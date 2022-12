Pozdní budíček. Nymburk porazil Bilbao, ale konec v LM už neodvrátil

Nymburk, který přišel definitivně o naději na postup do kvalifikace o osmifinálovou skupinu minulé úterý po domácí porážce s bosenskou Igokeou 69:73, řešil před utkáním problémy se zpožděnými zavazadly a chybějící výstrojí.

Někteří hráči si museli pro trénink koupit boty, pivot Nate Watson své číslo 51 nesehnal a domácí klub mu půjčil staré po českém reprezentantovi Ondřej Balvínovi. Dresy pro přípravu poskytlo nymburským hráčům také Bilbao, kterým osmnáctinásobný český šampion pomohl řešit podobné problémy při říjnovém utkání v Praze.

Úvodní koš nymburské opory Klassena začal přetahovanou o vedení v první třetině. Domácí sice 53 sekund před koncem první čtvrtiny unikli do náskoku 17:13, ale do jejího konce otočili stav na 18:17 trojkou Klasen a košem v úplném závěru Luboš Kovář.

Bilbao se sice na startu druhé desetiminutovky vrátilo díky dvěma trestným hodům Agustina Ubala do vedení, ale bylo to naposledy. Následnou pasáž Nymburk ovládl 17:5 a vedl už o 11 bodů. Do poločasu český šampion udržel desetibodový náskok.

Ve 23. minutě hosté díky trojce Gerela Simmonse vedli už 55:43 a na rozdíl 12 bodů zajistil vzápětí ještě dalším košem opět Simmons. Bilbao se sice dokázalo dostat na šestibodový rozdíl, jenže Nymburk se vracel do dvouciferného náskoku.

Dunk Dávida Nováka a další Simmonsova trojka znamenaly na startu čtvrté čtvrtiny už náskok 14 bodů. Na ten se dostal Nymburk celkem třikrát. Přestože domácí devítibodovou šňůrou snížili na 69:74 trefil svou sedmou trojku z devíti pokusů v 37. minutě Simmons a hosté slavil koncovku zvládli bez problémů.

Basketbalová Liga mistrů - 5. kolo:

Skupina D:

Surne Bilbao - ERA Nymburk 71:81 (17:18, 40:50, 55:64)

Nejvíce bodů: Kyser 12, Alonso, Reyes a Rosa po 9 - Simmons 27, Klassen 16, Kovář 7. Fauly: 17:23. Trestné hody: 20/15 - 7/3. Trojky: 8:12. Doskoky: 43:43.

Igokea - Bahcesehir 72:77.

Konečná tabulka: