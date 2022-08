Basketbalisté nestačili ani na Itálii. Na turnaji v Hamburku končí čtvrtí

Ve středu čeká český tým v Paříži duel kvalifikace mistrovství světa s Francií a následně v sobotu v Chomutově další zápas s Maďarskem. Ten bude generálkou na zářijové mistrovství Evropy, jehož jednu základní skupinu hostí pražská O2 arena.

Češi nastoupili nejen bez Tomáše Satoranského, který si v pátek proti Německu poranil kotník, ale znovu bez dalšího rozehrávače Víta Krejčího (svalové zranění). Nově vypadl i pivot Martin Kříž (záda) a už v první čtvrtině odstoupil Jaromír Bohačík. Do sestavy se oproti pátečnímu utkání zařadil rozehrávač Viktor Půlpán.

Ginzburgův výběr vedl jen po úvodním koši kapitána Vojtěcha Hrubana. Italové dvakrát za sebou sérii čtyř bodů a potom šňůrou 7:0 unikli do náskoku 17:7. Na to nejdříve odpověděli Veselý s Patrikem Audou a na koš Tomáše Kyzlinka navázal trojkou Martin Peterka, který snížil na 16:19. Do konce první čtvrtiny český tým prohrával 18:25. V italském mužstvu se činili střelecky s osmi body Stefano Tonut a Simone Fontecchio z Utahu z NBA.

V úvodu druhé části Italové získali díky sedmibodové šňůře náskok 32:20. Český výběr po šestkách Ondřeje Balvína a koších Veselého s Kyzlinkem stáhl manko na šest bodů, ale soupeř opět unikl do dvouciferného náskoku. V 19. minutě se Fontecchio trojkou postaral o vedení už o 15 bodů.

Po poločase na další trojku Marca Spissua navázal košem s proměněným trestným hodem Fontecchio, což znamenalo dosud nejvyšší rozdíl 55:36. Češi zareagovali desetibodovou šňůrou, kterou táhli tříbodoví Veselý s Peterkou a také Hruban s Ondřejem Sehnalem, který nastoupil kvůli problémům se zápěstím se sebezapřením. Italové se postupně opět dostali do vedení až o 20 bodů.

Necelých šest minut před koncem měli díky trojce Giampaola Ricciho největší náskok 21 bodů. Následná pasáž 15:4 pro český tým, kterou táhl osmi body především Peterka, přinesla 81 sekund před koncem snížení na 80:90. Poslední slovo měl Tommaso Baldasso, který dal dvě trojky.

Přípravný turnaj basketbalistů v Hamburku:

O 3. místo:

Česko - Itálie 80:96 (18:25, 36:49, 59:75)

Sestava a body ČR: Veselý 17, Balvín 11, Hruban 6, Sehnal 2, J. Bohačík - Peterka 14, Auda 11, Jelínek 10, Kyzlink 7, Palyza 2, Půlpán.

Nejvíce bodů Itálie: Mannion 20, Fontecchio 18, Tonut 14.

Fauly: 18:16. Trestné hody: 14/9 - 14/11. Trojky: 5:9. Doskoky: 36:27.

Satoranský? Napoví až magnetická rezonance

O stavu zraněného kotníku rozehrávače české basketbalové reprezentace Tomáše Satoranského napoví více až vyšetření magnetickou rezonanci v neděli v Praze po návratu týmu z turnaje v Hamburku. Lídr národního týmu se zranil v pátečním prohraném utkání s Německem (90:101) při průniku pod koš v úvodu druhého poločasu.

Satoranský nešťastně došlápl na nohu bránícího Jonase Wohlfartha-Bottermanna, odkulhal do šatny a zamířil na rentgen. „Tomáš včera absolvoval po utkání rentgen, kde se neprokázala žádná zlomenina. Jak vážné zranění je, ukáže až magnetická rezonance. Musíme čekat, až otok trošku splaskne, takže na ni půjde až v Čechách po návratu v neděli. Pak můžeme opravdu určit, jak vážné to je,“ řekl manažer týmu Michal Šob.

Realizační tým pracuje na tom, aby se Satoranský dal co nejrychleji dohromady před domácí skupinou mistrovství Evropy, do které výběr kouče Ronena Ginzburga vstoupí 2. září proti Polsku. „Snažíme se v tom dělat maximum. Zvažovali jsme i variantu, že Tomáše přemístíme do Čech dneska, ale po poradě s lékařským týmem jsme se rozhodli, že zůstane s námi. Maximum toho, co bychom byli schopni v této fázi schopni nabídnout, jsme i tady,“ podotkl Šob.

„Dostal prášky proti otoku, pracují s ním fyzioterapeuti, dostává takzvané lymfatické kalhoty, aby krev proudila a otok se zmírňoval. Samozřejmě leduje a tak dále. Ale u tohoto typu zranění je to spíš o tom, jak je vážné a jak bude pokračovat rekonvalescence podle toho, jestli jsou tam poškozené vazy, nebo ne,“ prohlásil Šob.

„Jestli můžu říct aspoň něco optimistického, čekali jsme ráno, že to bude oteklé víc. Což jsou dobré zprávy, ale to ještě nemusí nic znamenat,“ dodal Šob.