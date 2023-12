Herec v lize! Trojan (59) naskočil za Opavu, dal čtyři body. Pomohly šestky

Splnil si sen a stálo to za to... Herec Ivan Trojan (59), sedminásobný držitel Českého lva, si zahrál první basketbalovou ligu. V 18. kole Kooperativa NBL naskočil v dresu Opavy proti Písku a úřadujícímu mistrovi přispěl k výhře 105:94 čtyřmi body. Na palubovce strávil celkem přes minutu a půl.

Ivan Trojan už si zahrál druhou fotbalovou ligu za své milované Bohemians, teď se v 59 letech objevil na nejvyšší basketbalové scéně. Oblíbený český herec hrával dorosteneckou ligu, na prvoligový debut v týmu svého kamaráda Petra Czudka se důkladně připravoval.

Duel s píseckými Sršni, kteří po postupu rozčeřili prvoligové vody, nebyl pro Opavu vůbec jednoduchý. Trojan, který oblékl dres s číslem 60, naskočil už v první čtvrtině za nepříznivého stavu a vedle jedné ztráty vybojoval faul a jednou proměněnou šestkou rozbouřil vyprodanou opavskou halu.

Trestných hodů nakonec posbíral šest, z nichž čtyři proměnil, což znamenalo 66% úspěšnost.

„Jednou z motivací je i to, aby se o basketu vědělo a mluvilo zase trošku víc. A je to i poděkování fanouškům Opavy, kteří jsou skvělí,“ popisoval Trojan před zápasem, proč se pustil do nakonec úspěšného dobrodružství. To bylo také předčasným dárkem k jeho letním 60. narozeninám.

Opava i díky jeho bodům nakonec udolala Sršně 105:94. Celá show navíc pomůže potřebným. Výtěžek z dlouho vyprodaného zápasu půjde na podporu Klubu cystické fibrózy, jehož je Trojan dlouhodobým patronem.