Jsme šťastné a v euforii, hlásí Hamzová po výhře nad Itálií. Ale Belgie bude těžší

České reprezentantky čekal hned v prvním utkání v Tel Avivu křest ohněm v podobě souboje s Itálií. „Mají spoustu hráček z Euroligy nebo Eurocupu. Na nervy jsem ale ani nestačila myslet,“ podotkla trenérka Romana Ptáčková.

Žádná nervozita nebyla znát ani z výkonu jejich svěřenek. V první půli dokázaly pokrýt největší hrozby soupeře v čele s Cecilií Zandalasiniovou a do šatny si odnášely nadějné skóre 32:33. „Ze začátku jsme si říkaly, jak ubráníme hlavně podkošový prostor, ale skvělou týmovou hrou a bojovností až statečností jsme urvaly důležité míče,“ řekla Ptáčková.

Problém nastal po nástupu do třetí čtvrtiny. Itálie se urvala do čtrnáctibodového náskoku (46:32), jenže Češky se rychle vzpamatovaly. „Na začátku druhé půle nás hodně tlačily a my jsme se nebyly moc schopné prosadit. Pak dala Gába Andělová jeden koš a najednou se to zlomilo. Pak už jim naše obrana moc nedovolila,“ pochvalovala si rozehrávačka Eliška Hamzová.

Její tým zareagoval šňůrou 11:0 a byl rázem zpět v zápase. „Díky tomu jsme získaly víru, že to můžeme otočit,“ přiznala Ptáčková.

V poslední čtvrtině přišly hvězdné chvíle jednadvacetileté hráčce brněnských Žabin. Hamzová se srdnatě vydávala pod koš a ukrajovala z italského náskoku.

Minutu a půl před koncem se kapitánka Renata Březinová blýskla trojkou na 56:56 a další trefu zpoza oblouku přidala vyhlášená střelkyně ze španělské ligy Petra Holešínská. Češky rázem vedly o tři body.

Favorit odpověděl dvoubodovou střelou, ale klíčovou úlohu nakonec zvládla Hamzová osm sekund před koncem, kdy šťastně upravila skóre na konečných 61:58.

„Eliška málem ztratila míč, ale nakonec ho dokázala získat a dávala jednoduchý koš. Ke konci jsme měli hodně štěstí, ale šly jsme mu naproti,“ hodnotila Ptáčková. „Ten poslední koš byl, abych to řekla lidově, haluz. Ale myslím si, že tým má velký potenciál a ukázaly jsme to,“ radovala se Hamzová.

České basketbalistky mohly začít slavit důležité vítězství. „Jsme šťastné a v euforii, ale můžeme slavit maximálně, než dorazíme na hotel,“ prohlásila Hamzová. Již v pátek od 11.15 čeká její tým silná Belgie. „Zase musíme nastavit hlavy a bojovat, protože vidíme, že můžeme hrát s Itálií, která má spoustu hráček v Eurolize, tak proč bychom nemohly hrát s Belgií. Ale bude to ještě těžší, protože mají opravdu masivní pivotky,“ upozornila Hamzová.

Do Izraele přitom přicestovala nemocná. „Od pondělí jsem bojovala s nemocí, pro mě to byl křest ohněm, ale nakonec jsem se dokázala dát dohromady a teď už mi bylo dobře. Nevěděla jsem, jak na tom budu fyzicky, občas jsem se trápila. Ale myslím si, že to nebylo vůbec špatné na to, že jsem teď byla nemocná,“ oddechla si.

Páteční souboj napoví, který tým může pomýšlet na vítězství ve skupině. První tým tabulky se posune přímo do čtvrtfinále do Lublaně, týmy z druhého a třetího místa čeká boj o posun do další fáze ve Slovinsku.