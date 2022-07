Balvín o koncovce s Bosnou: Podělali jsme to. Poděkoval fanouškům

Nejlepší český střelec v pátečním zápase proti Bosně a Hercegovině Ondřej Balvín měl po vítězství 93:81 hořkosladké pocity. Basketbalisté byli blízko jistotě postupu do další fáze kvalifikace mistrovství světa 2023, jenže v závěrečné minutě částečně promrhali až sedmnáctibodový náskok. „Důležité je, že jsme před domácím publikem vyhráli, pokračujeme dál v boji, máme to ve svých rukou. Je hořké, že konec jsme si fakt s prominutím podělali. Skoro jsme z toho vyvařili možnost to zvládnout,“ ohlížel se pivot.

Obr v české sestavě byl u posledního útoku, kterým domácí mohli vypracovat potřebné vítězství o 14 bodů. „Měli jsme jasně dané, že bude pick and roll, ale s prominutím jsme to podělali, protože jsme všichni byli nahuštění na jedné straně. Mohl jsem to zkusit přečíst já a odběhnout si. A oni začali switchovat, ještě než přišel pick and roll, a zamotali jsme se tam,“ líčil 217 centimetrů vysoký basketbalista.

„Se Satym jsme se o tom bavili, on říkal, že to viděl, proto se snažil najet. Bohužel to udělali chytře, že se tam postavili,“ popisoval moment, kdy Tomáš Satoranský přišel o balon.

Český tým se sešel v nejsilnější sestavě od loňské olympiády v Tokiu. V Poděbradech naladil formu a v pardubické aréně připsal důležité body v boji o mistrovství světa. Vadou na kráse však byl kromě smolného závěru i nevydařený výkon na doskoku.

„Je trošku problém, že tady nemáme možnost trénovat. Odtrénovali jsme tu dva tréninky, jeden s lehkým kontaktem, druhý střelecký. To je problém, který by měla řešit federace, aby nám v našich halách dali větší prostor na tréninky. To samé je s O2 arenou, kde jsou různé eventy, takže nemáme čas tam trénovat,“ upozornil devětadvacetiletý centr, který společně Patrikem Audou působí v japonské lize.

Balvín byl s 19 body nejlepším střelcem zápasu, během kterého několikrát hecoval pardubické publikum. „Jsme rádi, že můžeme reprezentovat. I když byl první den prázdnin, spousta lidí stejně obětovala čas a přišla nás podpořit, což je skvělé. Člověka to vybičuje. Je to pro mě satisfakce za trošku chladnější Japonsko, kde fanoušci taky fandí, ale jiným způsobem,“ porovnával.

Druhým nejlepším domácím střelcem byl Jaromír Bohačík, který odehrál ostrý zápas po hodně dlouhé době.

„Cítil jsem se dobře. Trénoval jsem individuálně, teď jsme měli dobrou přípravu, tak jsem rád, že tam alespoň něco spadlo,“ usmál se hráč, který naposledy působil ve francouzském Štrasburku. Bohačík už za poločas nastřádal 13 bodů, po změně stran přidal ještě jednu trojku.

„Připravovali jsme se na to, že na nás ve druhé půli vlétnou. Ve třetí čtvrtině jsme se s tím ještě vypořádali. Pak jsme ale měli hlušší pasáž, která nám vzala rytmus. Tam jsme přišli o výhru o 14 bodů a více,“ hodnotil Bohačík.

Český tým si ve skupině vylepšil bilanci na dvě vítězství a tři porážky. V pondělí touží vybojovat body i na půdě silné Litvy. V případě prohry by byl v ohrožení postup do další fáze kvalifikace. „My jsme si nepřinesli úplně nejlepší bilanci, takže jsme počítali s tím, že to bude komplikované. Máme ještě jeden zápas a pak si to zbilancujeme,“ uzavřel Bohačík.