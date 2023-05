Po 21 letech bez finále! Nymburk duel číslo 7 nezvládl, Opava vyzve Děčín

V semifinálové sérii vedli Slezané 3:1 na utkání, favorizovaný Nymburk však srovnal krok a na domácí palubovce měl dle předpokladů stvrdit postup do bojů o zlato. Jako poslední se však přece jen směje lišák Petr Czudek, který dal svůj výběr do kupy i po dvou neproměněných mečbolech.

„Tým je mentálně silnější než já, kluci to ukázali už několikrát. Doma to bylo obrovské zklamání a bolest, už kvůli fanouškům. Ale pak jsme jeli na sedmý zápas a v autobuse šla vidět pohoda,“ vyprávěl opavský kouč. „A v sérii jsme nakonec porazili čtyřikrát Nymburk. Kdo to má?“ hodnotil Czudek osobitým stylem.

První čtvrtina dala zápasu jasný ráz. Slezané přesně stříleli a také dominovali na doskoku. Opava si vypracovala vedení o osm bodů, Nymburk však od startu druhé části začal dotahovat. Vyrovnat se domácím povedlo ve 13. minutě po trefě Jimmyho Boeheima (22:22). Jenže do vedení se Středočeši nedostali za celý zápas ani jedinkrát.

Na snahu domácích rázně odpověděl Luděk Jurečka a Opava šla do vedení o 9 bodů po luxusní akci zakončené Radovanem Kouřilem. Skvělý poločas hostů korunoval Jurečka a Nymburk prohrával 33:42.

Druhou půli skvěle načal Kouřil a hosté se poprvé těšili z dvouciferného náskoku. Akcie domácích na chvíli vzkřísili Ondřej Sehnal s Natem Watsonem, a když Eric Lockett snížil na rozdíl 4 bodů, zdálo se, že tým má dobrou naději na obrat. Ostrostřelec Jurečka však zakončil třetí čtvrtinu dlouhou trojkou a poslal svůj tým do vedení o 11 bodů.

Na dostřel se Nymburk už ve čtvrté čtvrtině nedostal. Filip Zbránek navýšil vedení na rekordních 17 bodů a koncovku jistil bodovou sérií kapitán Jakub Šiřina. „Chytli jsme začátek zápasu a uzónovali jsme to po vzoru Realu Madrid až k postupu do finále,“ odkazoval kouč Czudek na herní styl čerstvého šampiona Euroligy.

Opava se během základní části nepohybovala na předních příčkách tabulky NBL, nakonec je ale znovu po roce ve finále. „Sezonu jsme měli takovou na nic moc, pak jsme hráli předkolo play off. Ale máme kousek od sebe Třinec, ukázal nám, jak se hraje z šestého sedmého místa. Uvidíme, jestli budeme ještě schopní dojít pro titul,“ usmál se Czudek.

Nymburk získal zlato 18krát za sebou a nyní symbolicky předal žezlo svému poslednímu přemožiteli z finále sezony 2002/03.

Semifinále play off basketbalové ligy mužů - 7. zápas:

Nymburk - Opava 66:81 (12:19, 33:42, 52:63)

Nejvíce bodů: Sehnal a Watson po 14, Boeheim 13 - Slavík a Šiřina po 15, Jurečka a Kouřil po 14. Konečný stav série: 3:4.