Výbuch Satoranského a spol. Statistika jim i tak předvídá Final Four

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Čtvrtá účast ve Final Four basketbalové Euroligy, která by znamenala klubový rekord, ještě jistá není. Basketbalisté Barcelony nevyužili první mečbol a na palubovce Olympiacosu Pireus utrpěli debakl 58:92. Série se za stavu 2:2 přesouvá zpět do Katalánska, kde se příští týden rozhodne o postupujícím na ligové vyvrcholení do Berlína (24. - 26. května).