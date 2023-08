Lídr reprezentace Krejčí: Nesmíme riskovat. Takhle jsem hrál ve třinácti

PŘÍMO Z ESTONSKA | Ze zámoří nástup do reprezentace. Vít Krejčí se vrátil do Česka po sezoně v Atlantě, aby se ujal nové role v národním týmu. Nový trenér, Diego Ocampo, přiřadil třiadvacetiletému rodákovi ze Strakonic pozici rozehrávače, na níž hrál naposled před deseti lety před odchodem do španělské Zaragozy. Mimo to je také kvůli absenci Tomáše Satoranského jediným hráčem NBA z týmu. „Máme velmi vyrovnaný tým a každý může vyniknout. Někdo dá v zápase dvacet třicet bodů a role se přehodí,“ myslí si Krejčí.

Co očekáváte od estonských fanoušků? Může to domácím pomoct, nebo uškodit velkým tlakem?

„Může přijít obojí. Tlak určitě pocítí. Pro nás bude důležité jim hned na začátku zabránit, aby se dostali do zápasu. Budeme je brousit.“

I když hala bude fandit fanouškům, je jistě příjemné hrát před zaplněnými tribunami.

„Určitě. Tak je to vždy. Zvlášť když budou podporovat domácí tým. Ale jak už jsem říkal, může to přinést extra tlak. My toho musíme využít. Jakmile se dostanou do zápasu, vtáhnou s sebou i fanoušky, a pak už je těžké zápas otáčet.“

Turnaj nového formátu. Předkvalifikace. Vidíte to jako přímou cestu do Paříže?

„My se teď musíme soustředit hlavně na Estonsko. První zápas bude nejdůležitější. Nesoustředím se na neděli ani na úterý. Co bude v Paříži, nebo bůhví kde? Na to už vůbec nepomýšlím.“

Co očekáváte od Estonců?

„Mají spoustu hráčů, kteří dokážou spoustu různých věcí. Není lehké je naskautovat. My nesmíme riskovat. Musíme být pečliví v obraně a nepřipouštět žádné větší chyby.“

Jak důležité bylo potkat se v přípravě v Brně s tak kvalitními soupeři?

„Za mě ideální. Čím kvalitnější soupeři, tím lépe se připravíme. Belgie a Argentina byly dobrými prověrkami.“

V NBA jste naskakoval spíše na křídelní pozici. Jak jste se sžil s rolí rozehrávače, kterou vám nyní přiřadil trenér?

„Je to něco nového. Naposledy jsem hrál rozehru v Písku ve třinácti. Na druhou stranu jsem na tom hodně zapracoval. Zvykat si zkrátka chvíli trvá, ale myslím si, že se trénink od tréninku, zápas od zápasu lepším.“

Jsou důležitější vaše body, nebo co největší rozdmýchání hry?

„To samozřejmě záleží na běhu hry. Hlavní je udělat správnou volbu. Musíte vždy dobře zvolit kdy přihrát, kdy střílet, co je zrovna potřeba.“

Velká část estonského týmu hraje ve Španělsku, je tam někdo, koho znáte ještě z let, kdy jste tam také působil?

„Ne ze Španělska, ale znám se s Henrim Drellem. Hrál jeden čas v Americe. Potkávali jsme se i v době, když hrál v mládežnické repre Estonska. Teď jsme se viděli na Letní lize NBA. Ostatní hráče moc neznám.“

Dalšími soupeři budou Izrael a Severní Makedonie.

„Jak jsem říkal, zatím jsem ani na jeden tým více nekoukal. Teď se soustředím pouze na Estonce. Po tomto zápase se zas posunu.“

Jak vnímáte roli hlavní tváře týmu, pociťujete už zmiňovaný tlak?

„Já si úplně nemyslím, že by to tak bylo. Máme velmi vyrovnaný tým a každý může vyniknout. Někdo dá v zápase dvacet třicet bodů a role se přehodí. Věřím, že nejdůležitější je správné čtení hry. Můžu mít svůj den a dát dvacet bodů, nebo budu více přihrávat. Ani to by mi vůbec nevadilo. Snažím se, co nejvíc pomoci týmu.“