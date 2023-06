České lvice pod koši? Módní ikona, mentorka, supertalent i polyglotka

Už ve čtvrtek se české basketbalistky postaví ve čtvrtfinále EuroBasketu Maďarkám. Postup do závěrečných klání ve Slovinsku je pro mladý tým senzačním úspěchem. Největší zbraní družstva vedeného trenérkou Ptáčkovou je přitom soudržnost a široká rotace hráček. Pojďme si proto představit všech 12 českých lvic. Co už dokázaly v basketbale i mimo něj?

To, co se nepovedlo v klubech, si vynahrazuje v nároďáku, kde hrála skvěle už v únorové kvalifikaci. Po turnaji se sice chce s reprezentačním dresem rozloučit, ale vidina možné účasti na OH by jí mohla zlomit. Stačí jediné - vyhrát ve čtvrtek nad Maďarskem a kvalifikační turnaj o Paříž 2024 se stane jistotou.

Fanoušci jí na palubovce okamžitě poznají i díky zajímavému hráčskému outfitu. Pokud někdo udává v týmu módní trendy, je to ona. Dlouhá hráčská nohavice na jedné noze, podkasané trenýrky a dokonalý make up – to jsou jeho atributy. Mezi diváky ve Slovinsku nebude chybět ani její otec, který do Tel Avivu nemohl odcestovat, protože se musel starat o mláďata orlů a sokolů.

Do velkého basketbalu pronikla přes brněnské Žabiny, pak si splnila studijní i basketbalové povinnosti na prestižní univerzitě North Carolina. Do Evropy se vrátila v dresu maďarského Cegledu, odkud nabrala kurs Kanárské ostrovy, kde zakotvila v družstvu španělské Gran Canarie. Tedy velmi mladého celku, kde byla nejstarší hráčkou týmu. Výborné výkony jí pomohly k přestupu do Zaragozy. Díky tomu bude hrát v příští sezoně i Euroligu, což bude další posun v její kariéře.

Narodila se v Českých Budějovicích, a tak si jejich basketbalových dovedností záhy všimli v jihočeské ženské basketbalové baště ve Strakonicích a odsud brzy putovala do USK Praha. V sestavě USK je nejvytíženější českou hráčkou a umí se prosadit i v zápasech Euroligy. Jejími největšími zbraněmi jsou kvalitní nájezdy, brejková zakončení, ale slušné procento střelby za trojkovým obloukem. Je velmi rychlou a univerzální hráčkou a při kvalifikaci o MS pomohla i českému týmu 3x3. Ve středu 21. června slaví 24. narozeniny. Jaký by byl nejlepší dárek, je jasné…

Se svými 185 cm hraje pod košem, umí ale i najet a zároveň je velmi dobrou střelkyní trojek. Proto je velmi těžké jí ubránit. Na ME se jí daří se střídavými úspěchy, občas má problémy s fauly, ale bojovnost a urputnost jí rozhodně nechybí. V celku Žabin je velkou oporou a věří, že společně s dalšími spoluhráčkami v repre budou postupně stěžovat cestu USK za českým titulem. Jejím snem je však zahraniční angažmá, ke kterému by jí mohly pomoci výkony na ME.

Při absenci Julie Reisingerové se z ní stala pod košem opora národního týmu. Na Eurobasketu se ukázala jako velmi univerzální hráčka. Týmu pomáhá body, doskoky i asistencemi. Je odchovankyní malého klubu Panter Javorník, kde prošla rukama místního trenérského guru Igora Dubovana. Svými výkony na sebe upozornila i ve špičkových klubech, a tak záhy ještě v žákovském věku odešla do Ostravy a odtud nakonec zamířila do brněnských Žabin.

Jednadvacetiletá rozehrávačka se předvedla především v zápase proti Itálii. Její drzé nájezdy rozhodly o výhře. Rodiči 21leté slečny jsou dlouholetá reprezentantka Romana Hamzová a viceprezident světového biatlonu Jiří Hamza, který v minulosti působil i jako manažer basketbalové reprezentace a brněnských Žabin. Má tři sourozence. O pět let mladší sestra Marie je basketbalovou reprezentantkou ČR do 16 let, bratr Jiří je ve fotbalové reprezentaci U18 a současně hráčem Zbrojovky Brno. Všichni tři nejstarší sourozenci žijí v Brně spolu v jednom bytě.

Byla kapitánkou týmu kadetek, které získalo na ME v roce 2015 titul mistryň Evropy do 16 let. Je stabilní hráčkou týmu USK Praha, ale její slibnou kariéru přibrzdilo vážné zranění kolene. Do formy se Veronika dostávala pomalu, takže zejména v euroligových kláních moc minut nedostávala. V osmifinálovém utkání proti Řecku ale naznačila, kde jsou její možnosti. Snad už si všechnu smůlu v kariéře vybrala.

Dominika Paurová

Věk a výška: 18 let, 183 centimetrů

Pozice: křídlo

Klub: Oregon State

Statistiky na Eurobasketu (průměry na zápas): 2 body, 2 doskoky, 0,5 asistence

Nejmladší hráčka a obrovský talent českého basketbalu. Mladoboleslavská odchovankyně, za jejímž růstem stáli především její rodiče, také basketbaloví nadšenci a první trenéři v kariéře. Je rychlá, obratná, nebojácná – umí vystřelit i najet. Na EuroBasketu na sebe teprve 18letá dívka upozornila především v osmifinále s Řeckem, kdy svou aktivitou i drzostí rozhýbala hru české družiny.

Dominika byla klíčovou hráčkou ženské reprezentace do 20 let, která na loňském ME do 20 let získala stříbrné medaile, kde ji rovněž vedla trenérka Ptáčková. Ta ji neváhala zařadit i do nominace na mistrovství Evropy. Byl to odvážný a správný tah.

Loňskou sezonu odehrála na americké škole DME Academy, se kterou vyhrála floridský turnaj středních škol SIAA. V USA i úspěšně odmaturovala a za rok bude hrát NCAA v dresu univerzity Oregon State. Po maturitě ještě stihla pomoci Hradci k čtvrté pozici v ŽBL a byla výraznou oporou juniorského týmu při zisku mistrovského titulu. Vedle ME žen jí čeká ještě bohatý reprezentační program v letním období. Měla by být oporou reprezentačních celků na MS U19 a na ME U20.