Češky na ME: pět nováčků, rozdíl až 15 let. Holky mají talent, říká kapitánka

České basketbalistky čeká ve čtvrtek první zápas mistrovství Evropy. Urvat co nejlepší výsledek se pokusí jeden z nejmladších kádrů poslední doby. Osm hráček z dvanácti ještě neoslavilo ani 25. narozeniny, dvě mají pouhých 18 let. Z řady vybočuje 33letá Renáta Březinová, která tým povede jako kapitánka. „Holky mají talent. Všechny družstva ve skupině jsou podle mě hratelné,“ hodnotí šance lídryně.

Je nejzkušenější hráčkou reprezentace. Ve třiatřiceti letech má na kontě angažmá v Itálii, Polsku i Francii. Letošní mistrovství Evropy bude pro hvězdnou kapitánku Renátu Březinovou třetí a patrně také poslední v kariéře. I proto se v omlazeném týmu trenérky Romany Ptáčkové snaží předávat co nejvíc zkušenosti nastupující generaci.

„Občas si za mnou holky po zápase přijdou pro radu. Třeba když je tam nějaké nedorozumění v obraně,“ vypráví zkušená pivotka. Věcí, které by se daly zlepšit, si ovšem snaží všímat i sama.

„Když něco řeknu, sem tam se někdo zatváří, ale doufám, že i přesto si z toho pak holky něco vezmou. Samozřejmě i já to občas můžu říct špatně. Jsou to hrozně mladé hráčky, ale výkonnostně sem určitě patří. Hrají skvěle a mají talent. Snažím se jim tedy pomoct, aby ho dál rozvíjely. Třeba i já se od nich něco přiučím,“ dodává.

Na EuroBasketu se představí celkem pět nováčků, pro které půjde o vůbec první mezinárodní akci v kariéře. Asistent trenérky Ptáčkové, Petr Treml, připouští, že z tohoto důvodu týmu chvíli trvalo, než se společně sehrál. „Tohle bývá vždycky hrozně těžké. Starší hráčky si s mladšími nemusí pokaždé sedět. Každý by chtěl hrát trošku jinou hru a každému vyhovuje něco jiného. Přípravná utkání to ale posouvala a věřím, že jsme teď už na jedné vlně.“

15 Tolik činí věkový rozdíl mezi nejstarší hráčkou Renátou Březinovou

a nejmladší Dominikou Paurovou. Ta v březnu oslavila 18. narozeniny.

První zápas odehrají Češky už ve čtvrtek ve 14.00 proti Itálii. V základní skupině B v Tel Avivu je už v pátek čeká druhý souboj s Belgií a v neděli nastoupí proti domácímu Izraeli. „Lvice“ budou bojovat o tři postupová místa. Vítěz se posune přímo do čtvrtfinále, které se odehraje v Lublani. Týmy z druhého a třetího místa čeká boj o posun do další fáze ve Slovinsku.

K postupu může teoreticky stačit i jediná výhra. Úvodní zápas s Italkami proto berou jako důležitý krok. „Ze začátku jsem si na ně věřila nejvíc, ale co jsem viděla jejich přípravu, nebude to lehký zápas. Bude záležet, kdo to v daný moment urve víc a komu to padne. Všechny týmy jsou pro mě hratelné, uvidíme,“ zhodnotila šance Březinová.

Češky třikrát za sebou skončily na ME ve skupině poslední a nepostoupily do další fáze. Tým složený především z mladých hráček by podle kouče Tremla mohl těžit i z psychické pohody. „Doufám, že mladé holky by tam mohly vnést pohodu. Případnou prohru nebudou možná tolik řešit a dodají v tu chvíli potřebnou energii a projeví dravé mládí.“ řekl český trenér.

V Tel Avivu se představí také Španělsko, Černá Hora, Lotyšsko a Řecko ve skupině A, z které vzejde soupeř do osmifinále pro týmy z béčka. Osmifinálové zápasy jsou na programu hned v pondělí a úspěšné celky čeká stěhování ke čtvrtečnímu čtvrtfinále v Lublani. Týmy ze skupin C (Slovinsko, Francie, Německo, Velká Británie) a D (Srbsko, Turecko, Maďarsko, Slovensko) čeká osmifinále až v úterý. Šampionát vyvrcholí v Areně Stožice pro více než 12 tisíc diváků v neděli 25. června, finále je na programu ve 20.00.

Česká nominace na ME

Rozehrávačky

Eliška Hamzová (Žabiny Brno), Kateřina Zeithammerová (Hradec Králové), Tereza Vyoralová (USK Praha), Gabriela Andělová (Piešťanské Čajky/SR)

Křídelnice

Simona Sklenářová (USK Praha), Veronika Šípová (USK Praha), Veronika Voráčková (USK Praha), Petra Holešínská (Gran Canaria/Šp.)

Pivotky

Emma Čechová (Žabiny Brno), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Renáta Březinová (Valdarno/It.), Dominika Paurová (DME Sports Academy/USA)

Český program na ME

Čtvrtek

Česko-Itálie (14.00)

Pátek

Česko-Belgie (11.15)

Neděle 18. června

Izrael-Česko (17.00)

19. a 20. června

Kvalifikace play off

22. června

Čtvrtfinále

24. června

Semifinále

25. června

Finále a o 3. místo