Češi zvládli první krok v cestě na LOH. Krejčí: Moment, pro který žiju

Drama v Estonsku. Po vyrovnaném zápase český tým porazil domácí výběr v poměru 77:74. Role lídra se skvěle zhostil hvězdný Vít Krejčí, když mimo jiné zúročil šest z osmi „trojek“. Parádní výkony předvedli i Martin Kříž s Tomášem Kyzlinkem. Je ale co zlepšovat. Češi s jedenadvaceti ztrátami chybovali dvakrát více než Estonci. „Vím stoprocentně o třech, které byly úplně zbytečné, a nesmím je udělat. To je věc, na kterou se musím zaměřit,“ uvědomuje si Krejčí.

První představení v Tallinnu a Češi mohou slavit. Za skvělé atmosféry přehráli domácí výběr Estonců v poměru 77:74. Ve vyrovnaném duelu zářily tři K. Vít Krejčí proměnil šest z osmi tříbodových střel, Martin Kříž se skvěle zhostil nové pozice pod košem a Tomáš Kyzlink táhl ofenzivu první polovinu zápasu. „Jediné důležité je, že na tabuli svítilo skóre, které bylo v náš prospěch. Do turnaje jsme vstoupili výhrou, první úkol máme splněn,“ ohlíží se třicetiletý Kříž.

Za nepřítomnosti Satoranského se stal Krejčí lídrem a hlavní tváří národního týmu. To potvrdil i parádním výkonem a zahrál nejlepší zápas reprezentační kariéry. „Je pravda, že bych musel teď hodně přemýšlet, jestli tam bylo ještě něco lepšího. Vím ale, že když jsem po jedné své trojce běžel zpátky do obrany, tak to byl ten moment, pro který žiju a dělám ten basket a trávím ty hodiny a hodiny při tréninku,“ těší se třiadvacetiletý hráč prestižní NBA.

Znamenitě si vedl i Kříž, který dvojbodové a trojbodové střely doplnil i využitými trestnými hody. Právě ty dříve hráči nymburského celku dělaly velké problémy. „Od začátku přípravy… Já o tom raději nechci mluvit, nebo se to zase otočí. Od začátku přípravy jsem to zase trošku pozměnil, držel si čistou hlavu a zbytečně nad tím nepřemýšlel. Víc říkat nebudu, nebo to zas půjde… víme kam,“ smál se po zápase.

Po několika týdnech se hráči v nové sestavě dobře sžívají nejen jeden s druhým, ale i s trenérem Diegem Ocampem, který na postu po deseti letech vystřídal Ronena Ginzburga. „Ještě se trošku učíme jeho styl. Zápas od zápasu je to lepší, ale myslím, že všichni hráči k němu mají obrovský respekt. Občas se ptám, co je na tom hřišti lepší, protože samozřejmě hráči to vidí z jedné strany a trenér z druhé. Takže já musím jen najít nejlepší pozici pro ostatní,“ pochvaluje si Krejčí.

„Dokázali jsme být konkurenceschopní v dobrých momentech, ale udrželi jsme se i ve chvílích když třeba měli rozhodčí nepřesná rozhodnutí nebo jsme nehráli dobře v obraně,“ reflektuje zkušený španělský kouč. „Vždy jsme dokázali reagovat. Na to jsem pyšný, protože tohle je základ, abychom byli konzistentní a solidní tým.“

I přes vítězství nejde jen chválit. Česká parta nadělala dvojnásob ztrát oproti soupeři. „Udělal jsem tam spoustu zbytečných a musím je omezit. Musím se podívat na video, kde jsem je udělal. Vím stoprocentně o třech, které byly úplně zbytečné, a nesmím je udělat. To je věc, na kterou se musím zaměřit,“ uvědomuje si Krejčí.

Zítra přijde střet s favorizovaným Izraelem. Jaký bude recept? „Musíme se připravit stejně jako na Estonce, které jsme si podrobně načetli z videa. Věřím, že navážeme na dnešní povedenou hru, s tím že omezíme ztráty,“ hlásí Kříž.

Olympijské předkvalifikace basketbalistů v Tallinnu - skupina A:

Estonsko - Česko 74:77 (23:23, 39:42, 56:56)

Nejvíce bodů Estonska: Konontšuk 16, Jurkatamm 13, Kullamäe 12.

Sestava a body Česka: Krejčí 20, Kříž 15, Sehnal 10, Böhm 2, Hruban - Kyzlink 16, Svejcar 5, Peterka 4, M. Svoboda 3, Puršl 2.

Fauly: 20:20. Trestné hody: 21/16 - 11/9. Trojky: 10:10. Doskoky: 29:39.