Satoranský s nechtěnou nálepkou vs. poklad Litvy. Boj o Final Four startuje

Skvělý basketbalista, který ještě nic velkého nevyhrál. Tomáš Satoranský se v jednatřiceti letech na vrcholu sil vydává na misi, aby ze sebe strhl nechtěnou nálepku. Coby ústřední rozehrávač má klíče od evropského giganta Barcelony, jenž ve středu (20.00, PP Premier Sport 2) vstupuje jako žhavý favorit do čtvrtfinálové série Euroligy na tři vítězné zápasy proti litevskému pokladu Žalgirisu Kaunas. Tlak nemůže být větší, vše jiné než postup a následný triumf na Final Four bude pro Katalánce neúspěchem.

Pro tohle se vracel z NBA do Evropy. Za Atlantikem si chorobně soutěživý borec Tomáš Satoranský zahrál play off během šesti sezon jen dvakrát a prakticky v něm nedostal šanci (průměr 0,9 bodu za 6 minut v 16 utkáních). Nyní má svěřený klíčový part v Barceloně, týmu s jedním z největších rozpočtů v Evropě, který čeká na euroligový triumf dlouhých třináct let.

Aby ukončili dobu temna, podepsali Katalánci před sezonou dvě největší české hvězdy zpod košů. Satoranského na čtyři léta, o rok staršího Jana Veselého na tři. Zkušenosti českých třicátníků v kombinaci s Nikolou Mirotičem, Nicolasem Laprovitolou či mužem pro černou práci Nikolu Kaliničem, mají mít teď na jaře, kdy přichází crunch time v Eurolize i španělské ACB, cenu zlata.

Jak se Barcelona na úsvitu sezony pomalu rozjížděla a z poloviny nový tým se sehrával, tak nyní je tam, kde chtěla být. Z posledních 13 euroligových mačů vyhrála 10 (včetně domácího triumfu 93:74 nad Žalgirisem), v ACB se od nového roku honosí bilancí 14:2 včetně dvou přesvědčivých skalpů arcirivalů Realu Madrid. A navíc je tým zdravý až na lehké potíže Alexe Abrinese.

Náročný kouč Šarunas Jasikevičius má ve třetí sezoně na lavičce Barcelony k dispozici materiál, který řada expertů tipuje na letošní šampiony Euroligy. Třetí postup do Final Four za sebou je naprostou povinností.

Ale pozor, play off se v uplynulých letech pro Jasikevičiuse a spol. ukazovalo být infarktovou disciplínou. Loni coby první nasazení bojovali v pátém zápase čtvrtfinále o holý život proti Bayernu Mnichov, předloni to samé s ruským Zenitem Petrohrad.

A nyní jde litevský kouč do série, jež má nádech antického dramatu. Bude čelit týmu ze svého rodného Kaunasu, který čtyři roky vedl jako hlavní trenér, než se upsal barcelonskému velkoklubu. V něm mu po sezoně končí smlouva a těžko si představit, že by od generálního manažera a někdejší hráčské legendy Juana Carlose Navarra dostal nabídku k prodloužení, pokud už konečně nedoručí velký úspěch.

Po něm lační i Satoranský, jenž má s euroligovým play off své černé zkušenosti. Ve své první barcelonské éře dvakrát ztroskotal ve čtvrtfinále. V roce 2015 na Olympiakosu Pireus 1:3 na zápasy, o rok později s Lokomotivem Kubaň (2:3).

Tuhle historii touží Saty i celá Barcelona převrátit do pozitivna. S Žalgirisem se čekají defenzivní bitvy prošpikované emotivními výlevy trenérů, kteří vévodí sezoně v počtu technických chyb. Pokud Katalánci ve čtvrtfinále vyřídí Kaunas, vrátí se do Žalgirio Areny pro patnáct tisíc diváků ještě jednou. Od 19. do 21. května se tam uskuteční Final Four.

Jak se hraje

systém: série se hraje na tři vítězné zápasy, začíná se dvěma v Barceloně, následně dvěma v Kaunasu a případné rozhodující páté utkání by bylo opět v Katalánsku, vítěz série postoupí do Final Four

termíny: v Barceloně středa 26. 4. a pátek 28. 4. (obě utkání začínají ve 20.00), v Kaunasu středa 3. 5. a pátek 5. 5. (obě utkání začínají v 19.00), případný pátý zápas v Barceloně úterý 9. 5. (čas zatím neupřesněn)

kde sledovat: přímými přenosy sérii vysílá kanál Premier Sport 2

Srovnání soupeřů

Barcelona Žalgiris Kaunas 23:11 bilance v základní části 19:15 80,9 vstřelené body 76,2 76,7 obdržené body 77,2 34,3 doskoky 33,7 19,4 asistence 14,1 Nikola Mirotič (15,9) nejlepší střelec Ignas Brazdeikis (11,4)

Vzájemné zápasy v sezoně