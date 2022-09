Český basket potřebuje víc sobeckých drzounů. Jak je ale vychovat?

Pojďme si tedy udělat malou inventuru.

Rozehrávač evropské extratřídy? Toho český basketbal má – a teď už víme, že dokáže vyhrávat velké zápasy i na jedné noze.

Střelba z dálky? Žádný problém: Bohačík, Hruban, Peterka a spol. trefovali trojky s naprosto elitní úspěšností 44% (po osmifinálové fázi vévodili Češi v týmových statistikách v tomto ohledu všem týmům).

Pivotmanská škola? Stačí si vybrat: v nabídce je atletičnost (Jan Veselý), tvrdost (Patrik Auda, Martin Kříž) i správně využité centimetry (Ondřej Balvín).

Týmové pojetí basketbalu? Ani tedy není problém: 25,2 asistence na zápas je opět nejvíc ze všech mančaftů.

Na míči dominantní hráč, který si ve chvílích, kdy se zápas láme, dokáže při hře 1 na 1 dojít z perimetru minimálně pro faul?

Ticho po pěšině… Ano, tady je Achillova pata českého basketbalu.

Ginzburgův výběr v postupném útoku sází na trpělivé hledání vhodných pozic, v nichž se členové pětice na palubovce cítí nejkomfortněji. A vyplácí se to: Češi měli za turnaj jen naprosté minimum „špatných střel“ – Satoranský a spol. si opravdu nádherně dokážou vyhovět (rekordních 17 asistencí zraněného lídra proti Řecku je gigantický počin).

Krejčí je budoucnost. Jednou převezme Satyho žezlo, shodli se experti po Řecku Video se připravuje ...

Série pick and rollů (hráč clonící pro parťáka s balonem i bez míče) a handoff situací (předání si míče bez driblinku na malou vzdálenost) udržuje obrany stále ve střehu – načež přijde úder od libovolného borce. „Tenhle tým bych nechtěl skautovat,“ potvrdí vám řada odborníků z basketbalového prostředí fakt, že síla Čechů tkví v nepředvídatelnosti toho, komu to zrovna bude „lepit“. Jednou je to Hruban, pak se ze řetězu urve Peterka, potřetí se „zblázní“ Kyzlink.

Typologicky – a dlouhodobě – ale chybí basketbalista „Bryantovského“ typu. Takový český Luka Dončič. Částečně sprostý sobec, který je silný na míči, a který si čelem ke koši z perimetru (kde je mnohem složitější takového hráče zdvojit) dovolí ve hře jeden na jednoho atakovat postavenou obranu při postupném útoku. Drzoun, který to vezme na sebe, když se nedaří, a který nebude mít špatné spaní, když to třeba nevyjde.

Říkáte, že takový hráč by narušil pečlivě budovanou hierarchii a herní identitu úspěšného týmu? Možné to je. Ale je také možné, že by mančaft dostal na další level. Ostatně: český basketbal ještě nedávno podobného borce měl: když šlo do tuhého, Blake Schilb to na sebe vzal bez sebemenšího zaváhaní (což je často první krok k tomu, aby to dopadlo dobře).

Nemusíme se ale trápit úvahami „Co by bylo kdyby…“ Český basketbal momentálně podobného hráče na evropské úrovni stejně nemá. Stačí se nicméně podívat na výkonnostně srovnatelné evropské výběry, kde takové plejery objevíte: třeba Polák Mateusz Ponitka byl spolu s naturalizovaným Američanem A. J. Slaughterem hlavním strůjcem české porážky na úvod turnaje (která se pak ukázala jako klíčová) – a svůj tým dostrkal až do čtvrtfinále. A nebo finský střelec Lauri Markkanen: ani ten nepotřebuje sérii pick and rollů, aby nastřílel 30 bodů z trojek, po nájezdech a po šestkách.

Schválně zmiňuji Poláka a Fina: troufám si tvrdit, že obě země mají zhruba podobné basketbalové zázemí, pokud jde o popularitu sportu, tradici a aktuální výkonnost. Obě reprezentace také Čechy v základní skupině D porazily – a v obou případech nesly prohry podpisy hráčů (Ponitky a Markkanena), kteří při dobrém spacingu (postavení ostatních střelců na palubovce, které znemožňujme obranám zdvojovat) rozhodli mače individuálními schopnostmi.

Chápejte mě správně: rozhodně si nemyslím, že by české reprezentaci prospěly střelecké dostihy bezcharakterních šutérů, kteří sledují jen vlastní statistiky, a pro něž je hra jeden na jednoho jediným basketbalovým umem. V žádném případě. Nestálo by ale za to výhledově okořenit herní projev nároďáku v určitých fázích zápasů odlišnou energií? Mít v ofenzivě i jinou než osvědčenou variantu? Zdůrazňuji, že jde pouze o jiný rytmus hry v konkrétní části utkání, ne o kompletní překopání české týmové basketbalové DNA. Když to jde u Poláků a Finů (a nese jim to úspěchy), proč ne u Čechů?

Jan Veselý by na NBA pořád měl. Je škoda, že nenašel tým, který by znal jeho roli Video se připravuje ...

„Jestli může Česko vychovat svého Dončiče? Může. Musí se ale změnit myšlení trenérů mládeže, kteří primárně vychovávají úspěšné týmy. Měli by vychovávat úspěšné individuality,“ prohlásil ve studiu iSport.cz někdejší reprezentační kouč a basketbalový expert Michal Ježdík. „Je kladen příliš velký důraz na výsledky týmů v mládežnických kategoriích, protože jsou na ně nastaveny dotační programy,“ dodal pak natvrdo.

„Co je víc: vybudovat tým, nebo generační superstar? Finové ukazují, že to s Markkanenem jde,“ souhlasil s Ježdíkem i Pavel Budínský, který v roli hlavního kouče doslova vytáhl reprezentaci z evropského dna až na EuroBasket 2013. „V lize mají některé kluby v kádru i pět cizinců a doplňovat soupisku kvalitními Čechy je složité. Tenhle nároďák je výsledek jedné výjimečné generace, ne systémové práce s talentem v Česku,“ poukazuje Budínský.

Zájem o basketbal, který Satoranský a jeho parťáci vzbudili svými parádními výsledky v posledních letech, by se mohl využít i pro diskusi, jak tenhle sport posunout v českých podmínkách dál.

Byla by škoda tuhle šanci promarnit.