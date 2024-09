Kdo pokoří USK? Startuje ŽBL, v plánu rekordní počet TV přenosů

„Na loňské tiskové konferenci jsem říkal, že to bude jedna z nejvyrovnanějších sezon za posledních deset let. Jsem rád, že se to potvrdilo, a doufám, že tento trend bude pokračovat,“ řekl předseda soutěže Jakub Večerka. Připomněl také zápletku z dubnové finálové série, v níž Žabiny Brno jednou porazily USK a přivodily mu první porážku po 301 zápasech. „USK je sice jasný hegemon, ale liga se vyrovnává tím, že ostatní týmy přináší čím dál větší kvalitu,“ uvedl Večerka.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové z USK budou znovu favoritkami. Vedle domácí soutěže obhajují bronz v Evropské lize. Do ní se snaží probojovat i Žabiny, které čeká ve středu v Maďarsku odveta kvalifikace proti Szekszárdu. Týmy KP Brno a Chomutov se představí v Eurocupu, Ostrava, Hradec Králové a Brandýs nad Labem budou hrát Středoevropskou ligu (CEWL).

Systém ŽBL zůstává beze změn. „Základní část se odehraje dvoukolově každý s každým. Prvních pět týmů čeká nadstavbová skupina A1, dalších pět půjde do A2. Do play off postoupí prvních osm družstev. Hraje se na tři vítězná utkání. Týmy na 9. a 10. místě si mezi sebou zahrají o to, kdo se vyhne baráži,“ uvedl sportovní ředitel ligy Martin Jakeš.

Nováčkem soutěže je tým LOH 2028 Chomutov, který nahradil Slavii. Pražský klub se v závěru minulého ročníku dostal do existenčních potíží po zadržení svého faktického šéfa a tehdejšího předsedy Českého tenisového svazu Iva Kaderky a do soutěže se nepřihlásil. „Část soupisky je poskytnuta hráčkám U19, které nemají šanci hrát u sebe v klubech ligu,“ uvedl Večerka.

Tento krok může pomoci mladým basketbalistkám v přípravě na mistrovství světa do 19 let, které se uskuteční v červenci v Brně. „Po konci Slavie, který jsme nepředpokládali, jsme nechtěli nechat volné místo. Ostatní týmy by přišly o zápas, nabouralo by to harmonogram a také by mnoho mladých hráček přišlo o možnost hrát v lize. Chomutov přihlásil tento tým, poněvadž má perspektivní dorostenky, které jsou doplněné o další mladé hráčky. Plán je takový, že se zde budou připravovat na to mistrovství světa a poté bude projekt vyhodnocen,“ doplnil Večerka.

Do dalších let by chtěl zaplnit desáté místo v lize týmem z chybějícího regionu. „Rádi bychom expandovali třeba do Olomouce, jižních Čech nebo do zlínského kraje. Není to však jen o zafinancování klubu, ale aby byl ve městě, které má mládežnickou základnu. Rádi bychom se bavili s kluby, které jsou úspěšné v práci s mládeží, a rozšířili ligu do dalšího regionu,“ podotkl Večerka.

Novinkou bude utkání mezi vánočními svátky, kdy se 29. prosince střetne Brandýs nad Labem s Chomutovem. V lednu se v Brně uskuteční Final Four Česko-slovenského poháru, do nějž se dostanou dva nejlepší české a slovenské celky. „Podle dat byl také nárůst návštěvnosti ligy oproti předminulé sezoně o 30 procent. V tomhle trendu chceme pokračovat a doufáme, že se podaří tu návštěvnost minimálně o další čtvrtinu navýšit,“ řekl Večerka.

V polovině června přijde na řadu mistrovství Evropy se základní skupinou v Brně. „Více než polovina hráček reprezentačního týmu bude tvořena hráčkami z domácí ligy. Hráčky mají velkou šanci se předvést a zabojovat o nominaci na domácí šampionát,“ řekl Večerka a poukázal i na návrat reprezentační trenérky Romany Ptáčkové na lavičku Hradce Králové.

Nejvyšší basketbalovou ligu Chance ŽBL bude vysílat televizní stanice Nova Sport 1. V plánu je rekordní počet 33 živých přenosů.