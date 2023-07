Satoranský střídá na trůnu Veselého, ženám dál vládne Reisingerová

Uplynulá sezona byla z pohledu českého basketbalu plná zajímavých událostí. Národní tým žen postoupil na svůj 15. EuroBasket v řadě, mužská Kooperativa NBL zažila nejvyrovnanější ročník za posledních 20 let včetně korunovace nového mistra, reprezentace žen do 18 let získala stříbro na mistrovství Evropy a postoupila na světový šampionát. Zlatým hřebem byl zářijový EuroBasket mužů, jehož jednu skupinu hostila Praha.

Národní tým zmítán zdravotními problémy dokázal postoupit do play off a hlavní opora týmu Tomáš Satoranský si i díky své obětavosti vysloužil titul individuální ocenění. Jednatřicetiletý rozehrávač se po návratu z NBA stal vůdčí osobností Barcelony.

„Návrat to byl skvělý, po dlouhých šesti letech. Tentokrát jsme se vrátili s dětmi, takže to bylo v jiném režimu. Když se s Barcelonou prohraje jeden zápas, je to velké zklamání. Dostat se do Final 4 Euroligy a prohrát v semifinále pro nás byla velká rána. Vynahradili jsme si to v play-off ACB, kde jsme prohráli jediný zápas a rozloučili jsme se i dobrým basketbalem,“ zhodnotil Satoranský svou uplynulou sezonu, po které získal již svůj osmý titul basketbalisty roku.

Na druhé místo odsunul loňského vítěze a svého letošního spoluhráče Jana Veselého. Trojici nejlepších na pomyslné bedně doplnil Ondřej Balvín.

V kategorii žen pokračuje vláda Julie Reisingerové. Ta sice ze zdravotních důvodů vynechala poslední kvalifikační okno na ME 2023, ale v klubové roli se jí nadmíru dařilo jak ve španělské lize, tak v Eurolize.

„Tenhle rok si toho cením o něco víc než vloni. Byla to hodně dlouhá a těžká sezona, kterou poznamenalo dlouhodobé zranění. O to víc jsem ráda, že jsem to letos znovu vybojovala,“ řekla na pódiu v Trojském zámečku. Dotkla se i příští sezony, kdy poprvé ve své zahraniční kariéře vymění za Itálii: „Těším se moc, zase si zkusím něco nového. Po této sezoně už jsem asi potřebovala změnu ovzduší a věřím, že to bude mít pozitivní vliv i na mé zdraví.“

Druhé místo bere stejně jako vloni Veronika Voráčková a ke změně tak dochází jen na bronzové pozici, kterou získala Petra Holešínská. Ta se stala vůdčí osobností národního týmu a top střelkyní španělské ligy. Do hlasování se nezapočítával letošní EuroBasket.

Do Síně slávy vstupují členky stříbrného československého celku z mistrovství Evropy 1989 ve Varně Irma Valová, Eva Blažková Kalužáková, Hana Zarevúcká a Ivana Nováková Kotíková. Mezi trenéry jsou oceněni za profesionální basketbal Petr Czudek a za mládežnický Romana Ptáčková, která se od příští sezony na plný úvazek stěhuje k národnímu týmu žen.

Výsledky ankety Basketbalista roku 2022/23:

Basketbalista roku:

1. Tomáš Satoranský

2. Jan Veselý

3. Ondřej Balvín

Basketbalistka roku:

1. Julia Reisingerová

2. Veronika Voráčková

3. Petra Holešínská

Trenér roku – profesionální basketbal: Petr Czudek

Trenérka roku – mládežnický basketbal: Romana Ptáčková

Cena předsedy ČBF: Rostislav Pohlmann

Nejlepší hráč 3x3: Martin Svoboda

Nejlepší hráčka 3x3: Karolína Šotolová

Nejlepší mladý hráč: Ondřej Švec

Nejlepší mladá hráčka: Emma Čechová

Nejlepší mladý hráč 3x3: Kevin Týml

Nejlepší mladá hráčka 3x3: Eliška Hálová

Síň slávy ČBF: Irma Valová, Eva Blažková Kalužáková, Hana Zarevúcká, Ivana Nováková Kotíková