Třináct let čekání u konce, Partizanu fandil i Djokovič. Veselého paráda

Naposledy se jim povedlo postoupit do play off Euroligy v sezoně 2009/10, kdy v jejich barvách ještě zářil Jan Veselý. Basketbalisté Partizanu Bělehrad v pátek večer ukončili třináctileté čekání a výhrou v Monaku 88:84 si stvrdili účast mezi elitou. Srbskému celku fandil v hale i Novak Djokovič, který je jinak příznivcem konkurenční Crvene zvezdy.

Dlouho chyběli na slavné euroligové scéně, teď zažívá Partizan Bělehrad skvělý návrat. Tým pod vedením legendárního kouče Željka Obradoviče si s předstihem zajistil postup do play off.

„Gratuluji hráčům k umístění v top 8. Nevím, kolikátí skončíme, máme ještě jeden zápas proti Panathinaikosu, ale už teď je to odměna za úsilí v celé sezoně,“ prohlásil Obradovič a zmínil i fanoušky, kteří přicestovali do Monaka. „Doprovázejí nás všude, kde hrajeme. Jsou silou Partizanu a naší vzpruhou. Bez nich by bylo nemožné toho dosáhnout.“

Přítomen byl i jeden velice speciální host – světová tenisová jednička Novak Djokovič. „Vždy fandím Partizanu – tedy kromě případů, kdy hraje se Zvezdou,“ vysvětlil pro EuroLeague TV fanoušek CZ Bělehrad.

Djokovič se chystá na start turnaje Masters v Monte Carlu, důležitý zápas již jistého účastníka play off se srbským gigantem si nemohl nechat ujít.

„Srbsko je basketbalová země, je to nejpopulárnější sport v naší vlasti. Jsem fanouškem Zvezdy, ale vždy budu samozřejmě podporovat srbský klub. Můj syn Stefan miluje Partizan,“ prozradil tenista.

Veselý si zalétal

Play off si už před časem zajistila také Barcelona v kádru s Tomášem Satoranským a Janem Veselým. Nemohla na tom nic změnit ani páteční porážka v Miláně (76:84).

Český pivot se blýskl parádním kouskem.

Aktuálně třetí tým tabulky zakončí základní část Euroligy v pátek proti Valencii.

