Barcelona v defenzivní bitvě udolala Milán. Veselý jako eso v rukávu

Na začátku utkání každý chvilku tahal pilku. Ani jeden z týmů výrazněji neodskočil. Ve druhé čtvrtině už do hry konečně výrazněji zasáhl i český habán Veselý a černou prací na obou stranách hřiště patřil k tahounům zvyšujícího se náskoku domácích.

Italský mistr platí mezi evropskou smetánkou za celek s výborně zvládnutou defenzivou, jenže tento atribut se proti borcům z města módy obrátil ve druhé periodě, kterou Barcelona vyhrála 22:8 a položila základy svého úspěchu rovněž lepšími doskoky pod oběma koši.

Když se postupně přestalo dařit v koncovce na straně hostí Brandonu Daviesovi, jenž ještě v minulé sezoně oblékal dres Barcelony, Milán začal působit bezradně. Hráčů s katalánskou minulostí nastoupilo dnes na straně Milána hned několik, těmi dalšími byli Kevin Pangos či DeShaun Thomas.

Barcelona v poklidu kráčela za triumfem, byť ani ona nerozpoutala ve druhé půli ofenzivní uragán. Domácí se spíše soustředili na udržování náskoku, s čímž jim italské nájezdy velké starosti nedělaly.

Satoranský byl s necelými 22 minutami druhým nejvytíženějším hráčem souboru Šarunase Jasikevičiuse. Veselý dnes více platil za žolíka do druhých polovin obou poločasů. Že jej trenér využíval jako střídajícího hráče, na to si už fanoušci i sám Veselý pravděpodobně zvykli, dnes však český pivot zůstával na lavičce poměrně dlouho, že už se mohlo začít spekulovat o případném zranění.

Nakonec barcelonská šestka do duelu vlétla a zanechala důležitou stopu, která sice není tolik patrná ve statistikách, ale s Veselého příchodem se zlepšila i defenzivní činnost pod košem. Právě on byl prtím prvním, kdo si dokázal vyšlápnout na Daviese, jež do té doby zářil.

Taktika se litevskému kouči v barcelonských službách evidentně vyplatila. Barca se díky výhře zlepšila na tři výhry a dvě porážky a dotáhla se na svého dnešního soka v tabulce. Možnost o další zlepšení této bilance budou mít Blaugranas v třeskuté bitvě proti tureckému Fenerbahce už 4. listopadu. Pikantní mač tedy čeká zejména na Jana Veselého, jehož cesta do Španělska vedla právě z Istanbulu.