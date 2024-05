Barcelona střelecky vybouchla. Těžké chvíle, nesouvisí to s věkem, řekl kouč

Statistiky Kataláncům hrály do karet, historická euroligová noc však nakonec zapříčinila, že basketbalová Barcelona s českým duem Tomáš Satoranský – Jan Veselý zůstane bez místenek na berlínské Final Four. „Jsou to těžké chvíle, těžký den,“ líčil po domácí prohře s Olympiakosem (59:63) trenér Roger Grimau.

Zápasy číslo 5 v play off Euroligy až do středy pokaždé vyzněly pro domácí tým. Jenže historické statistiky změnil už podvečerní postup Fenerbahce (s bývalým koučem Barcelony) přes Monako. A intenzivní fyzická bitva o každý koš v Katalánsku pak rovněž vyzněla pro hostující celek – Olympiakos Pireus.

„Bylo to velmi těsné. Soupeř na konci trefil dvě trojky, které nás zabily,“ smutnil na tiskové konferenci barcelonský lodivod Roger Grimau.

Jeho tým po většinu zápasu vedl, jenže nezvládl závěrečnou čtvrtinu. Oproti předchozím zápasům výrazněji nepomohli ani oba Češi – Tomáš Satoranský proměnil dva trestné hody, ale ani jednou se netrefil z pole.

Druhý nejvytíženější hráč domácího celku Jan Veselý (27:37) zaznamenal šest bodů. Sedmnáctibodový Nico Laprovíttola a třináctibodový Álex Abrines byli jedinými basketbalisty Barcelony, kteří se dostali na dvouciferný střelecký zápis.

Katalánský klub, který se po minulé sezoně rozloučil s koučem Šarunasem Jasikevičiusem, se v základní části Euroligy držel na předních příčkách tabulky, jenže samotné vyvrcholení prestižní soutěže v Berlíně se obejde bez něj.

Nasázet 59 bodů v klíčovém zápase sezony bylo zatraceně málo. „V defenzivě jsme byli po celý zápas dobří. Jenže v ofenzivě nám chyběla přesnost,“ líčil Grimau.

Favorizovaný tým v mimořádně fyzicky náročném klání trefil jen čtyři trojky z 26 pokusů, celkovou úspěšnost střelby měl jen 34 %.

„Nemyslím si, že to souvisí s fyzickými stavy nebo s věkem našich hráčů. Jan Veselý nám do téhle chvíle dopřával výjimečnou sezonu a myslím, že s tím to nesouvisí. Ale samozřejmě bychom preferovali jiný harmonogram zápasů,“ narážel kouč na náročný program sezony.

„Bez toho, abychom dosáhli na Final Four Euroligy, se nemůžeme cítit dobře. Pokazilo to sezonu, ale teď ještě není čas na její hodnocení,“ vyhlížel Grimau k závěru španělské ligy, kde se blíží play off.

Barcelona je v ACB průběžně třetí za vedoucím Realem Madrid a Málagou. „Teď není snadné řešit budoucnost, ale nemáme jinou možnost. V závěru sezony v sobě musíme najít to nejlepší,“ dodal kouč.