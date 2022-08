Poplach: Satoranský se zranil. A Češi dostali před ME lekci od Němců

Rovné dva týdny před úvodním vystoupením v Praze na EuroBasketu proti Polsku dopadla na české basketbalisty morová rána. Tomáš Satoranský si přivodil výron pravého kotníku v přípravném zápase s Německem v Hamburku. Český lídr odkulhal do šatny v 21. minutě, když nešťastně dopadl po nájezdu do německého koše a na hřiště už se nevrátil. Češi po dvou výhrách v přípravě poprvé padli s vyššími a silnějšími Němci 90:101 a dnes od 16.00 se utkají o 3. místo na DBB Supercupu s Itálií.

Zpátky na zem. Tragická obrana, zranění vůdce Satoranského a výkon, který neukázal mnoho pozitivního. Tenhle páteční večer v pěkně zaplněné Barclays Areně v Hamburku Čechům notně zhořkl.

Český tým nastoupil podruhé za sebou bez Víta Krejčího, jehož stále trápí svalové zranění a Viktora Půlpána, který se nevešel do dvanáctičlenné sestavy. Němci nechali odpočívat pivota Daniela Theise z Indiany, jinak však vyrukovali v plné síle včetně hvězdného rozehrávače Denise Schrödera a pátého nejlepšího nováčka poslední sezony NBA Franze Wagnera. Právě 208 centimetrů vysoké křídlo Orlanda dalo za první poločas 15 bodů do špatné české obrany. Ta za prvních 20 minut inkasovala 9 trojek a celkem 56 bodů. To bylo spolu s hluchou dvojminutovkou na začátku druhé čtvrtiny, při níž Češi inkasovali šňůru jedenácti bodů, důvodem poločasového stavu 44:56.

Plány na nápor v druhé půli vzaly za své poměrně záhy, kdy celým týmem otřáslo zranění Satoranského. Vyšší a silnější Němci nadále kontrolovali zápas i prostor pod oběma koši, na doskoky vyhráli 39:29 a na úspěšné trojky 13:7. Česko tak po pardubických výhrách s Bulharskem a Chorvatskem poprvé v přípravě padlo. Mnohem závažnější je však zranění Satoranského, jenž může chybět příští týden v pokračování kvalifikace o MS ve Francii a doma s Maďarskem.

V prvním pátečním utkání zdolali Srbové Itálii 90:86 v zápase, v němž ještě ve třetí čtvrtině prohráli o 15 bodů. Závěrečný nápor favorita vedl Nikola Jokič, který sice nenastoupil v základní sestavě, ale nakonec nastřádal za necelých 25 minut na palubovce 18 bodů, 10 doskoků a 5 asistencí. Český tým se tak dnes od 16.00 (PP Nova Sport 1) utká o třetí místo s Italy.

Česko – Německo 90:101 (21:20, 44:56, 62:75).

Sestava ČR: J. Bohačík 12, Satoranský 4, Kyzlink 7, Veselý 6, Kříž 6 – Peterka 6, Auda 6, Jelínek 9, Hruban 21, Balvín 13, Sehnal 0, Palyza 0.

Nejvíce bodů Německa: F. Wagner 26, Schröder 16, Lo a Thiemann po 13.

Fauly: 25:23. Trestné hody: 19/23 - 22/26. Trojky: 7:13. Doskoky: 29:39.