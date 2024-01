Brutální smeč, nejlepší zápas za Barcu. Veselý byl hvězdou El Clásica

Český veterán přispěchal v čase hluboké krize zachránit basketbalisty Barcelony. Třiatřicetiletý Jan Veselý sehrál nejlepší zápas v dresu katalánského velkoklubu a dotáhl ho 27 body k euroligovému triumfu nad rivalem z Realu Madrid 83:78, který má cenu zlata. Sezona se v lednu nerozhoduje, ale tohle emociální vítězství v El Clásicu proti jasně nejlepšímu týmu Evropy potřebovala Barcelona stůj co stůj. A nese významnou českou pečeť.

Začátek sezony byl pro obměněný a oslabený tým Barcy nadějný. Prosinec však přinesl zlé vystřízlivění. Katalánci prohráli 6 z posledních 8 utkání, z toho dvě nejčerstvější o dvacet bodů. V tabulce španělské ACB ligy mají skóre 10:6 stejně jako šestá Grand Canaria. A také ve vyrovnaném pořadí Euroligy se rychle začali propadat ze špičky.

Podle bookmakerů měl být střet s Realem Madrid další ranou kladivem otřesenému a trápícímu se týmu. Vždyť Madridští dominují na všech frontách, v domácí lize i Eurolize do středy prohráli jen dva zápasy.

Jenže Jan Veselý tentokrát inspiroval své barvy v domácí hale Palau Blaugrana k velkému povstání. Ještě po třech čtvrtinách Barcelona prohrávala o dva body 60:62, na začátku té čtvrté však mač zlomila díky šňůře 9:0, pod níž se ostravský rodák podepsal sedmi body. Žádné nebyly spektakulárnější než střemhlavá smeč přes 213 centimetrů vysokého Francouze Vincenta Poiriera, když českému dlouhánovi parádně shodil míč do pozice najíždějící Argentinec Nicolas Laprovítola (69:62). Palau Blaugrana byla na nohách, vládla nejhlasitější atmosféra z celé sezony. Na decibelech ještě přidala po strkanici mezi Laprovítolou a Sergiem Rodríguezem.

To už byli ale motivovaní hráči Barcelony zakousnutí do zápasu, který nesměli pustit. A také se jim to povedlo. Hlavně díky příspěvku Veselého, jenž proměnil 12 z 18 střel za dva body a z čáry trestného hodu byl stoprocentní 3/3. K tomu přidal 4 doskoky, 3 bloky a jeden získaný míč. Tomáš Satoranský přispěl 2 body a 6 doskoky.

„Věděli jsme, jak máme hrát. Bojovali jsme od začátku, hráli dobře v obraně a zůstali koncentrovaní na věci, na které jsme měli. Musíme v tom pokračovat a zapomenout na prosinec, jaký jsme měli. Po konci roku, co jsme zažili, porazit Real Madrid, skoro neporazitelný tým, je pro nás skvělé,“ jásal Veselý, jenž v barcelonském dresu nastupuje druhou sezonu a vytvořil si v něm 27 body nový střelecký rekord. V euroligové kariéře odehrál už 331 utkání a jen dvakrát posbíral víc bodů. Jeho osobním maximem je 32 proti Zenitu Petrohrad, které dal ještě v dresu Fenerbahce Istanbul.

Český dlouhán je v tomto ročníku Euroligy momentálně jedním z nejlepších pivotů, když se oproti minulému ročníku, prvnímu barcelonskému, zlepšil v klíčových ukazatelích. Z 9,3 bodu a 4,0 doskoku se posunul na 12,5 a 4,4.

Individuální statistiky však nejsou v tuto chvíli podstatné. První zápas nového roku Barcelona zvládla a může doufat, že ji velký výkon Veselého ve velkém zápase nasměroval opět na vítěznou cestu.

Barcelonští Češi v Eurolize 2023/24 minuty body doskoky asistence Jan Veselý 21:33 12,5 4,4 1,4 Tomáš Satoranský 24:58:00 7,3 4,4 3,8