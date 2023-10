Střet s jiným světem, Opava v LM dostala nálož: Tohle doma nepotkáme

„Narazili jsme na skvělý tým, který má výborné individuality. Chtěli jsme je zaskočit bojovností, agresivitou a týmovostí. Bohužel se nám to začalo už od začátku sypat a to málo sebevědomí, co jsme měli, jsme ztratili. Na hřišti byl jeden tým. Hrál na obou polovinách velmi agresivně a my si na to nemohli bohužel zvyknout,“ řekl ČTK Czudek.

Promitheas rozložil svůj střelecký výkon na sedm hráčů s dvouciferným počtem bodů. Vedle Coffeyho to byli Anthony Cowan (15), Artürs Kurucs (14), Hunter Hale, Cameron Reynolds (oba 12), Linos Chrysikopulos (11) a Athanasios Bazinas (10). Za Opavu dal 10 bodů Šimon Puršl.

„Nechce se nám prohrávat o padesát. Po psychické stránce je to těžké. Klukům nemůžu upřít snahu. Bylo to vidět na třinácti útočných doskocích, což je pěkné číslo. V individuální činnosti a rychlosti šlo ale o něco, s čím se u nás v lize nesetkáváme a je vidět, že na to těžko reagujeme,“ uvedl Czudek. „Chtěli jsme tu zanechat lepší dojem, ale musíme si také říct, jak jsme na tom s formou. Budeme muset na tréninku hodně pracovat, abychom se dostali do nějaké pohody.“

Opava, která v minulém ligovém ročníku sesadila z trůnu Nymburk a získala titul poprvé od roku 2003, hraje v Lize mistrů poprvé od ročníku 2018/19. Tehdy si v osmičlenné skupině připsala ve 14 zápasech dvě vítězství a skončila poslední.

V Patrasu prohrávali Slezané pět minut před koncem už o 55 bodů. V závěru se Opavě podařilo porážku mírně snížit. Poslední slovo v utkání měl 18 sekund před koncem Pecháček díky úspěšné trojce. „Teď je potřeba to hodit za hlavu a zregenerovat. Určitě ale chceme zanechat lepší dojem než po tomto zápase,“ dodal Czudek.

Skupina B:

Promitheas Patras - Opava 115:66 (32:15, 65:27, 90:42)

Nejvíce bodů: Coffey 16, Cowan 15, Kurucs 14 - Pecháček 16, Puršl 10, Jurečka, Mokráň, Šiřina po 7. Fauly: 18:28. Trestné hody: 39/29 - 14/9. Trojky: 16:11. Doskoky: 39:33.

Dijon - Rytas Vilnius 87:83 (53:30)

Tabulka: