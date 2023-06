Americké eso z lavičky. Talent Paurová (18) získává na EuroBasketu respekt

V osmnácti letech zažívá snový debut na mistrovství Evropy dospělých. Dominika Paurová naskočila do osmifinálové bitvy proti Řecku (79:76) a nebojácným výkonem přispěla k postupu do čtvrtfinále.

Vítězné zápasy českého týmu s Itálií a Izraelem sledovala z lavičky, v úvodní fázi EuroBasketu si zahrála jen proti Belgii a neprosadila se. Když ji však trenérka Romana Ptáčková poslala ve třetí čtvrtině do dramatické bitvy s Řeckem, dokázala hru perfektně oživit. „Ani jsem nebyla nervózní. Věděla jsem, že není co ztratit, prostě jsem tam vlétla a dělala, co umím,“ vyprávěla. V provozní teplotě se udržovala už během dramatické první půle. „Skákala jsem na lavičce, byly to nervy. Pak to ze mě spadlo i díky adrenalinu z vyrovnaného zápasu,“ popisovala Paurová.

Ve zlomových chvílích utkání o bytí a nebytí na evropském šampionátu zapsala čtyři body a tři doskoky. K úspěchu pomohla také jedním ziskem a jedním blokem. „Před Domčou respekt, když toho tady ještě tolik neodehrála, přišla tam a měla skvělou energii, zisky, doskoky, dala pár košů,“ ocenila výkon mladé spoluhráčky střelecká lídryně Petra Holešínská.

Paurová basketbalově roste v zámoří. Jeden z největších talentů české scény naposledy působil v DME Sports Academy ve středoškolském týmu v Daytona Beach. Na Floridě čerpá bohatou herní i tréninkovou praxi, kterou se nyní povedlo zúročit i na evropské scéně. „Určitě jsem udělala krok dopředu. Hlavně v offseason jsme měly spoustu individuálních tréninků a náš trenér se mi hodně věnoval,“ ohlédla se za maturitní sezonou, na kterou ráda vzpomíná i po osobní stránce.

„Měly jsme super tým. Bydlely jsme společně, chodily spolu do školy a vytvořila se super parta,“ hodnotila Paurová. S týmem vyhrála floridský turnaj středních škol SIAA a na podzim zamíří na univerzitu Oregon State. Zahraje si tak elitní divizi NCAA.

Univerzitu na západě Spojených států si zvolila až na druhý pokus. „Rozhodování bylo hodně komplikované. Nejdřív jsem v listopadu podepsala s Minnesotou, ale po konci sezony se hlavní trenérka (Lindsay Whalenová) rozhodla odejít. Znovu jsem tedy otevřela svůj recruitment a mohla se tedy rozhodovat. Byla jsem na návštěvě na univerzitě Oregon State, kde se mi moc líbilo, a rozhodla jsem se, že nastoupím tam,“ přiblížila Paurová.

Po nástupu do přípravného kempu české seniorské reprezentace pak přesvědčila trenérku Ptáčkovou, aby v týmu mohla setrvat. Paurová přitom bude mít pořádně nabité léto, protože ve druhé polovině července vyrazí společně i s Emmou Čechovou na světový šampionát do 19 let. Neměla by chybět ani na mistrovství Evropy U20. „Basket mě baví tolik, že nevynechám žádnou šanci hrát,“ přikyvovala.

Veškerou koncentraci nyní Paurová směřuje na vrchol ženského EuroBasketu. Český tým zvládl misi v Izraeli a během úterý se přesunul do Slovinska. Ve čtvrtek od 12.15 (živě ČT sport) Lvice nastoupí v Lublani do bitvy proti Maďarsku. Reprezentantky si evropské čtvrtfinále zahrají po dlouhých deseti letech. „Jsem moc ráda, že se nám tu šňůru podařilo zlomit. Ve Slovinsku chceme uhrát co nejlepší výsledek,“ hlásila Paurová. „Maďarky jsou pro nás určitě lepší než Srbky, mají vysoké podkošové hráčky, ale věříme si na ně,“ dodala.