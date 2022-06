Red Bull Half Court hledá nejlepší streetballisty: Bude u toho i Satoranský!

Herní formát

Pravidla turnaje Red Bull Half Court vycházejí z oficiálních herních pravidel FIBA pro hru 3 na 3. Tým se musí skládat minimálně ze tří a ne více než čtyř hráčů. Herní čas každého utkání je 10 minut s maximálním skóre 21. Pokud jde hra do prodloužení s remízou, rozhoduje o vítězi první získaný koš. Týmy postupují turnajem vyhranými zápasy. Red Bull Half Court je ale hlavně o sázení jednoho koše za druhým. Tým, kterému se povede ve své skupině získat nejvíce bodů, získá tzv. Own the Court bonus. Takže i pokud váš tým nevyhraje většinu zápasů, má pořád šanci postoupit.

Lokální vibe

Tento turnaj přináší hráčům akci přímo tam, kde žijí - do jejich měst, do jejich ulic. Loňský Red Bull Half Court přivítal víc než 5 tisíc hráčů z 13 zemí světa, kteří předváděli ten nejlepší 3x3 basketball po dobu sedmi měsíců lokálních kvalifikačních kol. Ty nakonec vedly až ke světovému finále, ve kterém si tým Srbska odvezl titul mužů, a mezi ženami kralovaly Rusky.

Globální rozměr

Velikost letošního turnaje přesahuje jeho loňskou verzi. Se zástupci z více jak 20 zemí ze čtyř kontinentů se můžete těšit na světové finále na podzim tohoto roku. Red Bull Half Court hledá nejlepší streetballisty v Anglii, Austrálii, Česku, Egyptě, Gruzii, Hong Kongu, Německu, Indii, Itálii, Japonsku, Jordánsku, Kazachstánu, Keňi, Kuvajtu, Moldavsku, Nigérii, Řecku, Srbsku, Švýcarsku, Švédsku, Turecku, Spojených Arabských Emirátech, na Srí Lance a Maledivách.

Streetballová kultura

Red Bull Half Court je odrazem streetballové kultury, kterou tvoří jak hudba, umění, tanec a fashion, tak streetballové kličky a triky. Tím ale poselství Red Bull Half Court nekončí. Stejně jako minulé ročníky v jiných zemích, české vydání turnaje spolupracuje se streetballovou komunitou na renovaci basketbalového hřiště, kde se odehraje národní finále. Hřiště by tak mělo v novém kabátě sloužit i dalším generacím.

Sláva

Máte tým a kuráž stát se šampiónem? Registrujte se na webu redbull.cz/halfcourt, kde se dozvíte vše o této soutěži včetně termínů a míst lokálních turnajů. Vítězný tým bude reprezentovat Česko na světovém finále v Káhiře v Egyptě (28. září - 2. října).