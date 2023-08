Vyhrát a fandit Izraeli. Basketbalisté usilují o naději na olympijský postup

Budou to nervy. Českému týmu k postupu ze skupiny nemusí stačit ani vítězství. Outsidera ze Severní Makedonie vede naturalizovaný Američan T.J. Shorts, nejužitečnější hráč Champions League v dresu Bonnu. Češi však musí především oproti minulému zápasu napravit chyby v útoku, ubrat v častých ztrátách a nakonec i fandit Izraeli. Pokud v úterý večer uspěje domácí Estonsko, přijde na řadu přísná matematika.

Výběr trenéra Diega Ocampa se na kvalifikačním turnaji uvedl sympatickým výkonem. Porazil domácí 77:74, do nedělního utkání proti Izraeli pak Češi nastupovali s jasnou vizí – nedopouštět se ztrát, kterých v sobotu nadělali jednadvacet. Vítězně navázat se jim však nepodařilo a padli rozdílem třinácti bodů.

„První poločas proti Izraeli byl z naší strany dost unavený. Poté už jsme přitlačili v obraně. Drhlo to hlavně v útoku. Dali jsme pouze šedesát sedm bodů, což je strašně málo. S tím se na takovéhle úrovni vyhrát nedá,“ soudí Martin Peterka, osmadvacetiletý reprezentant a dodává: „Občas hrajeme v útoku staticky. To musíme zlepšit.“

Nyní českou partu čeká Severní Makedonie. Ta je na papíře nejslabším týmem skupiny, což potvrzují dvě prohry s vysokým bodovým rozestupem (s Izraelem 65:86 a s Estonskem 59:83). Většina hráčů nastupuje „pouze“ v domácí lize. Vyčnívá jediný. „T.J. Shorts je jednou z největších hvězd současného evropského basketu. V Chamipons League byl oceněn jako nejužitečnější hráč sezony. Disponuje neskutečnými skórerskými schopnostmi. Je opravdu rychlý a má skvělé čtení hry,“ chválí Jan Šotnar, asistent trenéra národního týmu. „Je obdivuhodné, že se dokázal na takové úrovni prosadit s necelými sto sedmdesáti centimetry.“

Podobně novou oporu Paříže hodnotí i Peterka. „Je jejich klíčovým hráčem. Musíme ho odstavit od balonu a co nejvíce mu hru znepříjemnit.“

Před úterním zápasem čeští hráči nešetří odhodláním. „Je to hodně důležité utkání. My se nemáme na co šetřit, takže do toho půjdeme naplno,“ konstatoval Peterka.

I za předpokladu, že Češi odpoledne získají očekávanou výhru, postup nebudou mít zajištěn. Definitivně rozhodne nadcházející střet domácích Estonců s favoritem skupiny Izraelem. „Matematika je poměrně jednoduchá a není úplně pozitivní pro nás. Jakmile nastane skutečnost, že Estonci vyhrají o bod až 23 bodů, postupují Izrael, Estonsko a my jsme skončili, ač s dvěma výhrami, třetí,“ vysvětluje Šotnar.

Basketbalisté se tak chystají fandit izraelskému týmu. „Jako vždycky si to pustíme s klukama na velké televizi, budeme koukat a doufat, že to vyjde dobře pro nás. Že Izrael vyhraje a postoupíme. Sledujeme trošku i druhou skupinu, jsou tam silné týmy jako Bosna a Polsko, takže uvidíme, s kým bychom případně hráli. Náš první úkol je zvítězit a dál se uvidí,“ prohlásil Peterka.

Za nepříjemnou situaci však nemůže pouze nedělní prohra. „Nejde jen o výsledek s Izraelem, ale i o sobotní zápas. V poslední minutě jsme nad Estonci vedli o šest bodů a nakonec jsme ztratili míč a skončilo to o tři,“ dodává Šotnar.

Posledních šedesát sekund bylo zrádných také v neděli. Češi ztráceli jen o pár bodů, výsledek 67:80 ale bez milosti potvrdil nejlepší hráč utkání Yam Madar, který stihl přidat dva trojbodové koše.