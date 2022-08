Starý „Boči“ je zpět, paradoxně i díky zranění. Udělal krok do neznáma

Základní součástkou basketbalové reprezentace je už léta, přesto se zdá, že v něm má kouč národního týmu Ronen Ginzburg vítanou posilu. Do kempu totiž nastoupil jiný Jaromír Bohačík než borec, co se loni v olympijském Tokiu soužil s covidem a koš byl pro něj zavřený. Pouhých 2,7 bodu na Hrách, to byl sešup u střelce, jenž na MS 2019 táhl reprezentaci s průměrem 15,3. Vše však nasvědčuje tomu, že starý „Boči“ je zpět.

Že je všechno zlé pro něco dobré? Český nároďák tohle podepíše. Jaromír Bohačík si zranil úpon Achillovy šlachy v únoru, od té doby tři měsíce neoblékl uniformu francouzského Štrasburku.

„Ale ani před tím během sezony jsem se necítil, že jsem na maximu. Říkal jsem si už, že přeci ještě nejsem tak starý. Ale jak jsem měl volno, fakt mě to nabilo. Odpočinul jsem si, mám teď větší chuť a to dělá hodně. Cítím se dobře, zdravý. Ideál,“ líčil třicetiletý hráč.

Tři měsíce poctivě rehabilitoval. Ve Francii se o něj staral celý štáb. „Byla to jedna z nejlepších rekonvalescencí, jaké jsem kdy měl,“ vzpomínal.

Přijal i taková cvičení jako střelbu vsedě ze židle. „I když to vlastně nedává moc smysl, protože nohy při střelbě dělají největší část práce,“ usmál se.

Svým suchým humorem komentoval i fakt, že mohl na čas vytěsnit z hlavy basketbalové starosti. „I když jste zranění, jdete dvakrát denně na halu. Nebylo to tak, že bych se někde tři měsíce válel na posteli. Ale když odpadne zápasový rytmus, samozřejmě trochu povolíte, máte mnohem víc času na rodinu a tak dál,“ líčil otec roční dcery jménem Bea.

Levoruký šutér půjde do EuroBasketu s čistou hlavou i díky dalšímu faktu – už ví, kam ho zavede příští angažmá, nemusí o něj na poslední chvíli bojovat. Přitažlivost mezi ním a německým Bambergem fungovala už od zimy, až v létě se zhmotnila v realitu.

„Někdy kolem Vánoc už jsme byli s rodinou nastavení tak, že se stěhujeme. Nakonec to z různých důvodů nevyšlo, ale teď v létě tomu už nemohlo nic zabránit,“ usmál se Bohačík, kterému dává v novém angažmá komfort, že o něj silně stál někdejší nymburský trenér Oren Amiel.

Bamberg je osmdesátitisícové město v Bavorsku, jemuž koluje v žilách oranžová krev v barvě basketbalového míče. Basket je u řeky Regnitz sportem číslo jedna. Místní vyhráli devětkrát bundesligu, pětkrát německý pohár. Do týmu lije tučný rozpočet firma vyrábějící součástky do automobilů, jenže současná sezona šla na levačku.

Tým zkolaboval v kvalifikaci o Champions League, v domácí soutěži se topil u dna a až Amiel, přizvaný coby krizový manažer, ho díky velkému finiši vytáhl až do play off . A nyní si staví tým podle svého gusta.

Až do zranění hrál Bohačík ve Štrasburku slušnou sezonu – 9,7 bodu na zápas, úspěšnost trojek 41,5 procenta. A přesnou ruku si od něj slibují i v novém angažmá.

Co čeká on? „Je to krok do neznáma. Německou ligu jsem nikdy nehrál, bude to pro mě novinka. Velké plus bylo, že trenéra Amiela znám z Nymburka. To pro mě bude, doufám, výhoda, protože vím, co jeho basketbal obnáší. Bude se mi na to mnohem lehčeji navazovat,“ předvídal borec, jenž si během reprezentačního srazu v Mariánských Lázních do Bambergu odskočil na zdravotní prohlídku a seznámení s lidmi kolem klubu.

Do Německa se vrátí ještě před startem bundesligy na play off EuroBasketu, kam by měli Češi z pražské základní skupiny projít. A chlapík přezdívaný Boči má být opět jedním z tahounů.

„Rozhodně doufám, že budu v lepší kondici, než jsem byl na olympijských hrách. Tam načasování nemocí nebylo úplně nejlepší, takže věřím, že teď budu přínosnější než na olympiádě…“