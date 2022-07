Do Litvy pro výhru! Přišel náš čas, jsme nabití, burcuje kapitán Hruban

Předvedl skvělé momenty pod oběma koši, nasázel 13 bodů a přidal 7 doskoků. Kapitán české basketbalové reprezentace Vojtěch Hruban si vážil týmového výkonu v kvalifikačním zápase proti Bosně a Hercegovině (93:81). A to i přesto, že v Pardubicích nemohla propuknout postupová radost. „Kdyby byl postup už hotový, bylo by to pěkné, ale na druhou stranu stejně chceme v Litvě vyhrát,“ vyhlížel k pondělnímu zápasu v Kajpedě.

Všichni jsou od vás zvyklí na body, ale vy jste zářil taky v obraně. Jak hodnotíte výkon celého týmu?

„Když máme v repre takovou sestavu, moje role nebude jen ve skórování. Naopak bude víc v obraně. Samozřejmě když k tomu dám nějaké body, jenom dobře. Naše velká síla byla, že šest sedm lidí mělo dvojciferný počet bodů. Jsme hodně nečitelní, dokážeme skórovat ze spousty situací a vždycky si zodpovědnost vezme někdo jiný.“

Kýžená výhra o 14 bodů nepřišla, ale máte vše stále ve svých rukách. Jak vnímáte situaci před posledním zápasem skupiny v Litvě?

„Důležitější, že to skončilo plus 7. Kdyby byl postup už hotový, bylo by to pěkné, ale na druhou stranu stejně chceme v Litvě vyhrát. Bez těchto bodů by to bylo se šancemi na postup z další skupiny těžké. Tu pondělní výhru tedy stejně potřebujeme.“

V první půli jste hořeli na obranném doskoku, kde vás soupeři přeskákali o 12 míčů…

„Bylo to hodně, ve druhém poločase jsme se s tím dokázali popasovat líp, ale na konci jsme měli zase několik doskoků, které rozhodly, že zápas neskončil o těch 14 bodů. Víme, co bylo špatně. Balony se hodně odrážely do prostorů za pivoty a tam jsme prostě nebyli. Bosna je takový tým, že na doskoky chodili všichni, ale s Litvou to bude zas jiný zápas, protože jsou na to daleko méně zaměření.“

Závěr byl hodně dramatický. Jak jste jej viděl?

„Je to vždycky hop, nebo trop. Tým, který prohrává, už nemá co ztratit. Vystřelili pět šest trojek, a tři jim tam padly. Mohli jsme být blíž, měli jsme mít ty doskoky, to byl nakonec ten klíčový faktor, ale kolikrát se s tím ani nic dělat nedá. Když vystřelí několik trojek a trefí se, náskok jde strašně rychle dolů. Pořád se bavíme o bodovém rozdílu, ale můžeme být rádi za to, jak jsme hráli. Dali jsme 90 bodů, mohli jsme dostat míň, ale myslím, že náš výkon byl dobrý.“

V čem byl přínos Tomáše Satoranského, Patrika Audy nebo Ondřeje Balvína, kteří se vrátili do reprezentace téměř po roce?

„Saty tým řídí, je generál na hřišti. Udává tempo, hrál výborně v obraně a dává body, když je potřeba. Patrik Auda se vykrystalizoval v našeho šestého hráče, klidného skórera, který přijde na hřiště, zapne, dá deset bodů a zase si jde sednout. V tuhle chvíli je tým hodně hluboký, má minimálně deset hráčů, kteří se budou prát o minuty a to je jenom dobře, protože na každý tým bude platit něco jiného a my máme variabilitu hodně širokou.“

Co jste říkal na návštěvu 3621 diváků v pardubické aréně?

„Je to super, báli jsme se, že přijde daleko míň lidí, protože byl první prázdninový den, pátek a ani čas v 8 večer nebyl úplně ideální. Ale nakonec byla spousta lidí, která nás hnala dopředu. Přijeli i z Bosny a atmosféra byla nakonec krásná.“

Jak se bude regenerovat do pondělí?

„Bude to klasika, nehrajeme back to back zápas, máme dva tři dny. Je tam cestování, ale není to daleko, takže to bude v pohodě. Navíc jsme nikdo z nás neodehráli nějaké zásadně velké minuty.“

Litvu jste ještě nikdy neporazil. V téhle sestavě se to může povést?

„Párkrát jsme s nimi hráli hodně vyrovnaně, ale teď myslím, že přišel náš čas. Litvě chybí pár hráčů, my jsme naopak nabití. V tuhle chvíli máme talentovanější a širší soupisku. A přesto, že budeme hrát venku, jedeme si tam jednoznačně pro výhru.“