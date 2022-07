Satoranský o smolné poslední akci i stylu Bosny: Fyzičtější než NBA

Vítězný návrat do národního týmu prožil hvězdný rozehrávač Tomáš Satoranský. Proti Bosně a Hercegovině si připsal double double za 13 bodů a 10 asistencí. Při závěrečné akci ale ztratil míč a český tým tak nedosáhl na kýženou výhru o 14 bodů. Ta by znamenala jistý postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa 2023. „Měl jsem hrát s trochu větší trpělivostí. Už jsem pak nestihl vystřelit,“ mrzelo ho po vítězství 93:81. V pondělí se svěřenci kouče Ronena Ginzburga představí na palubovce Litvy. „Úkol je jasný, jet tam zvítězit.“

Čím to, že se vám nepovedlo udržet náskok, který se vyšplhal až na 17 bodů?

„Myslím, že je to tak stejná story. Nemáme moc možností hrát náš basket jinak než fyzicky nátlakový a rychle běhat dopředu. To bere člověku strašně sil. Musel jsem se vystřídat a říkal jsem Nenovi (kouči Ginzburgovi), ať mě ještě dvě minuty nechá na lavičce, protože i v tom vedru v létě je to náročné a Bosna byla jeden z nejfyzičtějších týmů, proti kterým jsem za poslední dobu hrál. Došly nějaké síly, ale důležitá je výhra. Vyhráli jsme matematicky víc, než se prohrálo v Bosně. Pro nás je ale úkol jasný, jet do Litvy a zvítězit. To byl plán už od začátku.“

Jak jste zamýšleli sehrát poslední akci, kterou jste mohli dosáhnout na kýžený výsledek?

„Věděl jsem, že nám stačí 14bodový náskok. Chtěl jsem hrát pick and roll s Ondrou Balvínem, ale bylo to trochu špatné rozhodnutí z mé strany a bohužel jsem ztratil balon. Měl jsem hrát s trochu větší trpělivostí, už jsem pak nestihl vystřelit. Bohužel jsme neměli time out, abychom něco nakreslili.“

Hráli jste dobrý basket a fanoušky bavili hezkými akcemi. Projevila se delší společná příprava?

„Tomuhle týmu stačí málo, předvedli jsme to i v Kanadě v kvalifikaci na olympiádu, kdy jsme neměli moc dní na sehrání. Tenhle tým má partu a chemii dlouhodobě. Každému hráči se tak zvedá sebevědomí. To ukázal Jarda Bohačík, který neměl vyvedenou sezonu, ale tady je jak vyměněný a za to jsme rádi. Ondra Balvín přijel a hrál úžasně. Parta má na sebe takový efekt.“

Hvězdu soupeře Džanana Musu jste dlouho drželi na uzdě, ale pak vám dal šest bodů za dvacet sekund.

„Má ze sezony obrovské sebevědomí, je to MVP španělské ligy. Kdyby nebylo útočného doskoku, tak jsme v obraně odváděli skvělou práci. Na všech hráčích jsme dobře naskautovali, ale doskok je něco, co vás psychicky strašně ničí. Bráníte výborně dvacet vteřin, ale oni pak mají další šanci. Určitě se na to chceme podívat a připravit se, protože Litva má vždy vysoké a fyzické hráče pod košem.“

Jak vám sedělo herní pojetí Bosny a Hercegoviny?

„Pořád trochu platí, že evropský basket je fyzičtější než ten NBA. V něčem je to těžké, ubývá určitě více sil, když vás presují. Amar Gegič je fyzický hráč. Fyzicky nás trochu přetlačili. Někdy to vypadalo, že si střely nahazují a pak to valí pod koš.“

Postup do další fáze kvalifikace o MS máte stále ve vlastních rukou. Co očekáváte od pondělního souboje v Litvě?

„Já jsem Litvu jako jeden z mála týmů snad ještě neporazil. Mám o motivaci navíc. Nemůže se podcenit, i když nemají své nejlepší hráče. Z NBA je tam jen hráč Orlanda (Ignas Brazdeikis). Jsou ale výborně sehraní a budou mít podporu fanoušků. Musíme se s tím vyrovnat a bude to výborná příprava na EuroBasket.“

Cítíte velkou šanci?

„Věříme si za každých podmínek, musíme dokázat, že jsme schopní porazit týmy, které jsou kvalitní i na jejich palubovce. Věříme si a ten cíl a ambice pro nás teď panuje větší než u Litvy.“

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023 - skupina F:

Česko - Bosna a Hercegovina 93:81 (24:17, 51:36, 70:58)

Nejvíce bodů: Balvín 19, Bohačík 16, Hruban a Satoranský po 13 - Musa a Robertson po 16, Halilovič 13. Fauly: 21:23. Trestné hody: 18/12 - 24/19. Trojky: 11:10. Doskoky: 39:44. Diváci: 3621.

Bulharsko - Litva 70:72 (30:34).

Tabulka: