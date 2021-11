Bratři v reprezentaci po 20 letech. O tom už jsem ani nesnil, říká Petr Bohačík (36)

V lize se ostravští rodáci míjeli, stejně tak v národním týmu. O sedm let mladší Jaromír Bohačík, hrající francouzskou ligu ve Štrasburku, je stabilní oporou reprezentace. Byl u fantastického šestého místa z mistrovství světa 2019, i u senzační jízdy na olympijské hry. Brácha Petr oblékal reprezentační dres naposledy před deseti lety. S pozvánkou už nepočítal.

„Bylo to překvapení,“ neskrývá urostlý pivot NH Ostrava. „Já s tím nepočítal ani ve snu. Na druhou stranu si uvědomuji, proč se to stalo. Kluci, co hrají v Japonsku (Balvín, Auda), nemohli přijet a Honza Veselý hraje Euroligu.“

Program Pátek, 20.00:

Bosna a Hercegovina-ČESKO Pondělí, 17.00:

ČESKO-Litva oba zápasy vysílá živě ČT sport

Radost a euforii to sourozencům nekalí. Ani trochu. Okamžitě se začali špičkovat, telefonická linka na trase Ostrava – Štrasburk byla pořádně žhavá. V podobném duchu vše pokračovalo i na srazu národního týmu. „O ročníkově starší hráče se musíme postarat, mají se tady jako v bavlnce,“ culil se Jaromír Bohačík po prvních společných trénincích.

„Když nabídka přišla, hned jsem bráchovi volal,“ líčí starší ze sourozenců. „Vyptával jsem se, co a jak. Nakonec jsem dostal od bráchy doporučení. Jako kluci jsme o takové možnosti ani nesnili! Jsme od sebe o sedm let, věkový rozdíl tam je. Myslím, že jsme neuvažovali ani o reprezentaci. Natož, abychom si říkali, že si v ní zahrajeme spolu. Vážně, je to skvělý pocit. I rodičům to udělalo radost, ačkoliv si uvědomují můj věk i roli, jakou asi v týmu mít budu.“

V jednom týmu si společně zahráli pouze jednou. Na exhibičním ligovém All Stars 2014 v Pardubicích. „Tehdy se hrálo mezi výběry české a polské ligy, bylo to velice příjemné,“ vzpomíná Petr Bohačík. „Já hrál za Pardubice, brácha za Prostějov, oba jsme byli nominovaní. Zahráli jsme si tehdy poprvé a od té doby taky naposledy. Jinak jsme se v lize míjeli.“

Odlišné byly i basketbalové začátky. Zatímco starší Petr začínal až ve čtrnácti letech, mladší Jaromír hrál basketbal od minižáků. „První hody na koš a první driblink měl brácha asi se mnou, ale všechno se naučil brzy v přípravce,“ vzpomíná Petr Bohačík. „Já začínal hodně pozdě, práce s míčem v mém podání nebyla nejlepší, ale těžil jsem ze své výšky. Byl jsem sice kopyto, ale podařilo se mi něco doskočit. Postupně jsem se zlepšoval, docela rychle jsem se klukům vyrovnával, trochu talentu tam asi bylo. Hrál jsem i fotbal, takže koordinace pohybu nebyla zase tak špatná.“

Bratry těší i to, že duel proti Litvě se bude hrát v pondělí v jejich rodném regionu. Konkrétně v Opavě, kde Petr Bohačík dohrával minulou sezonu. „Došli jsme s Opavou až do finále ligy, o to sladší to bude,“ těší se. Byť si uvědomuje, že minuty na hřišti nemá automaticky garantované. „V nominaci je nás čtrnáct možná šestnáct, tudíž vůbec není řečeno, že na palubovku vyběhnu. Tak nějak uvidíme. Ale jasně, když už jsem tak blízko, tak bych si zahrát moc přál. S bráchou a ještě v Opavě. Ani si nevybavuju, kdy tam byla reprezentace naposledy. Pro město i pro nás dva to bude svátek!“

Sedmnáctku jsem přenechal bez řečí

OČIMA HRÁČE: Jaromír Bohačík, basketbalový reprezentant „O nominaci bráchy do reprezentace jsem se dozvěděl takzvaně v přímém přenosu. Manažer Michal Šob mě o všem informoval. Byl jsem v tom od začátku. S bráchou jsme se pak bavili o tom, jak to tady chodí, jak to v reprezentaci funguje. Do ničeho jsem ho ale nenutil, nevytvářel jsem žádný tlak. Že pozvánku přijal, bylo čistě na něm. O přenechání svého čísla 17 jsme nediskutovali, jen jsme si vyměnili jednu zprávu. Občanka mluví jasně, brácha je prostě starší. S naší společnou přezdívkou bude mít problém naštěstí asi jen Čouda (Petr Czudek), který je zvyklý takhle oslovovat nás oba, pro ostatní jsem Boči jenom já. Moc se těším hlavně na domácí zápas s Litvou, do Opavy přijede celá rodina. Nebudou tam jen rodiče, naše ženy nebo sestra, už se přihlásila i širší rodina. Pro mě je super, že po dlouhé době budu hrát tam u nás na severovýchodě a můžou přijít i kamarádi, kteří mě už strašně dlouho neviděli hrát naživo. Sice je to zase proti Litvě, proti které jsme za poslední roky hráli už mnohokrát, ale i tak to bude v Opavě fajn. Doufejme, že bude moct přijít co nejvíc lidí.“

Bratři Bohačíkové

Petr Jaromír 36 věk 29 205 výška 197 pivot pozice křídlo NH Ostrava klub SIG Štrasburk 18 sezony v Kooperativa NBL 9 NH Ostrava, Pardubice, Olomoucko, Opava kluby v NBL Prostějov, USK Praha, Nymburk

Nominace na první kvalifikační okno o MS 2023