Bitka obrů na Realu: chvat na vězení a prázdné lavičky. Hráč odešel o berlích

Brutální chvat jako z UFC, vyprázdněné lavičky a předčasně ukončený zápas, protože ani jednomu týmu nezbyly dva hráči, kteří jsou minimem pro dohrání utkání. Slavná bitka z NBA mezi basketbalisty Indiany a Detroitu z roku 2004, jíž se přezdívá Malice in The Palace, dostala evropského bratříčka. V euroligovém play off vzplály vášně v druhém utkání série mezi Realem Madrid a Partizanem Bělehrad. Tak dramaticky, že zápas byl ukončen 100 vteřin před koncem za stavu 80:95 pro srbský tým, jenž se překvapivě ujal v sérii vedení 2:0. A tenhle vývoj favorizovaní Španělé vůbec neunesli.