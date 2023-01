Katalánci uskákali Basky. Veselý chyběl pro nemoc, dispečer Satoranský je zpět

Jako by snad nečekaný příval sněhu v severním Španělsku na začátku utkání zbrzdil zejména domácí basketbalisty. Barca rychle nasázela pět trojek a ujala se pohodlného vedení, které domácí postupně snižovali. Satoranský se v první půli bodově neprosadil, ale odváděl černou práci a přihrával.

Domácím chyběla produktivita hlavního klenotu. Americký guard Markus Howard platí za jednoho z nejlepších střelců Euroligy, jenže po krátké zdravotní absenci nebyl ve své kůži a střelecky se trápil. Přesto bral zakončení tvrdohlavě často na sebe a svému týmu tím škodil.

Katalánci měli v zápase tři světlé pasáže, kde se dostali až do jedenáctibodového vedení. Byť se Baskonia snažila vrátit do hry a dvakrát se to povedlo, potřetí v závěrečné periodě si už Barca vedení pohlídala zodpovědným výkonem na obranné polovině.

Howarda částečně zastoupil Litevec Tadas Sedekerskis, který prožil nejproduktivnější večer v sezoně a konto hostů zatížil 16 body. Ani to nakonec nestačilo.

Jeho krajan a trenér Barcelony Šarunas Jasikevičius opětovně sázel na šíři kádru a tedy i častou rotaci. Možná proto letos jeho svěřenci málokdy zažijí poklidnou koncovku zápasu, ale díky lépe rozloženým silám se Satoranskému a spol. daří většinou závěry čtvrtých period zvládat ve větším tempu a agresivitě.

Otřepané basketbalové klišé praví, že ten, kdo má více doskoků, většinou neprohrává. A platilo i ve čtvrtek večer. Jednoznačnou alfou a omegou katalánské výhry byl útočný doskok, ve kterém Barca i bez Jana Veselého jasně dominovala.

Na Satoranském bylo vidět, že jej Jasikevičius nechce po několikadenní pauze přetížit. I tak odehrál přes 21 minut a k 11 bodům přidal čtyři asistence a dva doskoky.

Evropská liga basketbalistů - 20. kolo:

Baskonia Vitoria - FC Barcelona 78:85 (za hosty Satoranský 11 bodů, 4 asistence, 2 doskoky)

