Česko - Izrael 67:80. Doplatili jsme na agresivitu, říká Hruban. Šance žije

Izraelské duo ovládlo hru v Tallinnu. Yam Madar s Barem Timorem dohromady nastříleli devětačtyřicet bodů a zajistili tak svému týmu vítězství 80:67. Český výběr nedokázal navázat na sobotní výhru nad domácími Estonci, natožpak se poučit z jednadvaceti ztrát. Dnes jich zaznamenal patnáct. Šance na postup v cestě za olympiádou však stále žije. Klíčové bude v úterý se slušným odstupem přehrát Severní Makedonii.

„Je to jednoduché. Za dnešní prohrou stojí naše ztráty a útočné doskoky soupeře. Je to velký rozdíl, když hrajete proti Izraeli s hráči, které mají. Co s tím? Musíme se na to lépe připravit po stránce individuálních dovedností. Některé ztráty v prvním poločase nás potopily,“ vysvětluje Diego Ocampo, trenér české reprezentace.

„Odrazila se na nás fyzická náročnost. Byla vidět v prvním poločase, kdy jsme trochu tahali nohy. Kluci, kteří odehráli hodně minut, měli pomalejší rozjezd. Nakonec jsme se dokázali rozběhnout a dát si šanci na výhru, ale možná nás to dnes stálo zápas. Ty tři čtyři minuty prvního poločasu, kdy jsme byli všude o krok později,“ uvědomuje si Vojtěch Hruban, kapitán.

I přes porážku jedenatřicetiletý lídr hlavu věšet nemusí. Oproti sobotě ukázal mnohem lepší výkon a přispěl třinácti body. „Kdybych včera nehrál, bylo by to lepší. Někdy takové dny jsou. Nadělal jsem nějaké chyby, ale několikrát to byla zkrátka smůla. Dnes jsem už podal trošku lepší výkon, i když to nakonec nedopadlo. Začal jsem dobře, ale pak jsem netrefoval střely, které bych normálně měl. Přišly chyby i v obraně,“ hodnotí Hruban.

Češi bojovali i s metrem, který nasadili rozhodčí. Například skočená šipka na ležícího Martina Peterku se obešla bez jakéhokoli povšimnutí. „Dnes se pískalo jinak. Metr, který rozhodčí nastavili, byl jiný, než na který jsme zvyklí. Trošku jsme s tím bojovali. V podstatě neexistovaly handcheckingové fauly. Bylo toho strašně moc,“ říká Hruban. „Izrael byl navíc mnohem agresivnější, na což jsme doplatili. Je na nás, abychom to dokázali lépe kočírovat.“

Recept na vítězné úterý? „Bude to o jednom hráči, rozehrávači Shortsovi, a pokud ho zastavíme, můžeme pomýšlet na vítězství,“ věří Ondřej Sehnal.

Olympijská předkvalifikace basketbalistů v Tallinnu - skupina A:

Česko - Izrael 67:80 (12:16, 31:44, 45:56)

Sestava a body Česka: Kříž 16, Hruban 13, Sehnal 10, Krejčí 6, Kozák 2 - Svejcar a Kyzlink po 5, Böhm a M. Svoboda po 3, Puršl a Peterka po 2, Půlpán.

Nejvíce bodů Izrael: Madar 27, Timor 22, Sorkin 11.

Fauly: 23:18. Trestné hody: 12/12 - 22/18. Trojky: 9:10. Doskoky: 34:46.

18:00 Estonsko - Severní Makedonie.

Tabulka: