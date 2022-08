Smršť trojek a šest dvojciferných střelců. Basketbalisté ukazují svaly

Do startu evropského šampionátu chybí ještě víc než dva týdny, ale v Česku už se skandovalo: Hoši, děkujem! S takovou vyprovázelo víc než tři tisíce diváků v Pardubicích do šatny české basketbalisty.

Zaslouženě, po páteční selance proti slabšímu Bulharsku (93:60) složili svěřenci trenéra Ronena Ginzburga první těžký test. Silné Chorvatsko přehráli díky výborné druhé půli o 12 bodů a bylo se nač dívat. Šest českých borců nastřílelo dvojciferný počet bodů, tým posbíral 24 asistencí a úspěšnost trojkové střelby vyšplhala na skvělých 46 procent (15 trojek z 32 pokusů).

„Je to jenom příprava, ale každá výhra se počítá. Chorvati jsou už také kompletní a taky jsou jeden z našich potenciálních soupeřů do osmifinále ME. Každá taková výhra zvedne náladu, máme na čem stavět,“ rozprávěl spokojeně nejlepší český střelec – osmnáctibodový Martin Peterka. Autor šesti trojek se výborně naladil během sobotní návštěvy Slovenska, kam si se svou snoubenkou odskočil na svatbu kamarádů. „Tímto zdravím novomanžele Matúša a Verču. Jak je vidět, tak to pomohlo, takže před každým zápasem budu muset na nějakou svatbu,“ smál se. A spokojené úsměvy hrály na tvářích všech českých borců.

Utkaly se dva týmy, které jsou svou silou odborníky řazeny někam doprostřed čtyřiadvacetihlavého startovního pole před Eurobasketem. Chorvatsko dorazilo do Pardubic v plné palbě i s největšími hvězdami – Bojanem Bogdanovičem, který v poslední sezoně za Utah Jazz střílel 18,1 bodu na zápas, Dariem Šaričem ze silného Phoenixu, dlouhánem Ivicou Zubacem z LA Clippers či dalším borcem se zkušenostmi z NBA Mariem Hezonjou (aktuálně ve službách Realu Madrid).

Hrálo se o první místo na pardubickém turnaji, oba týmy ve svých vstupních zápasech smetli Bulharsko. Češi o 33 bodů, Chorvaté o 30.

V českém dresu chyběli dva členové základní rotace. Vít Krejčí dostal preventivně volno, jelikož si z pátečního střetu s Bulhary odnesl naražená žebra. A pivot Ondřej Balvín se účastnil svatby své maminky.

Od startu to byla intenzivní bitva. Tomáš Satoranský vyzíval fanoušky ve středovém kruhu k ještě většímu humbuku, chorvatský trenér Damir Mulaomerovič dostal ve třetí čtvrtině technickou chybu při sporně písknutém prorážení. Ještě v osmnácté minutě vedli Chorvati 39:28, během 130 vteřin ale trefil David Jelínek tři trojky a dostal Česko na čtyřbodový dostřel. „To bylo strašně důležité. V šatně jsme si pak řekli, co musíme zlepšit a druhý poločas jsme začali líp. Líp jsme bránili, v útoku se dařilo, padaly trojky, půjčovali jsme si míč. Takže dobrý výkon proti silnému soupeři,“ shrnul Peterka.

Basketbalisté teď mají volný den, v úterý se sejdou v Praze, v pátek je čeká na turnaji v Hamburku domácí Německo a v sobotu Srbsko či Itálie.

Přípravný turnaj basketbalistů v Pardubicích:

Česko - Chorvatsko 95:83 (24:32, 39:43, 68:59)

Sestava ČR: J. Bohačík 15, Satoranský 10, Kyzlink 6, Veselý 3, Kříž - Peterka 18, Auda 11, Jelínek 11, Hruban 10, Sehnal 8, Karnik 3, Půlpán.

Nejvíce bodů Chorvatska: Smith 21, Hezonja 15, Matkovič 14.

Fauly: 24:22. Trestné hody: 18/8 - 23/17. Trojky: 15:12. Doskoky: 32:35.