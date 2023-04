Basketbalové talenty čeká boj o titul! Lions a Žabiny chtějí doma slavit

Zřejmě největší pozornost mezi mládežnickými MČR na sebe poutá turnaj čtyř nejlepších juniorských mužstev. Koná se v městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. V sobotu 29.4. v prvním semifinále se utká domácí tým Lions s brněnskými Tygry (16.30), ve druhém semifinále na sebe narazí dvojice píseckých Sršňů a Basket Brno (19.00).

V neděli 30. dubna se pak od 11 hodin hraje o bronz a ve 14 hodin začíná finále. Je zajímavé, že mezi čtyřmi zástupci F4 chybí tým z Prahy, naopak sílu juniorského basketbalu potvrzuje Brno, které bude mít u Vajgaru hned dva účastníky.

Favoritem je ale rozhodně domácí celek, který v dlouhodobé části prohrál pouze třikrát, a to pokaždé na venkovních palubovkách. Je pravděpodobné, že domácí neporazitelnost udrží i v závěrečných dvou zápasech sezony a obhájí titul.

Hradec má v mužstvu internacionální mix hráčů nejrůznějších národností s vynikajícími fyzickými předpoklady. Oporami týmu jsou Litevci Rokas Jokys (196 cm) a Laurynas Vitosis, Švéd Viktor Lukič-Gavrič, Lotyš Renars Sondors (203 cm), Slovák Tomáš Valentíny (196 cm) a Ukrajinec Pavlo Karasov (204 cm).

Z Čechů se nejvíc prosazuje Tadeáš Slowiak (200 cm) a Benjamin Navrátil, bratr zpěváka Miraie. Pokud by domácí vyhráli, asi by to zapíjeli legendárním tuzemákem s plachetkou, což se na čarodějnice docela hodí.

Zřejmě největším konkurentem Lions v boji o titul bude další jihočeský tým Sršni Sokol Písek. V dlouhodobé části zaváhali jen pětkrát a ve čtvrtfinále si ve dvou záspech poradili s Pelhřimovem, i když venkovní utkání nebylo snadné. Zkušený kouč Honza Čech sází především na základní rotaci tvořenou velkým talentem Josefem Svobodou (195 cm), Vladanem Primakem (186 cm), Danielem Hejlem (177 cm), Ondřejem Chválou (188 cm) a Petrem Bečkou (186 cm). Nejvyšším píseckým hráčem je Petr Procházka (197 cm) a Ondřej Klement (196 cm). Takže centimetry a další fyzické parametry favorizují domácí.

„Už postup na Final four je pro náš klub obrovským úspěchem. A ač do turnaje vstupujeme z druhého místa po základní části, určitě jsme v roli největšího outsidera. Nejenže se budeme muset vyrovnat s ohromnou fyzickou převahou našich soupeřů, ale určitě nám nepomohlo ani těžké zranění Pepy Svobody, které ho připravilo o tento turnaj,“ říká písecký kouč Jan Čech.

„Do Jindřichova Hradce tak odjíždíme s obrovským respektem a pokorou, každopádně za všechny hráče mohu slíbit, že na hřišti nevypustíme jedinou vteřinku a budeme hrát, jak se na Sršně sluší a patří. Zároveň věřím, že s námi vyrazí obrovské množství fanoušků, kteří nám vytvoří téměř domácí prostředí,“ dodává.

Zaskočit J. Hradec a Písek se zřejmě pokusí oba brněnské kluby. Lepší postavení po základní části má Basket Brno. Ze základní části má bilanci šestnácti výher a šesti porážek a ve čtvrtfinále si Brňáci poměrně snadno poradili se Sokolem Pražským ve dvou zápasech.

Kouč Martin Vyroubal těží z výkonů asi největší české hvězdy ročníku narození 2004 Jakuba Nečase, který odehrál v juniorském týmu jen šest zápasů, protože pravidelně nastupoval v prvoligovém brněnském týmu.

Dalším stavebními kameny týmu jsou Šimon Svoboda (205 cm), Marek Půlpán (191 cm) - bratr reprezentanta Viktora, Milan Stráněl, čeští bratři s řeckými jménem Koulisianis nebo Ukrajinci Ilija Lischyna a Nikita Korotchenko. Do základu patří i Matěj Rychtecký. Basket Brno by mohl být černým koněm turnaje.

Posledním účastníkem juniorského F4 je další brněnský klub Tygři Brno. Ti ve čtvrtfinálovém play off dokázali zaskočit lépe postavený USK Praha a ve třech zápasech ho vyřadili. Ve třetím klíčovém utkání vyhráli na Folimance rozdílem dvaceti bodů, což může být pro svěřence Vláda Paunoviče ta správná energie pro F4, kde by mohli zaskočit i další favority na titul.

Klíčovými hráči brněnského výběru jsou Adam Lukeš (191 cm), Lukáš Olbort (190 cm), Patrik Svoboda (204 cm), Michal Slovák (182 cm), syn Bolka Polívky Jan (192 cm), Josef Gale a Dalibor Veselý. Dokáží si Moravané v semifinále poradit s mezinárodním mixem Lions z Jindřichova Hradce?

Více na www. www.bkjh.cz.

Překvapí HB v čele s Holou Spartu?

Mezi juniorkami se o titul popere hned oktet nejlepších basketbalových extraligových týmů. Na závěrečný turnaj se do Brna přímo kvalifikovaly celky BK Žabiny, Sokol Hradec Králové, BA Sparta, Tygřice Praha, Levhartice Chomutov. Přes play off se do Brna dostaly USK Praha, HB Basket Praha a BK Strakonice.

Padesátiprocentní pražská převaha je na tomto klání celkem unikát, přesto ani jeden z pražských týmů není favoritem MČR. Ty je nutno hledat především mezi domácími Žabinami a Lvicemi ze Sokola Hradec Králové.

Šampionát pak v sobotu začíná následujícími čtvrtfinálovými zápasy.

BK Žabiny Brno – BK Strakonice (10 hodin)

Na první pohled to vypadá jako snadné sousto pro Brňanky, ale nemusí tomu tak být. I když výhodu domácí haly by měly Žabiny zhodnotit v postup do semifinále, a i tam by měly uspět. V základní části prohrály jen v Hradci. Trenérský tandem Neckářová-Hráčková spoléhá především na základní herní rotaci Ema Čechová, Anna Jedličková, Kateřina Andresková, Adéla Mezihoráková, Aneta Kytlicová, Zuzana Křížová a Liana Užovičová. Pokud tyto opory dokáží podat obvyklý výkon, neměly by Moravanky zaváhat.

Strakonice však svou kůži určitě neprodají zadarmo a budou chtít domácím určitě znepříjemnit sobotní duel. Na MČR se dostaly až přes play off, kde na zápasy přehrály Trutnov 2:0 na zápasy, což jim určitě dodalo patřičné sebevědomí. Zkušený kouč Petr Martínek se bude spoléhat především na nejproduktivnější duo a hráčky se zkušenostmi z ŽBL Karolínu Hauserovou a Adélu Junkovou, které doplňují Bernasová, Davidová, Pešková a Půroková. Ostatní hráčky ze soupisky již tolik dominantní nejsou a slabší lavička může být problém, nejen v zápase s Žabinami, ale na celém turnaji.

Tygři Praha – Levhartice Chomutov (12.30 hodin)

V souboj šelem se promění druhé sobotní měření sil a je otázkou, zdali bude hrát prim síla stisku tygří tlamy nebo levhartí rychlost. Druhé čtvrtfinálové utkání bude zřejmě velmi vyrovnané, o čemž svědčí postavení v nadstavbové tabulce, kde Tygřice skončily čtvrté a Levhartice páté se shodnou bilancí třinácti výher a sedmi porážek. Také na vzájemné zápasy to mají 1:1, když vždy rozhodovalo domácí prostředí. Předzápasové prognózy jsou tedy velmi vyrovnané a zápas nemá jasného favorita.

Trenér Tygřic David Zdeněk spoléhá na body a herní kreativitu v podání svých nejlepších hráček Mariány Přibylové, Sáry Liškové a Alžběty Matasové, jimž dobře asistují Ema Medová, Magdaléna Černá, Julie Laubertová, Tereza Vojtová a Antonie Březinová. Základní kádr je poměrně široký, což se může hodit v průběhu všech tří turnajových dní.

Trenérské duo Chomutova Petr Treml ml. a Pavel Staněk má bohaté zkušenosti z vrcholných mládežnických akcí a při svém koučinku bude spoléhat především na jednu z nejlepších hráček ČR ročníku 2004 Valentýnu Kadlecovou, která v dresu juniorek odehrála jen osm utkání, protože většinou hrála v dresu ženského „A“, kde také byla značnou oporou.

Kadlecová je jen těžko k ubránění, což dokazovala i na ME U18 a U20. Vedle ní hra chomutovského celku stojí na Natálii Svobodové, Marii a Johaně Staňkové, Valentině Čermákové a Barboře Jorové. Bude to zajímavý zápas.

Sokol Hradec Králové-USK Praha (15 hodin)

Třetí čtvrtfinálový duel nabídne souboj dvou tradičních basketbalových rivalů na české basketbalové scéně. Do role favorita staví dosavadní sezonní výsledky Hradec, protože zatím prohrál jen ve dvou případech. USK se na MČR dostal až sítem play off, kdy přehrál SBŠ Ostrava 2:0 na zápasy.

Hradecký kouč Ondřej Matýs má hru svého týmu založenou na dvouciferných střelkyních ročníku 2004 Charlotte Velichové a Jindřišce Hrubé. Ty úspěšně doplňuje řada hráček ročníku 2005 Anna Brožová, Natálie Vlachová, Barbora Leopoldová a Kamila Kusá, solidní prostor dostává i tandem mladších hráček Nikola Kubínová a Eva Kameníková (ročník 2007).

Pokud Hradec podá obvyklý výkon a hráčky nepodlehnou nervozitě, neměl by mít problém s postupem do očekávaného finále proti Žabinám.

Zkušená matadorka na lavičce USK Praha, Jana Klečková, se musela v průběhu sezony vyrovnávat s hodně turbulentními výsledky svých svěřenkyň, na což nebyla z předcházejících sezon příliš zvyklá. Ale pokud by se povedlo MČR, asi by vše špatné bylo zapomenuto.

Základními stavebními kameny Pražanek jsou Karolína Petlanová, Ela Zídková (2007), Tereza Jenková, Emma Franková, Karolína Cahová a Viktorie Štaflová nebo Eliška Javanská. Hradec je favorit a Pražanky mohou jen příjemně překvapit.

BA Sparta Praha – HB Basket Praha (17.30)

Tečkou za sobotním programem udělá pražské derby mezi Spartou a HB. Lépe si v dosavadní sezoně vedla Sparta. V nadstavbové části skončila v tabulce třetí, hned za tabulkovými lídry Žabinami a Hradcem, za což byla odměněna přímým postupem na MČR.

HB si postup muselo vybojovat až v play off, když přehrálo Ústí n.L. 2:1 na zápasy, a tak už postup je vcelku solidním úspěchem pro Hanku Brejlovou a její girls. V mačích pražských klubů je však možné cokoliv, a určitě budeme svědky zajímavých a dramatických momentů pod oběma koši.

Sparťanská trenérka Šmídková bude spoléhat na výkony svých stálic Luisi Vydrové, Timotey Najbrtové, Venduly Krausové, Kateřiny Chodorové a Adély Šedové. Pokud hráčky naplní svá obvyklá sezonní čísla, měly by sparťanky přes čtvrtfinálovou bránu projít, což je solidní vykročení k myšlence na bronzovou medaili.

Zkušený kouč René Štěpánek všal na druhou stranu určitě vymyslí nějakou kulišárnu jak Spartu porazit. K tomu však bude potřebovat, aby jeho klíčové hráčky především Marie Holá, Julie Pilařová (2007), Zuzana Tomanová, Martina Šťovíčková, Nikola Večeřová a Tereza Pavelcová podaly výkony na hraně svých maximálních možností.

Pokud se to povede, mohou Pražanky pomýšlet na překvapení, protože role černého koně MČR by jim určitě slušela.

Další informace o turnaji včetně dalšího programu najdete na: www.bkzabiny.cz.