v polsedním duelu nasázel 27 bodů, co na jeho výkon říkáte?

„Neskutečné! Jako správný kapitán to vzal na sebe v těžkých chvílích, kdy jsme byli v minusu pár bodů. Proměnil těžké střely. Vítězství jde za celým týmem, ale Vojta byl hlavní postava.“

Opavský trenér Petr Czudek říkal, že vy jste měli pistole, oni luky a šípy. Co vy na to?

(usměje se) „Já myslím, že oni taky mají pistole, Petr to trošku zlehčuje. Opava hrála výborný basket, musím je pochválit. Ale my byli v sérii lepší, je těžké nás porážet na tři vítězné zápasy.“