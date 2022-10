Favorit Nymburk s otazníky, kdo ho bude prohánět? Repríza finále na úvod NBL

Basketbalisté Nymburka během play off v minulé sezoně • Facebook / Basketbal Nymburk

Konec čekání, velký hon na Nymburk začíná. Už dnes se rozjede sezona nejvyšší basketbalové soutěže mužů. A hned v úvodním kole se bude servírovat lahůdka, dojde na reprízu finálové řežby z předešlé sezony, Opava se v domácím žlutém pekle utká s hegemonem posledních let. Osmnáctinásobný mistr Nymburk je favoritem i tentokrát. Budou se rozdíly mezi suverénem a zbytkem ligy smazávat?

Nymburští vstupují do sezony s mnoha otazníky. Už v minulosti to vypadalo, že je tým mnohdy vyčpělý a bez šťávy. Přesto sezona 2021/22 končila stejně jako mnoho předešlých: triumfem. Na poslední titul zbytku republiky sedá prach. V roce 2003 se radovala Opava. Přesto je tu nová naděje pro vyzývatele. Středočeši už nejsou neporazitelní, jak ukázala právě Opava nejen v základní části, ale především v Českém poháru, který překvapivě ovládla. Navíc sebrala také jedno klání finálové série.

S respektem vyhlíží první souboj v Opavě i zkušený křídelník hostů Lukáš Palyza „Bude se hrát první ostrý zápas po čtyřech měsících a hned takový otvírák. Navíc půjde o tisící utkání Opavy v NBL, a to všechno mě vede k očekávání vyprodané haly a finálové atmosféry.”

Trenér Aleksander Sekulič odešel vydělávat ruské rubly. Jeho místo zaujal striktní Lotyš Roberts Štelmahers, jenž má solidní zkušenosti s týmy BK Ventspils nebo Kalev/Cramo. Právě s nimi sbíral úspěchy na lotyšské, respektive estonské scéně. Nic jiného se od něj nečeká ani v Nymburku, byť bude mít značně obměněný tým.

Za prvním zahraničním angažmá odešel do Londýna kapitán Vojtěch Hruban, vůdcovskou roli tedy dle očekávání převzal Martin Kříž. Zcela zásadním oslabením je ovšem odchod Jerricka Hardinga. Nejužitečnější hráč minulého ročníku Kooperativna NBL zamířil do španělské ACB ligy. A další výrazný Američan Colbey Ross zase vyslyšel vábení italského Varese. Tento trojlístek bude novému kouči citelně scházet.

Na tento věčný koloběh je však Nymburk zvyklý. Pokaždé, když nějaký cizinec vystřelí, odchází za lepším a klubové vedení přiláká novou tvář. Nejinak je tomu i letos a možná pro dobro celku. Z Maďarska dorazil klenot Kamau Stokes, který dotáhl tým Körmend až do finále maďarské ligy. A zajímavých jmen se nabízí víc.

Zkušený Gerel Simmons naposled válčil na Kypru, na rok se upsal i pořízek Nate Watson, dříve působící na univerzitě v americkém Providence. Předchází ho pověst siláka v podkošovém prostoru, což nymburští potřebují. Dalším Američanem do party je Eric Lockett z Arisu Soluň. Do už tradičního spíše českoamerického mixu se pokusí začlenit Litevec Rapolas Ivanauskas, pro něhož se bude jednat o první zahraniční angažmá.

Cizineckou legii nadále doplní i česká letka. Kromě Kříže a Palyzy zůstává veterán Petr Benda, který načne v Nymburku patnáctou sezonu. Nadále český prapor ponesou také Váňa, Kovář nebo Tůma. Fakt je ale ten, že pokud se nechytnou nově příchozí Američané, může mít český suverén problém. Domácí osa už postrádá takovou kvalitu, jak bývalo zvykem.

Basketbalisté Nymburka před sezonou • Foto Basketball Nymburk

„Nymburk je klub s vítězným DNA. Kdybychom se bavili o stejném kádru, který každý rok získává titul, nějaké uspokojení by asi přišlo, ale tam se každý rok tým obměňuje, přicházejí noví cizinci a chtějí se ukázat, uspět. V Opavě uděláme vše pro to, abychom jim start do sezony znepříjemnili, nicméně Nymburk bude vždy favoritem,“ prohlásil opavský kouč Petr Czudek.

Slezané ukázali, že na Nymburk znají recept. A věří si i teď, ačkoli se musí obejít bez zahraničních opor Mattiase Markussona a Keenana Gumbse. „Matty v průběhu poslední sezony avizoval, že chce odejít do lepší soutěže, takže to bylo jasně dané dopředu,“ vysvětlil Czudek. „U Gumbse to byl jiný příběh. Jemu se v Opavě líbilo, nadchla ho vyprodaná hala a finále s Nymburkem, jenže šlo o peníze. V Maďarsku nabídli lepší finanční podmínky, takže se nakonec rozhodl pro Debrecín.”

Největší vyzývatalé Numburka

OPAVA: Jednoznačně největší nymburský konkurent posledních let těží ze sehrané české kabiny. Jakub Šiřina jako kapitán a jeden z nejlepších guardů soutěže pokračuje v Opavě i nadále. Tamní ikona navíc sekla s reprezentací, takže bude mít více času na klubové povinnosti. Druhou personou je trenér Petr Czudek, který odvádí s Opavou skvělou práci. Kromě již zmíněného odchodu klíčových cizinců se přidal konec kariéry Martina Gniadka a Radima Klečky, kterého dlouhodobě sužovaly zdravotní problémy. Náhrady se ale jeví velmi dobře. Američan Dontay Bassett by mohl hned v prvním kole svádět zajímavé souboje s Watsonem či Křížem pod košem, slovenský reprezentant Jakub Mokráň dodá potřebnou atletičnost a buldok Radek Farský napadání a solidní střelbu.

KOLÍN: Tamní medvědi nespí. Respekt vyvolává zejména perimetr kolínského klubu. Adam Číž je stálicí klubu, ale z Děčína přišel Ondřej Šiška a oklikou z Ústí nad Labem Lamb Autrey. Ten měl opustit českou kotlinu, ale na Kypru si nesedl s trenérem a objevil se nečekaně na soupisce Kolína, který už předtím avizoval uzavření kádru. Když k těmto borcům připočteme solidní střelce Mareše s Novotným, je zřejmé, že Kolín bude kousat. Může se zdát, že mít takto tři skvělé rozehrávače na soupisce je v klubu, jakým je Kolín, zbytečný přetlak, ale všichni tři hrají odlišný basketbal. Číž je střelec, Šiška zase raději hledá spoluhráče a Autrey dokáže být dominantní na doskoku a v průnicích do podkošového prostoru. Není tak vyloučeno, že budou všichni tři nastupovat společně. Kolín oproti minulé sezoně posílil i pozici pivota, když přišel Litevec Slavinskas. To vše bude řídit nový kouč Adam Konvalinka.

BRNO: V Brně vsadili na koncepční práci trenéra Lubomíra Růžičky a udržení kádru pohromadě. Průvan kádru se nekonal. Posilou jistě bude Američan Kameron Jamal Chatman, který oplývá zkušenostmi z turecké, belgické či portugalské ligy. Nikdo důležitý z týmu jihomoravské metropole neodešel kromě rozehrávače Romana Marka, který se posunul na pozici generálního manažera klubu. Základní osou týmu by tak nadále měli být Viktor Půlpán, Richard Bálint, Šimon Puršl, Jakub Krakovič nebo Richard Körner. Jako posilu lze vnímat i setrvání Ukrajince Oleksandra Mišuly.

5 hvězd KNBL

Kamau STOKES (Nymburk): Z noviců na nymburské straně to padlo na něj. Průměrný Körmend vytáhnul až do finále maďarské ligy. Kdyby ho nelimitovaly zdravotní problémy ve finále, možná by svůj tým dotáhl k titulu.

Jakub ŠIŘINA (Opava): V Opavě platí za legendu. Když má den, je nezastavitelný a dokáže strhnout spoluhráče. Po konci v reprezentaci se může koncentrovat plně na klubové úkoly.

Lamb AUTREY (Kolín): Už to vypadalo, že česká liga o tohoto míčového ekvilibristu přijde. Autrey oblékne dres už pátého českého klubu a opět se od něj očekávají velké věci.

Viktor PŮLPÁN (Brno): Zranil se na začátku minulého play off, což byla pro Brno fatální ztráta. Dozrál v dispečera hry, který do poslední chvíle bojoval o aktivní účast na ME, zatím však marně.

Martin KŘÍŽ (Nymburk): Nenápadný dříč a defenzivní specialista se stane po odchodu Hrubana spojkou mezi hráči a trenéry. Jeho vliv na kabinu Nymburka by mohl být X faktorem možného úspěchu.

Mistři samostatné české ligy

18x Nymburk (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022)

4x Opava (1997, 1998, 2002, 2003)

3x USK Praha (1993, 2000, 2001)

3x Brno (1994, 1995, 1996)

1x Nový Jičín (1999)

První kolo NBL

DNES

Ostrava-Pardubice (17.30)

USK-Hradec Králové (17.30)

Olomoucko-Kolín (18.00)

Opava-Nymburk (18.00)

Brno-Slavia (18.30)

ZÍTRA

Ústí nad Labem-Děčín (18.00)