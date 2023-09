Basketbalová srdce plná odhodlání! Nováček ŽBL nechce být jen do počtu

Je to místo, kudy kráčely dějiny. Byl tu zavražděn svatý Václav, Habsburkové tu zvelebili zámek, na němž později pobýval i císař Karel I. A nyní se dvacetitisícové souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav významně dostává i na mapu vrcholového sportu. Tým DSK Basketball Brandýs se už ve středu poprvé představí fanouškům v roli nováčka elitní Ženské basketbalové ligy (ŽBL), do které v květnu senzačně postoupil. „Chceme, aby tahle pohádka i dál pokračovala,“ zní na startu sezony odhodlaně z klubu.

O favoritovi ŽBL není na startu další sezony pochyb. USK Praha chce urvat už čtrnáctý titul v řadě a pokořit tak rekord brněnských Žabin. A málokdo nejspíš věří tomu, že se to klubu vedenému trenérkou Natálií Hejkovou nepovede.

Basketbaloví fanoušci však budou moct tentokrát v ŽBL sledovat i jiný příběh. Příběh malého klubu sídlícího kousek za Prahou, který prožil v minulých sezonách málo vídaný výkonnostní vzestup. Brandýské hráčky se totiž během tří sezon dostaly z chvostu třetí nejvyšší soutěže až mezi republikovou elitu. A ani mezi ní by se nyní rády neztratily.

„Je to velká výzva, ale náš tým v poslední době už nejednou prokázal velké srdce i charakter,“ říká Daniel Kurucz, šéf i trenér DSK Brandýs. Na mysli má především květnové vítězství ve Final Four první ligy a následnou infarktovou baráž proti Strakonicím, v níž jeho svěřenkyně nečekaně zvrátily její průběh po prvním vysoko prohraném utkání. „Bylo to poprvé po sedmnácti letech, kdy se někomu podařilo touto čistě sportovní cestou postoupit do ŽBL. Jsme na to opravdu hrdí,“ přiznává.

Mladý tým, veteránka i tři posily ze zahraničí

Nyní by Kurucz chtěl, aby jeho tým sehrál důstojnou roli i v elitní společnosti. „Moc bych si přál, abychom po základní části hráli play off, a ne play out. Ale stojíme nohama na zemi a víme, že to nebude lehká cesta,“ říká. Vydat se na ní chce v průměru s velmi mladým týmem, v němž zhruba dvě třetiny hráček ještě nedosáhly ani dvaceti let.

„Tým jsme takto poskládali záměrně. Věřím v entuziasmus mladých hráček,“ vysvětluje Kurucz, který v minulosti slavil úspěchy na lavičce Nymburka (vyhrál s ním Český pohár, v lize obsadil druhé místo, v Eurocupu dovedl tým do čtvrtfinále). Základ jeho současné družiny se oproti minulé sezoně až tolik nezměnil, přes léto však tým posílily basketbalistky s extraligovými zkušenostmi.

Ze Strakonic přišly pivotky Kateřina Ebenhöfová a Michaela Pitrová i křídelnice Timotea Najbrtová. Největší posilou DSK Brandýs by ale měla být Američanka Kwanza Murrayová. Ta do klubu přichází s vizitkou nejlepší střelkyně minulé sezony portugalské ligy. Rozšířila tak skupinu zahraničních hráček na tři. V klubu totiž vedle ní zůstávají i bosenská rozehrávačka Irena Vrančičová a vysoká Američanka Leeza Burgessová. Obě měly zásadní podíl na vítězné jízdě minulou sezonou. V týmu pokračuje i jedna z místních legend a mentorka týmu – Kateřina Matějková. Ta se ve 40 letech stane pro změnu jednou z nejstarších hráček celé ŽBL.

Miliony do rozpočtu? Pomohla tu radnice

Působení mezi elitou nicméně také něco stojí. Sezonní rozpočty v ŽBL se pohybují na škále od zhruba 5 do 100 milionů korun. K maximu se však dostane pouze pro Euroligu stavěný tým USK Praha, Brandýs bude z tohoto pohledu na opačném pólu soutěže. Rozpočet pro nadcházející ročník by se měl pohybovat mezi pěti až šesti miliony korun.

Ale i to je pro nováčka z malého města dost. „V této chvíli máme od partnerů pokrytou asi polovinu rozpočtu. Velkou měrou k tomu pomohla místní radnice, kde se zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo klub podpořit milionem korun. Moc si toho považujeme,“ říká Kurucz s tím, že další sponzoři mají dveře do klubu, který žije svůj pohádkový příběh, otevřené. A to jak v případě finanční, tak materiální, pomoci.

Starosta Brandýsa Robert Pecha pak vidí v podpoře basketbalového týmu jasný smysl. „Pro město je velká událost, že tu budeme mít nejvyšší soutěž. Ještě jednou holkám gratuluji a děkuji za to, jak nás reprezentovaly.“ Podpora klubu pak jde ruku v ruce s tím, že ve městě se staví i nová sportovní hala, v níž by DSK za určitých okolností mohlo od další sezony hrát své zápasy.

A nejen DSK. Česká basketbalová federace by totiž do Brandýsa nad Labem mohla v budoucnu přesunout i některé své další aktivity. „Je skvělé, že se město rozhodlo basketbal podporovat, toho si Česká basketbalová federace opravdu váží. Novou halu bychom pak do budoucna mohli využít i k některým soustředěním a přípravným kempům českých výběrů, pokud tedy bude vyhovovat našim požadavkům. A na Brandýs v ŽBL už se těšíme,“ říká Jakub Večerka, šéf nejvyšší ženské soutěže.

Kapitánka: Hrát ŽBL v rodném městě? To je sen!

A Brandýs? Ten už se naopak těší na ŽBL. „Pro místní sport je to historický okamžik. Moc si přeji, aby nyní lidé v našem městě basketbalem ještě víc žili. Holky mohou potkávat na ulicích, v kavárnách. A pak ať je přijdou podpořit při zápasech do hlediště. Jsme tu jedna velká sportovní rodina,“ říká Petr Čeněk, šéf místního klubu BK Brandýs, který s DSK už v loňské sezoně spolupracoval a nejinak tomu bude v té nadcházející.

Sezonu pak zahájí tým odvážných bojovnic ve středu zápasem s chomutovskými Levharticemi, bronzovým celkem minulé sezony ŽBL. „Jsme už trochu nervózní, ale hlavně se těšíme. Chodím na basket tady v Brandýse od první třídy. A to že nyní - po víc než dvaceti letech - budu moct v rodném městě hrát nejvyšší soutěž? To je prostě sen,“ uzavírá povídání kapitánka DSK Brandýs Jana Maršíková.