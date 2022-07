Basketbalisté porazili Bosnu, postup dál ale jistý nemají. Chybělo pár bodů

Domácí tým nastupoval do boje s vědomím, že Litva vybojovala těsnou výhru v Bulharsku 72:70. Parta kouče Ronena Ginzburga tedy mohla kalkulovat. V případě vítězství o 14 a více bodů by k závěrečnému zápasu do Klajpedy odjížděla v relativním klidu s jistotou postupu do další fáze kvalifikace. Tenhle cíl těsně unikl.

Jaká je teď matematika? Pokud Češi v Litvě uspějí, zajistí si postup bez ohledu na druhý duel Bosny a Hercegoviny s Bulharskem. V případě porážky by museli spoléhat na to, že Bosna doma neprohraje o tři až pět bodů.

„V závěru to bylo hop, nebo trop. Soupeř několikrát vystřelil a padly mu trojky. Můžeme být rádi, za to, jak jsme hráli. Dali jsme 90 bodů, klíčovým faktorem ale byly doskoky, které nehrály v nás prospěch,“ hodnotil kapitán Vojtěch Hruban.

Vše začalo slibně. Jeden z navrátilců do týmu Ondřej Balvín poslal vzkaz na stranu soupeře, když pod vlastním košem předvedl perfektní blok na Amara Gegiče. První čtvrtinu ovládl český tým i díky skvělému nástupu Jaromíra Bohačíka. Křídelník francouzského Štrasburku proměnil hned svoji první střelu. Bosna a Hercegovina si zakládá na fyzickém herním pojetí, přesto se hlavní motor českého týmu Tomáš Satoranský prosadil luxusní individuální akcí. A nálada v pardubické aréně, kam dorazilo 3621 diváků, byla skvělá.

Postupně se začali osmělovat i další střelci z dálky a po trojce Davida Jelínka a akci Tomáše Kyzlinka vedli domácí 20:12. Za hosty skóre korigoval naturalizovaný Američan John Robertson, jenže výrazné střelecké zlepšení na straně Bosny nepřicházelo. Patrik Auda hned v úvodu druhé čtvrtiny zajistil poprvé dvouciferné vedení (28:17).

To byla voda na český mlýn. Balvín po trojce hecoval fanoušky a pozadu nezůstal ani Bohačík. Když domácí trpěli na útočném doskoku, střelba z dálky jim vycházela. Hlavní zásluhu měl Bohačík, který byl už před odchodem do šaten na 13 bodech. Poločas vyhráli domácí 51:36.

Bohačík s Martinem Peterkou načali střelecké hody ve druhém poločase. Když si po perfektní přihrávce zasmečoval Balvín, držel se český náskok dál na 17 bodech. Bylo jasné, že scénář z úvodního zápasu kvalifikace ze Sarajeva, kde Ginzburgův výběr odpadl, se nebude opakovat.

V závěru čtvrtiny ovšem Bosna korigovala na 70:58.

Kapitán Hruban pak odstartoval znamenitě poslední čtvrtinu a Balvín s Audou vrátili na domácí stranu 17bodový náskok. Menší koncentrace na české straně tři minuty před koncem využil Edin Atič a trojkou snížil na 83:71. Ještě jednou se domácí vrátili do výrazného náskoku a fanoušky rozvášnil Hruban, který zvýšil už na 17 bodů. Česká hra ale uvadla, výkon nebyl tolik koncentrovaný a trojkami kontrovali Džanan Musa a Robertson. V klíčové chvíli pak ztratil Satoranský míč a jeho tým tak bral výhru „jen“ o 12 bodů.

„Bylo to dost hektické. Bohužel jsem ke konci ztratil balon, vyhodnotil jsem špatně situaci a už jsme nestihli vystřelit. Ale nesmíme věšet hlavy, vyhráli jsme zápas proti silnému soupeři,“ hodnotil Satoranský, který si ke 13 bodům připsal 10 asistencí.

Nejlepším střelcem byl s 19 body Balvín, skvělý výkon předvedl Bohačík. „Pro mě to byl zápas po strašně dlouhé době, snažil jsem si ho užít a jsem rád za vítězství,“ hodnotil 16bodový střelec. „Poslední čtvrtina se nám moc nevyvedla. Věděli jsme, že po poločase přitvrdí a měli jsme hlušší pasáž, která nás stála výsledek, jež jsme si přáli,“ konstatoval Bohačík.

Problémem se znovu ukázal podkošový prostor, Bosna předvedla 44 doskoků oproti 39 českým. „Dlouho jsem nebyl tak přeskákaný na útočném doskoku, jako teď s Bosnou,“ poznamenal Satoranský.

Český tým má na kontě dvě vítězství, tři prohry a v pondělí od 18.30 (živě ČT sport) zakončí první fázi kvalifikace na půdě vedoucího týmu tabulky. „Musíme vyhrát v Litvě, což byl ale náš plán už od začátku,“ dodal Satoranský.

Kvalifikace basketbalistů o MS 2023 - skupina F:

Česko - Bosna a Hercegovina 93:81 (24:17, 51:36, 70:58)

Nejvíce bodů: Balvín 19, Bohačík 16, Hruban a Satoranský po 13 - Musa a Robertson po 16, Halilovič 13. Fauly: 21:23. Trestné hody: 18/12 - 24/19. Trojky: 11:10. Doskoky: 39:44. Diváci: 3621.

Bulharsko - Litva 70:72 (30:34).