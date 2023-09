Šéf basketbalové ligy žen: Patříme do TOP 4 v Evropě. Co se chystá?

Ve středu třemi zápasy vypukne nejvyšší domácí soutěže basketbalistek. „Můžeme s klidem prohlásit, že Chance ŽBL patří v letošním ročníku mezi čtyři nejlepší evropské soutěže,“ prohlásil nový předseda ligy Jakub Večerka.

Nárůst kvality na domácí scéně dokumentuje fakt, že pět českých klubů startuje v evropských pohárech. USK Praha se pokusí navázat na další účast ve Final Four Euroligy, eurocupové výzvy čekají na Žabiny Brno, KP Brno, Levhartice Chomutov a SBŠ Ostrava.

„Je to na poměry českých kolektivních sportů poměrně unikát, aby polovina ligy hrála oficiální poháry. Zvyšuje to kvalitu i atraktivitu soutěže, český ženský basketbal má stále lepší jméno na mezinárodní scéně,“ prohlásil Večerka.

Větší slovo budou mít v lize i mladé reprezentantky. „V posledních třech letech jsme v mládeži dosáhli velmi výrazných úspěchů. Tyto talentované hráčky budou v letošním roce startovat v ŽBL,“ upozornil Večerka na nástup nové generace.

Další dobrá zpráva? Basketbalová federace hodlá kluby ženské ligy podporovat i s výhledem na EuroBasket 2025, jehož jednu skupinu bude hostit Brno.

„Je to velká příležitost propagovat ženský basketbal směrem k potenciálním partnerům a chceme toho využít,“ řekl ligový šéf.

USK Praha bude útočit na čtrnáctý titul v řadě (celkově osmnáctý v rámci české ligy) a tým trenérky Natálie Hejkové vstoupí do sezony s rekordní sérii 272 zápasů bez porážky.

Nováčkem je Brandýs nad Labem, který by neměl být jen do počtu. „Nový tým bude skvělým oživením ligy. Bude to mít těžké, protože se jedná o nejmenší město, které bude hrát ŽBL. Není to ale jednorázový projekt na rok nebo na dva. Je to tým, který staví na odchovankyních, hrají spolu a znají se,“ řekl Večerka.

Předseda soutěže nastínil i vize do dalších sezon.

„Jedním z témat, o kterých se bude jednat, je omezení počtu cizinek v lize. Dále uvažujeme nad rozšířením počtu účastníků ligy na dvanáct klubů. Ve hře je zvýšení příspěvků pro kluby, které hrají evropské poháry,“ vyjmenoval Večerka.

Pro fanoušky bude nejvýraznější plánovanou změnou Superfinále, kdy dosavadní sérii o titul nahradí na konci ročníku 2024/25 jeden zápas „o všechno“.

„Vyvrcholení ligy proběhne na zimním stadionu. Bude to tahák dva měsíce před startem domácího mistrovství Evropy,“ dodal Večerka.

nejbližší program ŽBL Středa, 18.00: Slavia-KP Brno, 18.30: Hradec Králové-Žabiny Brno, 19.30: Brandýs n. L.-Chomutov.

Pátek, 18.30: Trutnov-USK Praha. Sobota, 15.30: KP Brno-Brandýs n. L., 17.00: Žabiny Brno-Chomutov.

Neděle, 17.00: Ostrava-Slavia.

Rozhovor s předsedou Asociace ženských ligových klubů Jakubem Večerkou níže.

Večerka: Superfinále jsem chtěl už v této sezoně

Jak divácky zatraktivnit Chance ŽBL nastiňuje nový předseda Asociace ženských ligových klubů Jakub Večerka. S nástupem do funkce ligového šéfa se mimo jiné snaží prosadit myšlenku velkého Superfinále, které nahradí stávající sérii na tři vítězné zápasy. Vyvrcholit tak měla už nadcházející sezona, která vypukne ve středu, jenže… „Mám souhlas devíti klubů a jednoho nemám,“ pokrčil rameny Večerka.

V jakých aspektech bude basketbalová liga žen v nadcházející sezoně atraktivnější?

„Nejdůležitější z hlediska atraktivity bude vyrovnanost zápasů. Týmy, které se v minulé sezoně umístily ve spodní části, výrazně posilovaly. Účastníci evropských pohárů pak přivedli kvalitní hráčky. Kromě hegemona USK Praha, který je jasným aspirantem na titul, může každý porazit každého. To je pro diváka nejatraktivnější.“

Může se nejvyšší domácí soutěž řadit mezi nejlepší v Evropě?

„Ano, polovinu ligových týmů máme v evropských pohárech, což je poměrně rarita. USK Praha se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími čtyřmi týmy celé Evropy, k tomu další čtyři týmy hrají druhou nejkvalitnější soutěž EuroCup. Český ženský basketbal jde výrazně nahoru. Přitáhl zpět ze zahraničí různé reprezentantky, například Gabrielu Andělovou, která posílila USK. Cíle federace jsou, aby liga byla tak kvalitní, že vychová reprezentantky pro úspěch na domácím mistrovství Evropy 2025.“

USK Praha dělá skvělou reklamu v Evropě, na druhou stranu zaznívá kritika, že české hráčky v týmu nedostávají prostor. Jak tohle chcete vyřešit?

„Nechceme jít cestou represí, abychom omezovali počet cizinek, což by mělo za příčinu neúspěch v evropských pohárech. Pokud chce dneska někdo uspět v Eurolize, je potřeba mít posily i z WNBA. Těžko si představit že by někdo odehrál takto elitní soutěž jen s českými hráčkami. Je potřeba mít kvalitní zahraniční posily, ale chceme pravidelně domácí ligu zatraktivňovat tím, že budeme podporovat kluby za předpokladu, že za ně budou hrát české hráčky.“

Jak konkrétně?

„O způsobu této podpory ještě budeme jednat, ale já si dokážu představit, že by se podpora z basketbalové federace klubům hrající evropské poháry nesměrovala plošně, ale šla by za každou českou hráčku. Zvýhodnili bychom kluby, které hrají evropské poháry a staví na českých hráčkách.“

Tyto vize mohou být naplněny v průběhu příští sezony?

„Během rozběhnuté sezony je těžké něco měnit. Teď na podzim chci všechny vize a plány projednat s kluby a s vedením federace, abychom po Novém roce měli schváleno a kluby věděly, do čeho v další sezoně půjdou.“

Téměř jistou změnou pro sezonu 2024/25 je Superfinále, které rozhodne o titulu?

„Hned na prvním jednání jsem oznámil, že Superfinále je moje priorita. Jsem přesvědčený, že na 99 % to vyjde. Od vedení federace a drtivé většiny klubů mám podporu.“

V jak velké hale by se zápas, který nahradí celou finálovou sérii, měl odehrát?

„Vyprodat O2 arenu na ženský basket by v tuto chvíli bylo asi ještě velké sousto. Ale jednáme o zimním stadionu s kapacitou pět tisíc diváků, kde by se odehrál tento jeden zápas. Pro diváky by to bylo velmi atraktivní. V současné chvíli jsou síly rozloženy tak, že USK je poměrně jasným vítězem ligy – co diváky může na finále přitáhnout je, že dopředu nebude rozhodnuto. Může se stát cokoliv a to diváci chtějí.“

Není na druhou stranu škoda přijít o finálovou sérii?

„Finále by mělo být top produktem ligy v každém sportu. Měl by to být vrchol, na který se každý těší a každý jej chce vidět. Bohužel v současné době to v ŽBL není. Vrcholem je souboj o 3. místo, popřípadě semifinále, kde se často hraje na maximální počet zápasů, a chodí plné haly. U USK je specifikem, že zde fanoušky zajímá zejména Euroliga. Pokud se diváci rozhodují, jestli jít na domácí soutěž, nebo na Euroligu, vždycky zvolí tu druhou možnost, kde se klub měří s atraktivními soupeři typu Fenerbahce. Pak tím trpní návštěvnost a atraktivita české ligy.“

Nemrzí vás, že Superfinále nemůže být již v novém ročníku?

„Chtěl jsem to. Bylo by to krásné i při příležitosti oslav 100 let basketbalu. Ale k tomu, aby se zasáhlo do již rozlosované sezony, bych potřeboval souhlas všech deseti klubů. Mám souhlas devíti klubů a jednoho nemám. Z tohoto důvodu se Superfinále nemůže konat již v této sezoně.“